Apabila bekas wanita pertama Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditahan pada Selasa disebabkan kes rasuah, insiden itu menyorot kembali beberapa kes terkenal yang melibatkan pasangan pemimpin dunia lain yang menjadi tajuk utama kerana rasuah.
Pendakwa raya menuduh Kim menerima pelbagai hadiah mewah, termasuk beg tangan Chanel, rantai berlian, dan loket Van Cleef & Arpels sebagai pertukaran untuk layanan politik.
Beliau juga berdepan pertuduhan manipulasi saham dan penyalahgunaan pengaruh. Penahanannya menandakan satu babak mengejutkan dalam sejarah Korea Selatan, di mana skandal rasuah telah menumbangkan presiden sebelum ini, tetapi jarang melibatkan pasangan mereka dengan cara yang begitu dramatik.
Bekas presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, yang disingkirkan daripada jawatan selepas cubaan gagal beliau untuk mengisytiharkan undang-undang darurat pada Disember lalu, kini dipenjara dan sedang dibicarakan atas tuduhan pemberontakan.
Walaupun empat bekas presiden Korea Selatan pernah dipenjara sebelum ini, ini merupakan kali pertama dalam sejarah negara itu seorang bekas presiden dan pasangannya sama-sama dipenjarakan.
Namun, Kim bukanlah satu-satunya wanita pertama yang terlibat dalam kes rasuah.
Argentina: Hilangnya kuasa
Di Amerika Latin, kisah ini berulang lagi. Di Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner pernah diraikan sebagai wanita pertama dan kemudiannya sebagai presiden. Namun, legasi politik itu kini tercemar dengan rekod jenayah.
Pada 2022, beliau disabitkan kesalahan kerana mengatur kontrak kerja awam bernilai lebih AS$70 juta kepada seorang rakan rapatnya. Pada Jun 2025, Mahkamah Agung negara itu mengekalkan hukuman penjara enam tahun ke atasnya serta larangan kekal daripada memegang jawatan.
Honduras: Kes ‘petty cash’
Honduras pernah menyaksikan skandalnya sendiri pada 2018 apabila Rosa Elena Bonilla de Lobo, isteri bekas presiden Porfirio Lobo, ditahan dalam kes yang digelar pendakwa raya sebagai ‘petty cash wanita pertama’.
Siasatan mendapati beliau telah mengalihkan jutaan lempira daripada program sosial ke dalam akaun peribadi hanya beberapa hari sebelum suaminya tamat perkhidmatan sebagai presiden.
Pada mulanya dijatuhkan hukuman penjara 58 tahun, sabitan itu kemudian disemak semula; beliau kini sedang menjalani hukuman 14 tahun atas kesalahan penipuan dan salah guna dana.
Taiwan: Suami mencuri, isteri menanggung
Di Taiwan, bekas wanita pertama Wu Shu-chen disabitkan kesalahan membuat sumpah palsu berhubung kes rasuah yang melibatkan suaminya, bekas presiden Chen Shui-bian.
Walaupun mempunyai masalah kesihatan, beliau menjalani sebahagian daripada hukuman penjara sebelum dibebaskan dengan parol perubatan.
Peru: Bagaimana membina sebuah skandal
Corak ini merentasi benua.
Di Peru, Nadine Heredia, isteri kepada bekas presiden Ollanta Humala, dijatuhi hukuman penjara 15 tahun pada 2025 kerana didapati bersalah membersihkan dana kempen haram yang dikaitkan dengan gergasi pembinaan Brazil, Odebrecht — skandal rasuah yang menggoncang Amerika Latin.
Namun, beliau tidak melaporkan diri ke penjara, sebaliknya melarikan diri ke Brazil dan memohon suaka bagi mengelak diekstradisi.
Filipina: ‘Gadis kasut’ bernama Imelda
Dan mungkin contoh paling terkenal sepanjang zaman ialah Imelda Marcos (dalam foto di atas), bekas wanita pertama Filipina yang terkenal kerana memiliki lebih daripada 1,000 pasang kasut.
Sinonim dengan kemewahan semasa pemerintahan dua dekad suaminya Ferdinand Marcos, beliau disabitkan kesalahan pada 2018 atas tujuh pertuduhan rasuah kerana menyalurkan dana awam ke sebuah yayasan di Switzerland.
Hukuman penjara antara 42 hingga 77 tahun itu masih belum dijalani susulan proses rayuan yang masih berjalan, namun sabitan itu mengukuhkan legasinya sebagai simbol global terhadap keterlaluan politik.
Kes-kes ini berkongsi perkara yang sama: memiliki kuasa tanpa mekanisme akauntabiliti yang sama seperti pemimpin lain yang dipilih. Rasuah tidak terhenti dengan individu yang memegang jawatan sahaja.