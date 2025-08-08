ASIA
2 min membaca
Vietnam tonggak utama dalam keamanan, kemakmuran ASEAN
Ketika ASEAN menyambut ulang tahun ke-58, Setiausaha Agung ASEAN, Kao Kim Hourn menyeru perpaduan ASEAN menghadapi cabaran global.
Vietnam tonggak utama dalam keamanan, kemakmuran ASEAN
ASEAN kini telah masuk tahun ke-58. / Reuters
20 jam yang lepas

Ketika ASEAN menyambut ulang tahun ke-58 pada 8 Ogos dan 30 tahun penyertaan Vietnam, Setiausaha Agung Kao Kim Hourn dalam wawancara dengan Viet Nam News menekankan ketahanan blok itu serta peranan penting Vietnam dalam menghadapi cabaran global. 

Sejak penubuhannya pada 1967, ASEAN berjaya menangani perubahan geopolitik, ketegangan perdagangan, dan isu dalaman sambil mengekalkan peranan utamanya di rantau Indo-Pasifik. Keupayaan blok ini untuk beradaptasi dan kecekalan menjadi kunci dalam mengekalkan kestabilan serantau dan memacu kemakmuran bersama.  

Dengan Wawasan Komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan strategik jangka panjang, ASEAN kini memperkukuh komitmen jangka masa panjang untuk membina masa depan yang lebih bersatu padu berdasarkan kejayaan yang lampau dan pengajaran dari rantau. "Keamanan dan kemakmuran tidak boleh dipandang remeh," tegas Kao, sambil menyeru langkah proaktif dalam perdagangan, perubahan iklim, dan kerjasama antarabangsa. 

Setiausaha Agung itu juga menegaskan adalah menjadi tanggungjawab ahli-ahli negara ASEAN untuk bertungkus-lumus untuk mengenal pasti dan mengharungi cabaran yang menggugat perpaduan ASEAN.

Sumbangan strategik Vietnam  

Vietnam, anggota ketiga terbesar ASEAN dari segi populasi, telah menjadi pemain utama sejak menyertai blok itu pada 1995. Negara ini mempelopori inisiatif seperti Inisiatif Penyatuan ASEAN, mengukuhkan kerjasama ekonomi, dan menarik pelaburan asing ke seluruh rantau.  

Disyorkan

Sebagai tuan rumah Sidang Kemuncak ASEAN sebanyak tiga kali, Vietnam memajukan kerjasama dalam keselamatan, pelancongan, pertanian, dan pendidikan. Pertumbuhan ekonominya yang pesat serta tenaga kerja muda yang mahir teknologi menjadikannya pemain penting dalam transformasi digital—fokus utama ASEAN.  

Blok itu kini merundingkan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN, yang dijangka siap pada 2026. Pelaburan Vietnam dalam infrastruktur digital dan latihan tenaga kerja dijangka menyumbang besar kepada kemajuan rantau ini, bersama kerjasama dengan kuasa teknologi seperti AS, China, dan EU.  

"Peranan Vietnam dalam mengekalkan keamanan, kestabilan, dan pembangunan mampan sangat penting," kata Kao, yakin dengan kepimpinan berterusan Vietnam menjelang sambutan ulang tahun ke-60 ASEAN pada 2027.  

Dengan perubahan geopolitik dan teknologi yang semakin pantas, perpaduan ASEAN serta penglibatan aktif Vietnam akan terus menentukan hala tuju rantau ini pada masa depan.

ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 oleh lima negara pengasas: Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Brunei Darussalam menyertai pada 1984, Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), serta Kemboja (1999). Organisasi ini mempromosikan kerjasama ekonomi, politik, dan sosial di Asia Tenggara untuk kestabilan dan kemakmuran serantau.

Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us