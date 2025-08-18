Suruhanjaya pilihan raya Myanmar telah mengumumkan bahawa pilihan raya umum akan diadakan di Myanmar pada 28 Disember, menurut laporan media negara.
"Pilihan raya demokrasi pelbagai parti" akan diadakan pada Ahad, 28 Disember tahun ini, lapor MRTV pada hari Isnin, memetik notifikasi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Kesatuan.
Pilihan raya umum terakhir di negara Asia Tenggara yang majoriti Buddha itu diadakan pada November 2020, dimenangi oleh Liga Demokrasi Kebangsaan (NLD), yang digulingkan dalam rampasan kuasa tentera pada Februari 2021.
Pengumuman pilihan raya itu dibuat selepas junta tentera bulan lalu membentuk sebuah suruhanjaya untuk mengawasi pilihan raya umum, secara tidak langsung menandakan berakhirnya pemerintahan darurat.
Ketua junta, Jeneral Kanan Min Aung Hlaing, juga melantik dirinya sebagai pemangku presiden.
Rampasan kuasa tentera 2021 menggulingkan kerajaan terpimpin NLD yang dipilih secara demokratik dan membenamkan negara itu ke dalam pemerintahan darurat selama lebih empat tahun.
U Myint Swe, yang dilantik sebagai pemangku presiden oleh junta selepas rampasan kuasa pada 2021, meninggal dunia awal bulan ini pada usia 74 tahun.
Disebabkan penyakit U Myint, Jeneral Kanan Min telah mengisytiharkan dirinya sebagai presiden bulan lalu ketika beliau membentuk suruhanjaya untuk mengawasi pilihan raya.