Kemboja dan Thailand telah memuktamadkan perjanjian gencatan senjata yang menyeluruh selepas mesyuarat empat hari Jawatankuasa Sempadan Am (GBC) di Kuala Lumpur, Malaysia, yang berakhir hari ini di bawah pemerhatian AS, China, dan Malaysia.

Menurut Phnom Penh News, Pakatan ini ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Kemboja Tea Seiha dan pemangku menteri pertahanan Thailand Nattaphon Narkphanit, mewajibkan kedua-dua negara untuk menghentikan semua permusuhan serta-merta, termasuk penggunaan sebarang senjata terhadap orang awam, infrastruktur awam, atau sasaran ketenteraan.

Perjanjian itu secara tegas melarang tembakan tidak beralasan ke arah kedudukan atau pasukan lawan dan menetapkan bahawa kedua-dua belah pihak tidak boleh menambah pengedaran tentera di sepanjang sempadan bersama. Kedudukan pasukan semasa, seperti pada gencatan senjata 28 Julai, mesti kekal tidak berubah, tanpa sebarang rondaan atau pergerakan ke arah wilayah pihak lawan.

Kedua-dua negara juga berikrar untuk mengelakkan tindakan provokatif, seperti pencerobohan tanpa kebenaran ke ruang udara atau wilayah, serta menghentikan sebarang pembinaan ketenteraan baharu berhampiran sempadan.

Dalam ketetapan kemanusiaan yang penting, perjanjian ini mewajibkan pematuhan undang-undang antarabangsa berkenaan layanan terhadap tahanan tentera, termasuk tempat tinggal, makanan, dan rawatan perubatan yang sesuai. Kemboja secara khusus meminta pembebasan 18 askar yang ditahan oleh Thailand, merujuk kepada Konvensyen Geneva.