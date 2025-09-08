Penyerang bersenjata melepaskan tembakan ke arah sebuah perhentian bas di timur Baitulmaqdis yang diduduki Israel pada Isnin, membunuh lima orang dan mencederakan beberapa yang lain.

Polis Israel berkata dua penyerang itu turut terbunuh.

Pihak berkuasa memaklumkan tujuh lagi mangsa berada dalam keadaan serius.

Mangsa yang maut termasuk seorang lelaki berusia “sekitar 50 tahun dan tiga lelaki berusia lingkungan 30-an,” menurut kenyataan perkhidmatan kecemasan MDA yang menambah pihaknya sedang memberi merawat beberapa orang yang cedera.

Serangan yang berlaku pada lewat pagi itu di Simpang Ramot di Jalan Yigal mengakibatkan kira-kira 15 orang cedera, menurut kenyataan awal MDA.

Pejabat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata beliau sedang mempengerusikan mesyuarat untuk menilai keadaan selepas insiden tembakan itu.