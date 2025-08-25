Ahli parlimen Kemboja meluluskan pada hari Isnin undang-undang yang membenarkan individu yang bekerjasama dengan negara asing untuk dilucutkan kewarganegaraan, suatu undang-undang yang ditakuti kumpulan hak asasi akan digunakan untuk menghapuskan pembangkang.

Kesemua 120 ahli parlimen yang hadir dalam sesi Perhimpunan Kebangsaan, termasuk Perdana Menteri Hun Manet, mengundi sebulat suara untuk meluluskan rang undang-undang tersebut.

Pemantau hak asasi sejak lama menuduh kerajaan Kemboja menggunakan undang-undang drakonian untuk menyekat pembangkang dan perdebatan politik yang sah.

Satu gabungan 50 kumpulan hak asasi mengeluarkan kenyataan pada Ahad mengingatkan undang-undang ini "akan memberi kesan menakutkan yang buruk terhadap kebebasan bersuara semua warganegara Kemboja".

"Potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan undang-undang yang dirumuskan secara kabur ini untuk mensasarkan individu berdasarkan etnik, pendapat politik, ucapan dan aktivisme adalah terlalu tinggi untuk diterima," tambah kenyataan itu.

"Kerajaan mempunyai banyak kuasa, tetapi mereka tidak sepatutnya mempunyai kuasa untuk membuat keputusan secara sewenang-wenangnya siapa yang merupakan warganegara Kemboja dan siapa yang bukan."

Rang undang-undang ini masih perlu diluluskan oleh dewan tertinggi Kemboja sebelum dikuatkuasakan oleh ketua negara, tetapi kedua-dua langkah ini dianggap sebagai pengesahan formal sahaja.