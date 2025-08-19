Perkataan yang dipopularkan oleh Gen Z dan Gen Alpha, termasuk "skibidi", "delulu", dan "tradwife" adalah antara 6,000 kemasukan baharu dalam edisi dalam talian Kamus Cambridge sepanjang tahun lalu, menurut penerbitnya pada Isnin.

Cambridge University Press menyatakan "tradwife", gabungan perkataan "traditional wife" (isteri tradisional), mencerminkan "trend Instagram dan TikTok yang kontroversial dan semakin popular yang menerima peranan gender tradisional".

Kamus itu juga mengambil cabaran untuk mendefinisikan "skibidi", perkataan yang dipopularkan dalam meme dalam talian, sebagai istilah yang mempunyai "pelbagai makna, seperti ‘cool’ atau ‘teruk’, atau boleh digunakan tanpa makna sebenar".

Skibidi toilet adalah mimpi ngeri ibu bapa. Ia adalah siri video muzik dan short YouTube yang bersifat dystopian di mana kepala manusia animasi muncul dari tandas dan saling mengejar dalam keadaan gila tanpa sebab yang jelas.

Kamus itu mendefinisikan "delulu", berasal daripada perkataan "delusional" (khayal), sebagai "mempercayai perkara yang tidak nyata atau tidak benar, biasanya kerana anda memilih untuk berbuat demikian".

Sebagai contoh, kamus itu memetik ucapan di parlimen pada 2025 di mana Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggunakan frasa "delulu with no solulu" (khayal tanpa penyelesaian).