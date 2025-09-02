Mahkamah Agung Denmark pada Selasa akan memutuskan kes seorang warganegara Denmark berketurunan Syria yang mendakwa masa yang diluangkannya bersama Daesh adalah sebagai ejen untuk risikan Denmark.

Jika dakwaan itu disokong, Ahmed Samsam boleh cuba membatalkan sabitan 2018 yang diterimanya di Spain kerana menjadi ahli Daesh, sebuah kumpulan pengganas yang cuba merampas wilayah di Syria dan tempat lain.

"Keputusan positif daripada Mahkamah Agung akan membolehkannya, antara lain, memohon perbicaraan semula kes jenayah yang diputuskan di Spain," kata peguam Samsam Rene Offerson.

Tetapi perkara itu menjadi rumit disebabkan pendirian perkhidmatan risikan Denmark yang enggan mengesahkan atau menafikan identiti pemberi maklumat mereka atas sebab keselamatan.

Samsam, yang dihukum penjara lapan tahun oleh mahkamah Madrid yang menyabitkannya, menjalani sebahagian besar masa penjaranya di Denmark, selepas dipindahkan. Beliau dibebaskan pada 2023.

Beliau menafikan sebarang aktiviti pengganas, mengatakan keahliannya dalam Daesh, semasa lawatan ke Syria pada 2013 dan 2014, dilakukan untuk Perkhidmatan Keselamatan dan Risikan Denmark (DSIS) dan, kemudian, Perkhidmatan Risikan Pertahanan Denmark (DDIS).

Dakwaan itu disokong oleh beberapa keterangan dan siasatan kewartawanan yang dibentangkan kepada mahkamah rendah Denmark yang cuba menentukan sama ada dia adalah ejen risikan Denmark atau tidak.