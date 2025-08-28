Turkiye pada Rabu mengecam dan menolak kenyataan yang dibuat oleh perdana menteri Israel berhubung peristiwa 1915.

“(Benjamin) Netanyahu cuba mengeksploitasi peristiwa tragis dahulu untuk tujuan politik,” kata Kementerian Luar Turkiye dalam satu kenyataan.

“Netanyahu, yang kini dibicarakan atas peranannya dalam jenayah pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin, sedang berusaha menutup jenayah yang beliau dan kerajaannya lakukan,” tambah kementerian itu.

“Kami mengecam dan menolak kenyataan ini kerana ia tidak selari dengan fakta sejarah dan undang-undang,” katanya lagi.

Turkiye membantah gambaran insiden tersebut sebagai “pembunuhan beramai-ramai,” sebaliknya menyifatkannya sebagai tragedi yang mengorbankan kedua-dua pihak.