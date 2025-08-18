Apabila bekas wanita pertama Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditahan pada Selasa disebabkan kes rasuah, insiden itu menyorot kembali beberapa kes terkenal yang melibatkan pasangan pemimpin dunia lain yang menjadi tajuk utama kerana rasuah.

Pendakwa raya menuduh Kim menerima pelbagai hadiah mewah, termasuk beg tangan Chanel, rantai berlian, dan loket Van Cleef & Arpels sebagai pertukaran untuk layanan politik.

Beliau juga berdepan pertuduhan manipulasi saham dan penyalahgunaan pengaruh. Penahanannya menandakan satu babak mengejutkan dalam sejarah Korea Selatan, di mana skandal rasuah telah menumbangkan presiden sebelum ini, tetapi jarang melibatkan pasangan mereka dengan cara yang begitu dramatik.

Bekas presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, yang disingkirkan daripada jawatan selepas cubaan gagal beliau untuk mengisytiharkan undang-undang darurat pada Disember lalu, kini dipenjara dan sedang dibicarakan atas tuduhan pemberontakan.

Walaupun empat bekas presiden Korea Selatan pernah dipenjara sebelum ini, ini merupakan kali pertama dalam sejarah negara itu seorang bekas presiden dan pasangannya sama-sama dipenjarakan.

Namun, Kim bukanlah satu-satunya wanita pertama yang terlibat dalam kes rasuah.

Argentina: Hilangnya kuasa

Di Amerika Latin, kisah ini berulang lagi. Di Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner pernah diraikan sebagai wanita pertama dan kemudiannya sebagai presiden. Namun, legasi politik itu kini tercemar dengan rekod jenayah.

Pada 2022, beliau disabitkan kesalahan kerana mengatur kontrak kerja awam bernilai lebih AS$70 juta kepada seorang rakan rapatnya. Pada Jun 2025, Mahkamah Agung negara itu mengekalkan hukuman penjara enam tahun ke atasnya serta larangan kekal daripada memegang jawatan.

Honduras: Kes ‘petty cash’

Honduras pernah menyaksikan skandalnya sendiri pada 2018 apabila Rosa Elena Bonilla de Lobo, isteri bekas presiden Porfirio Lobo, ditahan dalam kes yang digelar pendakwa raya sebagai ‘petty cash wanita pertama’.

Siasatan mendapati beliau telah mengalihkan jutaan lempira daripada program sosial ke dalam akaun peribadi hanya beberapa hari sebelum suaminya tamat perkhidmatan sebagai presiden.

Pada mulanya dijatuhkan hukuman penjara 58 tahun, sabitan itu kemudian disemak semula; beliau kini sedang menjalani hukuman 14 tahun atas kesalahan penipuan dan salah guna dana.