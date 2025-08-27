Perjanjian jualan empat jet pejuang Gripen oleh syarikat Sweden, Saab, kepada Thailand mencetuskan kecaman dalam kalangan rakyat Kemboja, lapor The Phnom Penh Post.
Menurut laporan, Thailand sebelum ini menggunakan pesawat Gripen untuk mengebom sasaran di sempadan Kemboja pada 24 hingga 28 Julai lalu, termasuk infrastruktur awam.
Kerajaan Sweden yang sering melaungkan komitmen terhadap hak asasi manusia kini dikritik kerana meluluskan perjanjian bernilai AS$556 juta (kira-kira RM2.4 bilion).
Majlis tandatangan pada 25 Ogos itu disertai Panglima Tentera Udara Diraja Thailand Jeneral Punpakdee Pattanakul, Ketua Agensi Peralatan Pertahanan Sweden Mikael Granholm dan Presiden serta Ketua Pegawai Eksekutif Saab, Micael Johansson.
Menteri Pertahanan Sweden Pal Jonson turut menyatakan perjanjian itu akan memperkukuh kerjasama pertahanan dengan Thailand.
Namun, penganalisis menegaskan langkah Sweden itu bercanggah dengan pendirian mereka yang lantang mengkritik isu hak asasi manusia di Kemboja.
Presiden Cambodian Institute for Democracy (CID), Pa Chanroeun, berkata “penjualan jet pejuang sepatutnya disertakan dengan syarat agar tidak digunakan dalam peperangan atau serangan ke atas orang awam.”
Kin Phea dari Royal Academy of Cambodia pula memberi amaran rakyat Kemboja kini hilang kepercayaan terhadap Sweden.
Beliau menegaskan sebuah negara yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia tidak sepatutnya menjual senjata yang pernah digunakan untuk membunuh orang awam dan merosakkan tapak warisan budaya.
“Jelas sekali Sweden memilih wang lebih daripada nilai kemanusiaan,” katanya.
Sweden pada Isnin mengumumkan bahawa ia telah menandatangani perjanjian untuk menjual empat jet pejuang Gripen keluaran syarikat Saab kepada Thailand.
Ketua Pengarah Agensi Peralatan Pertahanan Sweden (FMV), Mikael Granholm, dalam satu kenyataan berkata perjanjian itu akan “mengukuhkan lagi peluang pembangunan jangka panjang bagi pesawat tempur Sweden.”
Syarikat Saab dalam kenyataan berasingan memaklumkan bahawa nilai pesanan tersebut adalah sekitar 5.3 bilion kronor Sweden (AS$556 juta). Pesanan itu merangkumi tiga buah Gripen E, sebuah Gripen F, selain peralatan, sokongan dan latihan. Penyerahan dijangka berlangsung antara 2025 hingga 2030.
Thailand ketika ini sudah memiliki satu skuadron jet Gripen C/D.