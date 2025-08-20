Malaysia telah mengukuhkan beberapa kejayaan diplomatik penting sepanjang memegang pengerusi ASEAN tahun ini, sekali gus memajukan peranan blok serantau itu sebagai pemangkin kestabilan dalam landskap geopolitik yang kompleks, kata Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hasan.

Berucap di Dewan Rakyat pada hari Selasa, Mohamad menekankan bahawa kepimpinan Malaysia telah membuahkan hasil yang nyata – daripada membina komuniti dan mengurus krisis sehingga memperluas rangkuman global ASEAN.

Pencapaian utama termasuk pelancaran ASEAN Community Vision 2045, pelan hala tuju strategik untuk dua dekad akan datang, dan penyertaan rasmi Timor-Leste sebagai ahli ke-11 dalam pertubuhan serantau itu – langkah yang membuktikan kesinambungan relevansi dan keterbukaan ASEAN, menurut laporan media tempatan.

Dari segi diplomatik, Malaysia juga membantu menerajui respons blok itu terhadap ketidakstabilan berterusan di Myanmar, dengan meneguhkan semula Konsensus Lima Prinsip sebagai kerangka utama penglibatan selain memudahkan bantuan kemanusiaan susulan bencana alam baru-baru ini di negara terbabit.