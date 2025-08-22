ASIA
Kemboja intai pelaburan halal Malaysia
Pertemuan itu memberi tumpuan kepada peluang pelaburan baharu termasuk pengeluaran makanan halal.
Kemboja menyatakan harapan untuk menarik lebih banyak pelaburan dari Malaysia, terutamanya dalam sektor pemprosesan makanan halal. / Reuters
21 jam yang lepas

KUALA LUMPUR: Kemboja kini giat menarik pelaburan langsung Malaysia dalam sektor pemprosesan makanan halal bagi tujuan eksport, sekali gus mengukuhkan hubungan dagangan dua hala, lapor The Phnom Penh Post.

Malaysia ketika ini merupakan rakan dagangan ke-11 terbesar Kemboja.

Mesyuarat pada 21 Ogos di ibu pejabat Majlis Pembangunan Kemboja (CDC) menyaksikan Timbalan Perdana Menteri merangkap Naib Presiden Pertama CDC, Sun Chanthol, menerima kunjungan Duta Besar Malaysia, Shaharuddin Onn. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada peluang pelaburan baharu termasuk pengeluaran makanan halal.

Dalam pertemuan tersebut, Shaharuddin menyatakan penghargaan kepada kerajaan Kemboja atas usaha melaksanakan perjanjian gencatan senjata dengan Thailand yang dimeterai pada 28 Julai di Putrajaya. Beliau menyifatkan langkah itu sebagai bukti komitmen Kemboja untuk mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau, yang menjadi asas penting kepada pembangunan ekonomi dan sosial.

Chanthol pada masa sama merakamkan terima kasih kepada kerajaan Malaysia, dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim selaku pengerusi ASEAN 2025, kerana membantu memudah cara proses gencatan senjata tersebut. Beliau menegaskan kepentingan mengukuhkan kerjasama dagangan dua hala dan berharap lebih banyak pelaburan langsung Malaysia dapat digerakkan, khususnya dalam pemprosesan makanan halal.

“Harapan kami adalah menarik lebih banyak pelaburan dari Malaysia, terutamanya dalam sektor pemprosesan makanan halal,” katanya.

Malaysia antara pelabur awal di Kemboja sejak April 1994, dengan projek utama termasuk Angkor Beer dan stesen janakuasa elektrik.

Menurut Jabatan Kastam dan Eksais Am (GDCE), jumlah dagangan dua hala bagi tempoh Januari hingga Julai 2025 mencecah AS$598.19 juta, meningkat 11.2% berbanding tempoh sama tahun lalu.

Eksport Kemboja ke Malaysia mencecah AS$78.88 juta, manakala import berjumlah AS$519.32 juta.

Ahli ekonomi Royal Academy of Cambodia, Hong Vanak, berpendapat perdagangan dua hala akan terus berkembang dengan kerjasama baik serta keanggotaan kedua-dua negara dalam Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP).

