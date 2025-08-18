Suruhanjaya pilihan raya Myanmar telah mengumumkan bahawa pilihan raya umum akan diadakan di Myanmar pada 28 Disember, menurut laporan media negara.

"Pilihan raya demokrasi pelbagai parti" akan diadakan pada Ahad, 28 Disember tahun ini, lapor MRTV pada hari Isnin, memetik notifikasi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Kesatuan.

Pilihan raya umum terakhir di negara Asia Tenggara yang majoriti Buddha itu diadakan pada November 2020, dimenangi oleh Liga Demokrasi Kebangsaan (NLD), yang digulingkan dalam rampasan kuasa tentera pada Februari 2021.

Pengumuman pilihan raya itu dibuat selepas junta tentera bulan lalu membentuk sebuah suruhanjaya untuk mengawasi pilihan raya umum, secara tidak langsung menandakan berakhirnya pemerintahan darurat.