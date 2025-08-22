ASIA
2 min membaca
Siasatan PBB terjejas susulan kekurangan dana
Dengan hanya 73% daripada bajet tahunan sebanyak AS$15 juta tersedia, IIMM kini berdepan risiko menutup projek sumber terbuka serta siasatan berhubung keganasan seksual dan jenayah terhadap kanak-kanak.
Siasatan PBB terjejas susulan kekurangan dana
Sejak 2017, lebih sejuta etnik Rohingya telah melarikan diri daripada operasi ketenteraan Myanmar yang dilihat sebagai satu bentuk pembersihan etnik. / Reuters
20 jam yang lepas

Siasatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) terhadap jenayah ke atas etnik Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar kini berdepan ancaman akibat pemotongan bajet dan kekurangan dana daripada negara penderma.

Ketua Mekanisme Siasatan Bebas untuk Myanmar (IIMM) Nicholas Koumjian memberi amaran bahawa kekangan ini boleh melemahkan usaha membawa penjenayah ke muka pengadilan.

Beliau menegaskan, kelemahan dalam pengumpulan bukti akan menjejaskan kebolehan mahkamah untuk mensabitkan kesalahan, sekali gus memberi mesej salah bahawa pelaku tidak perlu bimbang tentang pendakwaan.

Sejak 2017, lebih sejuta etnik Rohingya telah melarikan diri daripada operasi ketenteraan Myanmar yang dilihat sebagai satu bentuk pembersihan etnik. Walaupun junta tentera menafikan tuduhan itu dan menyifatkan operasinya sebagai tindak balas terhadap militan, siasatan antarabangsa kekal mengaitkannya dengan pencabulan hak asasi manusia yang serius.

Disyorkan

IIMM yang ditubuhkan oleh Majlis Hak Asasi Manusia PBB pada 2018 telah membantu menyerahkan bukti kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC), Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ), serta mahkamah di Argentina dan Britain.

Bagaimanapun, dengan hanya 73% daripada bajet tahunan sebanyak AS$15 juta tersedia, IIMM kini berdepan risiko menutup projek sumber terbuka serta siasatan berhubung keganasan seksual dan jenayah terhadap kanak-kanak.

Perkhidmatan perlindungan dan kaunseling saksi juga telah dihentikan, meskipun ia penting bagi mereka yang berada dalam situasi bahaya.

Koumjian menegaskan bahawa tanpa sokongan kewangan tambahan, jurang pembiayaan yang dianggarkan mencecah jutaan dolar akan terus melemahkan usaha mencari keadilan buat etnik Rohingya dan mangsa lain di Myanmar.

SUMBER:Reuters
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us