Malaysia kini sedang meneliti pilihan alternatif bagi memperoleh jet pejuang selepas penyerahan F/A-18 Legacy Hornet dari Kuwait ditangguhkan sekali lagi, kata Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin.

“Saya dimaklumkan akan ada lagi kelewatan dari pihak Amerika Syarikat, dan Kuwait hanya boleh menyerahkan jet F/A-18 kepada kita selepas mereka menerima jet baharu,” katanya seperti dilaporkan The Star.

“Mereka tidak boleh serahkan jet itu kepada kita selagi belum dapat pengganti, kerana mereka juga perlu memastikan keselamatan negara sendiri dan mempertahankan ruang udaranya,” tambah beliau dalam sidang media di Pasir Gudang, Johor.