Siasatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) terhadap jenayah ke atas etnik Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar kini berdepan ancaman akibat pemotongan bajet dan kekurangan dana daripada negara penderma.

Ketua Mekanisme Siasatan Bebas untuk Myanmar (IIMM) Nicholas Koumjian memberi amaran bahawa kekangan ini boleh melemahkan usaha membawa penjenayah ke muka pengadilan.

Beliau menegaskan, kelemahan dalam pengumpulan bukti akan menjejaskan kebolehan mahkamah untuk mensabitkan kesalahan, sekali gus memberi mesej salah bahawa pelaku tidak perlu bimbang tentang pendakwaan.

Sejak 2017, lebih sejuta etnik Rohingya telah melarikan diri daripada operasi ketenteraan Myanmar yang dilihat sebagai satu bentuk pembersihan etnik. Walaupun junta tentera menafikan tuduhan itu dan menyifatkan operasinya sebagai tindak balas terhadap militan, siasatan antarabangsa kekal mengaitkannya dengan pencabulan hak asasi manusia yang serius.