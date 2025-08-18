ASIA
1 min membaca
Myanmar akan adakan pilihan raya umum pada 28 Disember: media negara
Negara Asia Tenggara itu telah berada di bawah pemerintahan junta sejak Februari 2021.
Myanmar akan adakan pilihan raya umum pada 28 Disember: media negara
Ketua Junta, Jeneral Kanan Min Aung Hlaing, melantik dirinya sendiri sebagai pemangku presiden. / Reuters
18 Ogos 2025

Suruhanjaya pilihan raya Myanmar telah mengumumkan bahawa pilihan raya umum akan diadakan di Myanmar pada 28 Disember, menurut laporan media negara.  

"Pilihan raya demokrasi pelbagai parti" akan diadakan pada Ahad, 28 Disember tahun ini, lapor MRTV pada hari Isnin, memetik notifikasi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Kesatuan.  

Pilihan raya umum terakhir di negara Asia Tenggara yang majoriti Buddha itu diadakan pada November 2020, dimenangi oleh Liga Demokrasi Kebangsaan (NLD), yang digulingkan dalam rampasan kuasa tentera pada Februari 2021.  

Pengumuman pilihan raya itu dibuat selepas junta tentera bulan lalu membentuk sebuah suruhanjaya untuk mengawasi pilihan raya umum, secara tidak langsung menandakan berakhirnya pemerintahan darurat.  

Disyorkan

Ketua junta, Jeneral Kanan Min Aung Hlaing, juga melantik dirinya sebagai pemangku presiden.  

Rampasan kuasa tentera 2021 menggulingkan kerajaan terpimpin NLD yang dipilih secara demokratik dan membenamkan negara itu ke dalam pemerintahan darurat selama lebih empat tahun.  

U Myint Swe, yang dilantik sebagai pemangku presiden oleh junta selepas rampasan kuasa pada 2021, meninggal dunia awal bulan ini pada usia 74 tahun. 

Disebabkan penyakit U Myint, Jeneral Kanan Min telah mengisytiharkan dirinya sebagai presiden bulan lalu ketika beliau membentuk suruhanjaya untuk mengawasi pilihan raya.

SUMBER:AA
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us