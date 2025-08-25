Pada tarikh ini, 25 Ogos, lapan tahun lalu, tentera Myanmar melancarkan kempen keganasan berunsur genosid terhadap etnik Rohingya di tanah nenek moyang mereka di barat Myanmar, yang bersempadan dengan Bangladesh.

Pengusiran secara besar-besaran yang ganas akibat kempen ‘bumi hangus’ tersebut mengakibatkan lebih 740,000 etnik Rohingya terpaksa melarikan diri pada musim luruh tahun 2017, manakala 300 kampung dibakar atas nama "operasi pembersihan keselamatan" terhadap "pengganas Muslim."

Pada waktu itu, kerajaan Myanmar diketuai oleh Aung San Suu Kyi yang menghalalkan pembersihan etnik dan mempertahankannya di peringkat global dengan menggunakan jawatan tingginya sebagai kaunselor negara dan menteri luar negeri.

Apabila penghijrahan besar-besaran itu reda, kami berdua telah mengembara ke Cox's Bazaar di Bangladesh – yang kini menempatkan salah sebuah kem pelarian terbesar di dunia – serta bertemu dan mendengar sendiri kisah-kisah rogol beramai-ramai, pembunuhan, pembakaran dan pengusiran secara ganas daripada puluhan mangsa yang terselamat dalam kalangan etnik Rohingya.

Bagi etnik Rohingya, genosid Myanmar masih belum berakhir.

Mereka tidak mempunyai sebarang hak atau perlindungan, mahupun harapan realistik untuk kembali – tidak berbeza dengan apa yang dialami oleh rakyat Palestin di tanah air mereka sendiri.

Kegagalan global

Lapan tahun kemudian, satu pengajaran yang jelas dapat kita ambil ialah corak kegagalan berulang sistem antarabangsa negara-negara politik – dan organ kehakiman utamanya, Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) – dalam memastikan negara-negara yang bersalah dipertanggungjawabkan.

Ini secara langsung mengakibatkan keadaan kekebalan daripada hukuman untuk jenayah selanjutnya di Myanmar. Corak kekebalan daripada hukuman ini juga melampaui Myanmar kepada jenayah kekejaman kontemporari yang lain.

Sebagai contoh, di Gaza, sebanyak 83 peratus daripada mereka yang terbunuh dalam "perang bandar" palsu Zionis Israel terhadap Hamas adalah orang awam, menurut satu laporan tentera Israel yang dibocorkan.

Seperti Israel , Myanmar berada dalam fasa merit kes genosidnya yang dimulakan oleh Gambia di ICJ, selepas mahkamah itu sebulat suara menentukan bahawa bukti awal genosid memenuhi standard kebolehpercayaan mahkamah tentang Myanmar melanggar Konvensyen Genosid dalam layanannya terhadap etnik Rohingya.

Pada Januari 2020, ICJ mengisytiharkan 600,000 etnik Rohingya yang masih berada di Myanmar sebagai kumpulan yang dilindungi dan memerintahkan Yangon untuk mencegah sebarang keganasan selanjutnya terhadap kumpulan tersebut.

Walau bagaimanapun, sejak itu, kekebalan daripada hukuman di Myanmar hanya meningkat. Dalam mencegah perbuatan genosid selanjutnya, organ kehakiman utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah gagal secara jelas.

Genosid terhadap etnik Rohingya berjalan dengan lebih pantas daripada prosiding undang-undang ICJ.

Selepas rampasan kuasa pada tahun 2021, di mana tentera Myanmar menggulingkan Suu Kyi dan kerajaan awamnya yang dipilih dua kali, junta itu telah melakukan jenayah perang di seluruh negara terhadap etnik minoriti lain dan pembangkang politik anti-rampasan kuasa.

Sementara itu, apabila konflik bersenjata melanda negara, lebih banyak pelaku telah muncul yang menyasarkan orang awam Rohingya.