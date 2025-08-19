DUNIA
PBB: Hampir separuh pekerja bantuan terbunuh di seluruh dunia maut di Gaza
PBB mengecam jumlah korban global dalam kalangan petugas kemanusiaan pada 2024, menyifatkannya sebagai kegagalan pihak antarabangsa, sambil memberi amaran bahawa serangan terhadap pekerja bantuan kekal pada tahap yang membimbangkan tahun ini.
PBB mengecam kematian 383 pekerja bantuan sebagai sesuatu yang "memalukan” yang mencerminkan sikap tidak peduli masyarakat antarabangsa. / Reuters
16 jam yang lepas

Hampir separuh daripada semua pekerja bantuan yang terbunuh di seluruh dunia pada 2024 maut di Gaza, di mana 183 petugas kemanusiaan terbunuh akibat serangan Israel, menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Selasa.

PBB mengecam jumlah keseluruhan 383 kematian itu sebagai perkara yang “memalukan” disebabkan sikap acuh tak acuh pihak antarabangsa dan memberi amaran tambahan angka korban pada tahun ini.

Jumlah pada 2024 menandakan peningkatan 31 peratus berbanding tahun sebelumnya, dengan 60 lagi pekerja bantuan terbunuh di Sudan serta puluhan lagi di zon konflik lain.

PBB berkata, pelaku paling biasa adalah pemimpin negara, dan kebanyakan mangsa merupakan kakitangan tempatan, disasarkan sama ada di lapangan mahupun di kediaman mereka.

Selain daripada kematian, 308 pekerja bantuan turut cedera, 125 diculik, dan 45 ditahan pada tahun lalu, menurut laporan PBB yang dikeluarkan sempena Hari Kemanusiaan Sedunia.

‘Kecaman memalukan terhadap kegagalan antarabangsa’

“Meskipun hanya satu serangan terhadap rakan kemanusiaan, ia adalah serangan terhadap kita semua dan terhadap masyarakat yang kita bantu,” kata Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher. “Serangan pada skala ini, tanpa sebarang akauntabiliti, adalah kecaman memalukan terhadap kegagalan antarabangsa.”

Setakat 2025, seramai 265 pekerja bantuan telah terbunuh, menurut data sementara daripada Aid Worker Security Database.

PBB menegaskan bahawa serangan terhadap petugas kemanusiaan melanggar undang-undang antarabangsa dan melemahkan talian hayat bantuan untuk jutaan orang di zon perang dan bencana. “Keganasan terhadap pekerja bantuan bukanlah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Ia mesti dihentikan,” kata Fletcher.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) turut melaporkan lebih 800 serangan terhadap sektor kesihatan di 16 wilayah tahun ini, mengorbankan lebih 1,110 pekerja dan pesakit serta mencederakan ratusan yang lain.

Hari Kemanusiaan Sedunia, yang disambut setiap 19 Ogos, memperingati pengeboman ibu pejabat PBB di Baghdad pada 2003 yang meragut 22 nyawa, termasuk utusan PBB Sergio Vieira de Mello.

SUMBER:TRT World & Agencies
