Malaysia kini sedang meneliti pilihan alternatif bagi memperoleh jet pejuang selepas penyerahan F/A-18 Legacy Hornet dari Kuwait ditangguhkan sekali lagi, kata Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin.
“Saya dimaklumkan akan ada lagi kelewatan dari pihak Amerika Syarikat, dan Kuwait hanya boleh menyerahkan jet F/A-18 kepada kita selepas mereka menerima jet baharu,” katanya seperti dilaporkan The Star.
“Mereka tidak boleh serahkan jet itu kepada kita selagi belum dapat pengganti, kerana mereka juga perlu memastikan keselamatan negara sendiri dan mempertahankan ruang udaranya,” tambah beliau dalam sidang media di Pasir Gudang, Johor.
Khaled menegaskan Malaysia tidak boleh terus menunggu tanpa tarikh penyerahan yang rasmi, sebaliknya perlu menilai pilihan lain berdasarkan kos serta tempoh penghantaran.
“Jika tempoh penghantaran bagi pilihan lain sekitar 2028 atau 2029, maka ia mungkin tidak berbaloi kerana kos-faedah akan hilang pada waktu itu,” katanya.
Beliau turut memaklumkan Malaysia dijangka menerima 18 pesawat FA-50M Light Combat Aircraft daripada Korea Aerospace Industries pada 2027, namun menekankan jumlah itu masih tidak mencukupi. “Kita masih perlu memperoleh Multi Role Combat Aircraft,” ujarnya.