Perjanjian jualan empat jet pejuang Gripen oleh syarikat Sweden, Saab, kepada Thailand mencetuskan kecaman dalam kalangan rakyat Kemboja, lapor The Phnom Penh Post.

Menurut laporan, Thailand sebelum ini menggunakan pesawat Gripen untuk mengebom sasaran di sempadan Kemboja pada 24 hingga 28 Julai lalu, termasuk infrastruktur awam.

Kerajaan Sweden yang sering melaungkan komitmen terhadap hak asasi manusia kini dikritik kerana meluluskan perjanjian bernilai AS$556 juta (kira-kira RM2.4 bilion).

Majlis tandatangan pada 25 Ogos itu disertai Panglima Tentera Udara Diraja Thailand Jeneral Punpakdee Pattanakul, Ketua Agensi Peralatan Pertahanan Sweden Mikael Granholm dan Presiden serta Ketua Pegawai Eksekutif Saab, Micael Johansson.

Menteri Pertahanan Sweden Pal Jonson turut menyatakan perjanjian itu akan memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Thailand.

Namun, penganalisis menegaskan langkah Sweden itu bercanggah dengan pendirian mereka yang lantang mengkritik isu hak asasi manusia di Kemboja.

Presiden Cambodian Institute for Democracy (CID), Pa Chanroeun, berkata “penjualan jet pejuang sepatutnya disertakan dengan syarat agar tidak digunakan dalam peperangan atau serangan ke atas orang awam.”