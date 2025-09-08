DUNIA
2 min membaca
Lima maut dalam serangan di timur Baitulmaqdis
Kumpulan pejuang Palestin Hamas menyatakan serangan itu adalah tindak balas terhadap “jenayah pendudukan Israel dan pembunuhan beramai-ramai yang dilancarkan ke atas rakyat kami.”
Lima maut dalam serangan di timur Baitulmaqdis
Serangan pada lewat pagi itu berlaku di Simpang Ramot di Jalan Yigal yang mengakibatkan 15 orang cedera, menurut kenyataan awal MDA. / AA
8 September 2025

Penyerang bersenjata melepaskan tembakan ke arah sebuah perhentian bas di timur Baitulmaqdis yang diduduki Israel pada Isnin, membunuh lima orang dan mencederakan beberapa yang lain.

Polis Israel berkata dua penyerang itu turut terbunuh.

Pihak berkuasa memaklumkan tujuh lagi mangsa berada dalam keadaan serius.

Mangsa yang maut termasuk seorang lelaki berusia “sekitar 50 tahun dan tiga lelaki berusia lingkungan 30-an,” menurut kenyataan perkhidmatan kecemasan MDA yang menambah pihaknya sedang memberi merawat beberapa orang yang cedera.

Serangan yang berlaku pada lewat pagi itu di Simpang Ramot di Jalan Yigal mengakibatkan kira-kira 15 orang cedera, menurut kenyataan awal MDA.

Pejabat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata beliau sedang mempengerusikan mesyuarat untuk menilai keadaan selepas insiden tembakan itu.

Disyorkan

“Kami menegaskan bahawa operasi ini adalah tindak balas terhadap jenayah penjajahan Israel dan pembunuhan beramai-ramai yang sedang dilancarkan terhadap rakyat kami,” kata Hamas dalam satu kenyataan.

Polis berkata penyerang tiba di lokasi dengan sebuah kenderaan dan kemudian melepaskan tembakan ke arah perhentian bas.

“Seorang pegawai keselamatan dan seorang orang awam di lokasi bertindak balas dengan segera, membalas tembakan dan menumpaskan penyerang tersebut,” kata kenyataan itu.

Israel telah membunuh lebih 64,000 rakyat Palestin, kebanyakannya orang awam, dalam peperangannya ke atas Gaza.

Kerajaan sayap kanan Netanyahu turut merancang untuk menambah bilangan penempatan penduduk haram Yahudi di Tebing Barat yang diduduki, sekali gus menjejaskan prospek kewujudan sebuah negara Palestin pada masa depan.

SUMBER:AFP
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us