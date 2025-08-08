Negara-negara anggota ASEAN menyambut Hari ASEAN ke-58 pada 8 Ogos, dengan menekankan tema tahun ini iaitu membangunkan inklusiviti dan kemampanan untuk masa depan blok tersebut, menurut laporan Bernama.

Sambutan ini mengetengahkan kepimpinan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN 2025, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyampaikan ucapan dasar bagi mengukuhkan komitmen negara terhadap perpaduan dan kemajuan serantau.

Perayaan ini menyerlahkan pencapaian Malaysia selaku pengerusi, terutamanya dalam memajukan integrasi serantau merangkumi tiga tonggak utama ASEAN: kerjasama politik-keselamatan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosio-budaya.

Salah satu sorotan utama ialah diplomasi proaktif Malaysia, termasuk peranannya sebagai pengantara dalam pertikaian sempadan antara Thailand dan Kemboja – langkah yang dipuji oleh negara-negara luar ASEAN sebagai bukti kesungguhan negara dalam mengekalkan kestabilan serantau.