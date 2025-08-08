Ketika ASEAN menyambut ulang tahun ke-58 pada 8 Ogos dan 30 tahun penyertaan Vietnam, Setiausaha Agung Kao Kim Hourn dalam wawancara dengan Viet Nam News menekankan ketahanan blok itu serta peranan penting Vietnam dalam menghadapi cabaran global.

Sejak penubuhannya pada 1967, ASEAN berjaya menangani perubahan geopolitik, ketegangan perdagangan, dan isu dalaman sambil mengekalkan peranan utamanya di rantau Indo-Pasifik. Keupayaan blok ini untuk beradaptasi dan kecekalan menjadi kunci dalam mengekalkan kestabilan serantau dan memacu kemakmuran bersama.

Dengan Wawasan Komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan strategik jangka panjang, ASEAN kini memperkukuh komitmen jangka masa panjang untuk membina masa depan yang lebih bersatu padu berdasarkan kejayaan yang lampau dan pengajaran dari rantau. "Keamanan dan kemakmuran tidak boleh dipandang remeh," tegas Kao, sambil menyeru langkah proaktif dalam perdagangan, perubahan iklim, dan kerjasama antarabangsa.

Setiausaha Agung itu juga menegaskan adalah menjadi tanggungjawab ahli-ahli negara ASEAN untuk bertungkus-lumus untuk mengenal pasti dan mengharungi cabaran yang menggugat perpaduan ASEAN.

Sumbangan strategik Vietnam

Vietnam, anggota ketiga terbesar ASEAN dari segi populasi, telah menjadi pemain utama sejak menyertai blok itu pada 1995. Negara ini mempelopori inisiatif seperti Inisiatif Penyatuan ASEAN, mengukuhkan kerjasama ekonomi, dan menarik pelaburan asing ke seluruh rantau.