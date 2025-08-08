Kemboja dan Thailand telah memuktamadkan perjanjian gencatan senjata yang menyeluruh selepas mesyuarat empat hari Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) di Kuala Lumpur, Malaysia, yang berakhir hari ini di bawah pemerhatian AS, China, dan Malaysia.
Menurut Phnom Penh News, Pakatan ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Kemboja Tea Seiha dan pemangku menteri pertahanan Thailand Nattaphon Narkphanit, mewajibkan kedua-dua negara untuk menghentikan semua permusuhan serta-merta, termasuk penggunaan sebarang senjata terhadap orang awam, infrastruktur awam, atau sasaran ketenteraan.
Perjanjian itu secara tegas melarang tembakan tidak beralasan ke arah kedudukan atau pasukan lawan dan menetapkan bahawa kedua-dua belah pihak tidak boleh menambah pengedaran tentera di sepanjang sempadan bersama. Kedudukan pasukan semasa, seperti pada gencatan senjata 28 Julai, mesti kekal tidak berubah, tanpa sebarang rondaan atau pergerakan ke arah wilayah pihak lawan.
Kedua-dua negara juga berikrar untuk mengelakkan tindakan provokatif, seperti pencerobohan tanpa kebenaran ke ruang udara atau wilayah, serta menghentikan sebarang pembinaan ketenteraan baharu berhampiran sempadan.
Dalam ketetapan kemanusiaan yang penting, perjanjian ini mewajibkan pematuhan undang-undang antarabangsa berkenaan layanan terhadap tahanan tentera, termasuk tempat tinggal, makanan, dan rawatan perubatan yang sesuai. Kemboja secara khusus meminta pembebasan 18 askar yang ditahan oleh Thailand, merujuk kepada Konvensyen Geneva.
Untuk memastikan ketelusan, satu Pasukan Pemerhati Sementara (IOT) yang diketuai oleh atase pertahanan Malaysia—dengan wakil dari negara-negara ASEAN—akan memantau pematuhan gencatan senjata di kedua-dua belah pihak. Saluran komunikasi tetap antara menteri pertahanan dan komander tentera akan kekal terbuka, dengan mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Serantau (RBC) dijadualkan dalam tempoh dua minggu. Mesyuarat GBC seterusnya dijangka berlangsung dalam tempoh sebulan melainkan jika perbincangan segera diperlukan.
Kedua-dua negara juga bersetuju untuk membendung penyebaran maklumat salah, berjanji untuk mengelakkan berita palsu yang boleh memburukkan ketegangan. Perjanjian ini menekankan komitmen bersama untuk dialog damai dan kestabilan jangka panjang di sepanjang sempadan yang dipertikaikan.
Ketegangan antara Thailand dan Kemboja memuncak pada akhir Julai berikutan pertikaian di kawasan sempadan, menyebabkan pertempuran.
Kedua-dua pihak saling tuduh menceroboh wilayah dan melakukan provokasi ketenteraan. Gencatan senjata terbaharu ini bertujuan untuk mengelakkan eskalasi selain mewujudkan rangka kerja untuk penyelesaian kekal.