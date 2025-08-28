Antara tindakan pertama agensi perisikan Israel, Mossad, yang diketahui ramai ialah penculikan dramatik penjenayah perang Nazi Adolf Eichmann dari Argentina pada 1960.
Selepas itu, Mossad menjadi tajuk utama apabila ia menyingkirkan anggota Black September yang bertanggungjawab ke atas pembunuhan Sukan Olimpik Munich 1972.
Walaupun pembunuhan, penculikan dan tindakan sabotaj sebegini mungkin selari dengan doktrin keselamatan negara Israel, pelaksanaannya tanpa kebenaran dan di wilayah asing yang berdaulat adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa.
Operasi sedemikian sering melanggar kedaulatan, melibatkan penggunaan kekerasan secara tidak sah, serta mencabuli hak asasi manusia, termasuk proses perbicaraan yang adil dan hak untuk hidup.
Selama beberapa dekad, jentera perisikan Israel diselubungi aura kekebalan. Bagi sesetengah pihak, ini memberikan Mossad reputasi sebagai agensi perisik paling digeruni di dunia. Namun ilusi itu semakin pudar, khususnya di Turkiye.
Walaupun Mossad pernah mencapai kejayaan perisikan menggunakan ejen tempatan di Iran, khususnya ketika misi berprofil tinggi seperti ‘Operation Rising Lion’, mereka kerap tersungkur di sempadan Turki.
Sejak 2021, Organisasi Perisikan Negara Turkiye (MIT) dan pasukan polis memusnahkan rangkaian domestik Mossad secara sistematik melalui siri serangan balas perisikan.
Pukulan demi pukulan: Tindakan keras Turkiye
Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Turkiye mencatatkan siri kemenangan besar dalam bidang perisikan dengan membongkar kegiatan sulit Mossad.
Bekerjasama rapat, MIT dan unit polis berjaya mematahkan beberapa rangkaian pengintipan, sekali gus menggagalkan cita-cita mendalam Israel di negara itu.
Tindakan keras bermula pada 2021 melalui operasi yang diketuai Istanbul meliputi empat wilayah. Pihak berkuasa membongkar rangkaian utama Mossad, yang didakwa ditugaskan untuk mengumpul maklumat mengenai pelajar Palestin. 15 suspek ditahan.
Pada 2022, jaringannya semakin luas. Pihak berkuasa mendedahkan rangkaian pengintip seramai 68 orang yang terdiri daripada detektif persendirian dan operatif awam. Kumpulan ini dilaporkan membekalkan Mossad dengan alamat, data penerbangan dan fail pemantauan.
Tahun berikutnya menyaksikan pendedahan ‘Ghost Cell’ yang terdiri daripada 56 individu. Kumpulan ini didakwa menyasarkan diplomat asing dan tokoh politik di Turkiye. Tujuh suspek ditahan.
Pada Januari 2024, ‘Mole Operation’ melancarkan serbuan serentak di lapan wilayah. Seramai 34 individu ditahan dan dituduh melakukan ugutan, intipan serta cubaan penculikan.
Beberapa bulan kemudian pada Mac, pihak berkuasa menahan rangkaian detektif persendirian yang dipercayai bekerja secara terus dengan perisik Israel dengan membekalkan maklumat risikan masa nyata dari lapangan.
Satu operasi besar pada April pula memusnahkan rangkaian pengintipan dalaman yang dilihat dijalankan seolah-olah perniagaan keluarga. Lapan orang ditahan atas kesalahan jenayah termasuk pemalsuan dokumen, pengesanan sasaran dan pemantauan siber. Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara selama 100 tahun ke atas mereka.
Tangkapan paling berprofil tinggi tahun itu berlaku pada Ogos 2024. Liridon Rexhepi, warga Kosovo yang didakwa sebagai penyelaras kewangan Mossad di Turkiye, ditangkap di Istanbul.
