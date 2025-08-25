Ahli parlimen Kemboja meluluskan pada hari Isnin undang-undang yang membenarkan individu yang bekerjasama dengan negara asing untuk dilucutkan kewarganegaraan, suatu undang-undang yang ditakuti kumpulan hak asasi akan digunakan untuk menghapuskan pembangkang.
Kesemua 120 ahli parlimen yang hadir dalam sesi Perhimpunan Kebangsaan, termasuk Perdana Menteri Hun Manet, mengundi sebulat suara untuk meluluskan rang undang-undang tersebut.
Pemantau hak asasi sejak lama menuduh kerajaan Kemboja menggunakan undang-undang drakonian untuk menyekat pembangkang dan perdebatan politik yang sah.
Satu gabungan 50 kumpulan hak asasi mengeluarkan kenyataan pada Ahad mengingatkan undang-undang ini "akan memberi kesan menakutkan yang buruk terhadap kebebasan bersuara semua warganegara Kemboja".
"Potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan undang-undang yang dirumuskan secara kabur ini untuk mensasarkan individu berdasarkan etnik, pendapat politik, ucapan dan aktivisme adalah terlalu tinggi untuk diterima," tambah kenyataan itu.
"Kerajaan mempunyai banyak kuasa, tetapi mereka tidak sepatutnya mempunyai kuasa untuk membuat keputusan secara sewenang-wenangnya siapa yang merupakan warganegara Kemboja dan siapa yang bukan."
Rang undang-undang ini masih perlu diluluskan oleh dewan tertinggi Kemboja sebelum dikuatkuasakan oleh ketua negara, tetapi kedua-dua langkah ini dianggap sebagai pengesahan formal sahaja.
'Ditentukan oleh undang-undang'
Kewarganegaraan boleh dibatalkan atas alasan pengkhianatan atau ketidaksetiaan di 15 negara Kesatuan Eropah, dan hanya untuk warganegara naturalisasi di lapan negara tersebut, menurut taklimat Parlimen Eropah pada Februari.
Hak tanpa syarat kepada kewarganegaraan termaktub dalam perlembagaan Kemboja, tetapi ahli parlimen bulan lalu meminda perlembagaan untuk menyatakan "menerima, kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan Khmer hendaklah ditentukan oleh undang-undang".
"Jika anda mengkhianati negara, negara tidak akan menyimpan anda," kata Menteri Kehakiman Koeut Rith kepada pemberita selepas pindaan itu diluluskan.
Beratus-ratus aktivis pembangkang telah dipenjarakan atau menghadapi kes undang-undang yang difailkan oleh pihak berkuasa Kemboja.
Pemimpin pembangkang Kem Sokha dihukum penjara 27 tahun pada 2023 kerana tuduhan khianat - suatu tuduhan yang beliau sentiasa nafikan - serta serta-merta diletakkan di bawah tahanan rumah.