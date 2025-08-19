Hampir separuh daripada semua pekerja bantuan yang terbunuh di seluruh dunia pada 2024 maut di Gaza, di mana 183 petugas kemanusiaan terbunuh akibat serangan Israel, menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada Selasa.

PBB mengecam jumlah keseluruhan 383 kematian itu sebagai perkara yang “memalukan” disebabkan sikap acuh tak acuh pihak antarabangsa dan memberi amaran tambahan angka korban pada tahun ini.

Jumlah pada 2024 menandakan peningkatan 31 peratus berbanding tahun sebelumnya, dengan 60 lagi pekerja bantuan terbunuh di Sudan serta puluhan lagi di zon konflik lain.

PBB berkata, pelaku paling biasa adalah pemimpin negara, dan kebanyakan mangsa merupakan kakitangan tempatan, disasarkan sama ada di lapangan mahupun di kediaman mereka.

Selain daripada kematian, 308 pekerja bantuan turut cedera, 125 diculik, dan 45 ditahan pada tahun lalu, menurut laporan PBB yang dikeluarkan sempena Hari Kemanusiaan Sedunia.

‘Kecaman memalukan terhadap kegagalan antarabangsa’