Siasatan mendapati beliau telah memindahkan dana melalui mata wang kripto dan Western Union kepada ejen yang terlibat dalam operasi rentas sempadan, termasuk misi di Syria.
Operasi-operasi ini bukan sahaja berjaya menumpaskan ancaman dengan pantas, malah ia juga menghantar mesej yang jelas: Mossad tidak boleh bertapak di bumi Turkiye.
Apabila pemburu diburu: Kes Omar Albelbaisy
Salah satu tamparan paling besar buat Mossad di Turkiye bukanlah dalam bentuk tangkapan, tetapi pendedahan strategik.
Omar Albelbaisy, yang didakwa mempunyai kaitan dengan Desert Falcons — sebuah kumpulan siber Timur Tengah yang dikenali kerana menggugat sistem Iron Dome Israel — menjadi sasaran utama Mossad. Matlamat Israel ialah menculiknya, mendapatkan maklumat risikan siber, dan memusnahkan rangkaian itu.
Rancangan sulit tersebut melibatkan tawaran kerja palsu dari Norway dan Brazil, umpan kewangan serta perangkap siber yang rumit. Akhirnya, ejen Mossad berjaya memerangkap Albelbaisy di Malaysia dan menculiknya.
Namun, apa yang tidak dijangka ialah penglibatan Turkiye secara senyap.
Hasil usaha bersepadu antara polis Malaysia dan perisikan Turki-MIT, Albelbaisy berjaya diselamatkan dalam tempoh 36 jam — selepas dilaporkan diseksa semasa soal siasat.
Apa yang lebih memudaratkan Mossad adalah apabila gambar dan identiti ejen mereka yang terlibat didedahkan selepas itu. Dalam dunia perisikan, pendedahan umum sebegini sama seperti menamatkan khidmat operatif tersebut.
Ini bukan sekadar operasi pertahanan; ia adalah serangan balas taktikal. Bagi Mossad, ia menandakan titik perubahan: daripada pemburu menjadi orang yang diburu.
Doktrin risik balas aktif Turkiye
Legasi Mossad dibina atas perang saraf dalam bayangan — serangan tepat, operasi penuh helah, dan sabotaj sulit. Namun Turkiye merupakan negara unik di mana model ini kerap digagalkan.
Sejak 2021, Ankara mengamalkan doktrin risik balas secara aktif, bukan sekadar reaktif, serta melalui pencegahan dan hukuman. Turkiye bukan sahaja memusnahkan rangkaian tempatan Mossad, malah mendakwa mereka di mahkamah secara terbuka serta mendedahkan jenayah mereka kepada umum.
Tahap ketelusan ini sangat berbeza dengan kerahsiaan yang lazimnya menyelubungi perang risikan.
Alat yang biasa diguna Mossad — pemantauan teknikal, penggunaan proksi tempatan, dan kebocoran digital — berdepan tentangan sengit di Turkiye. Undang-undang tempatan, keupayaan teknologi, dan operasi lapangan telah mewujudkan persekitaran yang tidak sesuai untuk aktiviti sulit mereka.
Turkiye kini bukan sekadar menjejak pengintip. Ia menarik mereka masuk, mencipta perangkap, memulakan hubungan secara sengaja, dan mendedahkan mereka dengan bukti yang didokumenkan. Bagi agensi sulit seperti Mossad, model ini adalah ancaman untuk mereka.
Melalui pemantauan berterusan, kesepaduan dalaman, teknologi canggih dan pengawasan undang-undang, Turkiye telah membangunkan satu model yang menumpaskan bukan sahaja Mossad, tetapi juga mana-mana ancaman perisikan asing.
Dominasi Mossad yang selama ini dianggap mutlak kini digantikan dengan realiti baharu, di mana bayang-bayangnya sendiri tidak lagi mampu menyorok.
Turkiye kini melangkah sebagai peneraju dalam perang risikan: bukan sekadar bertindak balas terhadap pengintipan global, tetapi membentuk peraturan permainan itu sendiri.