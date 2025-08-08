ASIA
Hari ASEAN ke-58: Malaysia tampil kepimpinan melalui diplomasi proaktif
ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 dan kini mempunyai 10 ahli dengan Timor-Leste dijangka menjadi ahli ke-11 pada 2025.
Negara-negara anggota ASEAN menyambut Hari ASEAN ke-58 pada 8 Ogos, dengan menekankan tema tahun ini iaitu membangunkan inklusiviti dan kemampanan untuk masa depan blok tersebut, menurut laporan Bernama

Sambutan ini mengetengahkan kepimpinan Malaysia sebagai Pengerusi ASEAN 2025, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyampaikan ucapan dasar bagi mengukuhkan komitmen negara terhadap perpaduan dan kemajuan serantau.  

Perayaan ini menyerlahkan pencapaian Malaysia selaku pengerusi, terutamanya dalam memajukan integrasi serantau merangkumi tiga tonggak utama ASEAN: kerjasama politik-keselamatan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosio-budaya. 

Salah satu sorotan utama ialah diplomasi proaktif Malaysia, termasuk peranannya sebagai pengantara dalam pertikaian sempadan antara Thailand dan Kemboja – langkah yang dipuji oleh negara-negara luar ASEAN sebagai bukti kesungguhan negara dalam mengekalkan kestabilan serantau.  

Hari ASEAN turut menjadi platform untuk memperkukuh komitmen blok tersebut terhadap Wawasan Komuniti ASEAN 2045, strategi jangka panjang bagi mewujudkan rantau yang lebih tahan lasak, dinamik, dan inklusif dalam menghadapi cabaran masa depan. Sepanjang pengerusian Malaysia untuk 2025, siri pertemuan peringkat tinggi, pertukaran budaya, dan program-program berunsurkan ASEAN bertujuan untuk memacu matlamat wawasan ini.  

Disambut setiap 8 Ogos, Hari ASEAN memperingati penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Brunei Darussalam menyertai pada 1984, Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), serta Kemboja (1999). Lebih daripada sekadar simbolik, tarikh ini mencerminkan komitmen berterusan Asia Tenggara terhadap keamanan, pembangunan ekonomi, dan identiti bersama.  

Sambutan tahun ini juga mencatat sejarah apabila Sekretariat ASEAN buat pertama kali menganjurkan sambutan dua bandar serentak di Jakarta, Indonesia, dan Osaka, Jepun. Di Thailand, Kementerian Luar Thailand menganjurkan ASEAN Family Run 2025 pada hari Jumaat untuk memperingati ulang tahun ke-58 penubuhan Komuniti ASEAN.

SUMBER:TRT World and Agencies
