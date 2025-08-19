SENI & BUDAYA
2 min membaca
Generasi Milenial, keluar dari ‘delulu’mu kerana ‘skibidi’ dah masuk Kamus Cambridge
Perkataan tidak masuk akal yang dipopularkan oleh saluran YouTube seperti Skibidi Toilet dikaitkan dengan kandungan tidak bermakna yang terdapat di media sosial.
Generasi Milenial, keluar dari ‘delulu’mu kerana ‘skibidi’ dah masuk Kamus Cambridge
Kamus itu juga cuba mentakrifkan "skibidi." / TRT World
16 jam yang lepas

Perkataan yang dipopularkan oleh Gen Z dan Gen Alpha, termasuk "skibidi", "delulu", dan "tradwife" adalah antara 6,000 kemasukan baharu dalam edisi dalam talian Kamus Cambridge sepanjang tahun lalu, menurut penerbitnya pada Isnin.  

Cambridge University Press menyatakan "tradwife", gabungan perkataan "traditional wife" (isteri tradisional), mencerminkan "trend Instagram dan TikTok yang kontroversial dan semakin popular yang menerima peranan gender tradisional".  

Kamus itu juga mengambil cabaran untuk mendefinisikan "skibidi", perkataan yang dipopularkan dalam meme dalam talian, sebagai istilah yang mempunyai "pelbagai makna, seperti ‘cool’ atau ‘teruk’, atau boleh digunakan tanpa makna sebenar".  

Skibidi toilet adalah mimpi ngeri ibu bapa. Ia adalah siri video muzik dan short YouTube yang bersifat dystopian di mana kepala manusia animasi muncul dari tandas dan saling mengejar dalam keadaan gila tanpa sebab yang jelas.  

Kamus itu mendefinisikan "delulu", berasal daripada perkataan "delusional" (khayal), sebagai "mempercayai perkara yang tidak nyata atau tidak benar, biasanya kerana anda memilih untuk berbuat demikian".  

Sebagai contoh, kamus itu memetik ucapan di parlimen pada 2025 di mana Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggunakan frasa "delulu with no solulu" (khayal tanpa penyelesaian).  

Disyorkan

"Tidak setiap hari anda dapat melihat perkataan seperti ‘skibidi’ dan ‘delulu’ masuk ke dalam Kamus Cambridge," kata Colin McIntosh, pengurus Program Leksikal Kamus Cambridge.  

"Kami hanya menambah perkataan yang kami rasa akan kekal lama. Budaya internet mengubah bahasa Inggeris, dan kesannya sangat menarik untuk diperhatikan dan direkodkan dalam Kamus."  

Frasa baharu lain termasuk "lewk", digunakan untuk menggambarkan gaya fesyen yang unik, dan "inspo", kependekan untuk "inspiration" (inspirasi).  

Budaya bekerja dari rumah melahirkan istilah "mouse jiggler", merujuk kepada cara berpura-pura bekerja tapi sebenarnya tidak.  

Terdapat juga "forever chemical" (bahan kimia kekal), bahan kimia buatan manusia yang kekal dalam alam sekitar selama bertahun-tahun dan semakin mendapat perhatian ekoran kebimbangan tentang kesan krisis iklim yang tidak boleh dipulihkan terhadap kesihatan manusia dan planet.

SUMBER:TRT World and Agencies
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us