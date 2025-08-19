Perkataan yang dipopularkan oleh Gen Z dan Gen Alpha, termasuk "skibidi", "delulu", dan "tradwife" adalah antara 6,000 kemasukan baharu dalam edisi dalam talian Kamus Cambridge sepanjang tahun lalu, menurut penerbitnya pada Isnin.
Cambridge University Press menyatakan "tradwife", gabungan perkataan "traditional wife" (isteri tradisional), mencerminkan "trend Instagram dan TikTok yang kontroversial dan semakin popular yang menerima peranan gender tradisional".
Kamus itu juga mengambil cabaran untuk mendefinisikan "skibidi", perkataan yang dipopularkan dalam meme dalam talian, sebagai istilah yang mempunyai "pelbagai makna, seperti ‘cool’ atau ‘teruk’, atau boleh digunakan tanpa makna sebenar".
Skibidi toilet adalah mimpi ngeri ibu bapa. Ia adalah siri video muzik dan short YouTube yang bersifat dystopian di mana kepala manusia animasi muncul dari tandas dan saling mengejar dalam keadaan gila tanpa sebab yang jelas.
Kamus itu mendefinisikan "delulu", berasal daripada perkataan "delusional" (khayal), sebagai "mempercayai perkara yang tidak nyata atau tidak benar, biasanya kerana anda memilih untuk berbuat demikian".
Sebagai contoh, kamus itu memetik ucapan di parlimen pada 2025 di mana Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggunakan frasa "delulu with no solulu" (khayal tanpa penyelesaian).
"Tidak setiap hari anda dapat melihat perkataan seperti ‘skibidi’ dan ‘delulu’ masuk ke dalam Kamus Cambridge," kata Colin McIntosh, pengurus Program Leksikal Kamus Cambridge.
"Kami hanya menambah perkataan yang kami rasa akan kekal lama. Budaya internet mengubah bahasa Inggeris, dan kesannya sangat menarik untuk diperhatikan dan direkodkan dalam Kamus."
Frasa baharu lain termasuk "lewk", digunakan untuk menggambarkan gaya fesyen yang unik, dan "inspo", kependekan untuk "inspiration" (inspirasi).
Budaya bekerja dari rumah melahirkan istilah "mouse jiggler", merujuk kepada cara berpura-pura bekerja tapi sebenarnya tidak.
Terdapat juga "forever chemical" (bahan kimia kekal), bahan kimia buatan manusia yang kekal dalam alam sekitar selama bertahun-tahun dan semakin mendapat perhatian ekoran kebimbangan tentang kesan krisis iklim yang tidak boleh dipulihkan terhadap kesihatan manusia dan planet.