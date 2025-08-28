Antara tindakan pertama agensi perisikan Israel, Mossad, yang diketahui ramai ialah penculikan dramatik penjenayah perang Nazi Adolf Eichmann dari Argentina pada 1960.

Selepas itu, Mossad menjadi tajuk utama apabila ia menyingkirkan anggota Black September yang bertanggungjawab ke atas pembunuhan Sukan Olimpik Munich 1972.

Walaupun pembunuhan, penculikan dan tindakan sabotaj sebegini mungkin selari dengan doktrin keselamatan negara Israel, pelaksanaannya tanpa kebenaran dan di wilayah asing yang berdaulat adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa.

Operasi sedemikian sering melanggar kedaulatan, melibatkan penggunaan kekerasan secara tidak sah, serta mencabuli hak asasi manusia, termasuk proses perbicaraan yang adil dan hak untuk hidup.

Selama beberapa dekad, jentera perisikan Israel diselubungi aura kekebalan. Bagi sesetengah pihak, ini memberikan Mossad reputasi sebagai agensi perisik paling digeruni di dunia. Namun ilusi itu semakin pudar, khususnya di Turkiye.

Walaupun Mossad pernah mencapai kejayaan perisikan menggunakan ejen tempatan di Iran, khususnya ketika misi berprofil tinggi seperti ‘Operation Rising Lion’, mereka kerap tersungkur di sempadan Turki.

Sejak 2021, Organisasi Perisikan Negara Turkiye (MIT) dan pasukan polis memusnahkan rangkaian domestik Mossad secara sistematik melalui siri serangan balas perisikan.

Pukulan demi pukulan: Tindakan keras Turkiye

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Turkiye mencatatkan siri kemenangan besar dalam bidang perisikan dengan membongkar kegiatan sulit Mossad.

Bekerjasama rapat, MIT dan unit polis berjaya mematahkan beberapa rangkaian pengintipan, sekali gus menggagalkan cita-cita mendalam Israel di negara itu.

Tindakan keras bermula pada 2021 melalui operasi yang diketuai Istanbul meliputi empat wilayah. Pihak berkuasa membongkar rangkaian utama Mossad, yang didakwa ditugaskan untuk mengumpul maklumat mengenai pelajar Palestin. 15 suspek ditahan.

Pada 2022, jaringannya semakin luas. Pihak berkuasa mendedahkan rangkaian pengintip seramai 68 orang yang terdiri daripada detektif persendirian dan operatif awam. Kumpulan ini dilaporkan membekalkan Mossad dengan alamat, data penerbangan dan fail pemantauan.

Tahun berikutnya menyaksikan pendedahan ‘Ghost Cell’ yang terdiri daripada 56 individu. Kumpulan ini didakwa menyasarkan diplomat asing dan tokoh politik di Turkiye. Tujuh suspek ditahan.

Pada Januari 2024, ‘Mole Operation’ melancarkan serbuan serentak di lapan wilayah. Seramai 34 individu ditahan dan dituduh melakukan ugutan, intipan serta cubaan penculikan.

Beberapa bulan kemudian pada Mac, pihak berkuasa menahan rangkaian detektif persendirian yang dipercayai bekerja secara terus dengan perisik Israel dengan membekalkan maklumat risikan masa nyata dari lapangan.

Satu operasi besar pada April pula memusnahkan rangkaian pengintipan dalaman yang dilihat dijalankan seolah-olah perniagaan keluarga. Lapan orang ditahan atas kesalahan jenayah termasuk pemalsuan dokumen, pengesanan sasaran dan pemantauan siber. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 100 tahun ke atas mereka.

Tangkapan paling berprofil tinggi tahun itu berlaku pada Ogos 2024. Liridon Rexhepi, warga Kosovo yang didakwa sebagai penyelaras kewangan Mossad di Turkiye, ditangkap di Istanbul.

Siasatan mendapati beliau telah memindahkan dana melalui mata wang kripto dan Western Union kepada ejen yang terlibat dalam operasi rentas sempadan, termasuk misi di Syria.