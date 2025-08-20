Malaysia telah mengukuhkan beberapa kejayaan diplomatik penting sepanjang memegang pengerusi ASEAN tahun ini, sekali gus memajukan peranan blok serantau itu sebagai pemangkin kestabilan dalam landskap geopolitik yang kompleks, kata Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan.
Berucap di Dewan Rakyat pada hari Selasa, Mohamad menekankan bahawa kepimpinan Malaysia telah membuahkan hasil yang nyata – daripada membina komuniti dan mengurus krisis sehingga memperluas rangkuman global ASEAN.
Pencapaian utama termasuk pelancaran ASEAN Community Vision 2045, pelan hala tuju strategik untuk dua dekad akan datang, dan penyertaan rasmi Timor-Leste sebagai ahli ke-11 dalam pertubuhan serantau itu – langkah yang membuktikan kesinambungan relevansi dan keterbukaan ASEAN, menurut laporan media tempatan.
Dari segi diplomatik, Malaysia juga membantu menerajui respons blok itu terhadap ketidakstabilan berterusan di Myanmar, dengan meneguhkan semula Konsensus Lima Prinsip sebagai kerangka utama penglibatan selain memudahkan bantuan kemanusiaan susulan bencana alam baru-baru ini di negara terbabit.
Secara signifikan, Malaysia turut berperanan sebagai pengantara neutral dalam pertikaian serantau, dengan mengerahkan pemerhati tentera untuk memantau gencatan senjata baru-baru ini antara Thailand dan Kemboja serta memudahkan dialog untuk mengurangkan ketegangan.
Bab ekonomi, Kuala Lumpur memajukan integrasi serantau melalui perjanjian perdagangan termoden dan pelaksanaan rangka kerja ekonomi digital seluruh rantau, seterusnya mengukuhkan ketahanan komersial ASEAN. Malaysia turut memperluas daya tarikan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC), dengan negara-negara termasuk Algeria dan Uruguay baru-baru ini menyertai perjanjian berkenaan. Cyprus juga dijangka menandatangani perjanjian itu pada sidang kemuncak akan datang, menjadikan jumlah penandatangan kepada 57 negara.
Dengan Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan Mesyuarat Pemimpin RCEP dijadualkan pada Oktober di Kuala Lumpur, Mohamad berkata Malaysia memberi tumpuan kepada penganjuran perhimpunan peringkat tinggi yang berjaya, seterusnya mengukuhkan sentraliti ASEAN dan mempamerkan kuasa pengumpulan negara pada peringkat global.
“Ini bukan sekadar pencapaian prosedural – ia mencerminkan kepimpinan Malaysia yang konsisten dan berprinsip dalam menjadikan ASEAN sebagai platform yang kredibel untuk keamanan dan kerjasama,” jelas Mohamad.