Netanyahu ‘ambil kesempatan peristiwa 1915’ untuk kepentingan politik: Turkiye
Kenyataan perdana menteri Israel tidak selari dengan fakta sejarah dan undang-undang, kata Ankara.
Netanyahu cuba menutup jenayah yang dilakukan beliau dan kerajaannya, kata Kementerian Luar Turkiye. / TRT World
28 Ogos 2025

Turkiye pada Rabu mengecam dan menolak kenyataan yang dibuat oleh perdana menteri Israel berhubung peristiwa 1915.

“(Benjamin) Netanyahu cuba mengeksploitasi peristiwa tragis dahulu untuk tujuan politik,” kata Kementerian Luar Turkiye dalam satu kenyataan.

“Netanyahu, yang kini dibicarakan atas peranannya dalam jenayah pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin, sedang berusaha menutup jenayah yang beliau dan kerajaannya lakukan,” tambah kementerian itu.

“Kami mengecam dan menolak kenyataan ini kerana ia tidak selari dengan fakta sejarah dan undang-undang,” katanya lagi.

Turkiye membantah gambaran insiden tersebut sebagai “pembunuhan beramai-ramai,” sebaliknya menyifatkannya sebagai tragedi yang mengorbankan kedua-dua pihak.

Ankara berulang kali mencadangkan penubuhan sebuah suruhanjaya bersama ahli sejarawan dari Turkiye dan Armenia, termasuk pakar antarabangsa, untuk menangani isu itu.

Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh hampir 63,000 rakyat Palestin di Gaza. Serangan tentera rejim Zionis itu telah memusnahkan wilayah berkenaan yang kini berdepan kebuluran, menjadikannya tidak lagi sesuai untuk didiami.

Pada November lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa mengeluarkan waran tangkap terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas tuduhan jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga berdepan kes pembunuhan beramai-ramai di Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung kekejamannya di wilayah tersebut.

SUMBER:AA
