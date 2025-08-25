Pada tarikh ini, 25 Ogos, lapan tahun lalu, tentera Myanmar melancarkan kempen keganasan berunsur genosid terhadap etnik Rohingya di tanah nenek moyang mereka di barat Myanmar, yang bersempadan dengan Bangladesh.
Pengusiran secara besar-besaran yang ganas akibat kempen ‘bumi hangus’ tersebut mengakibatkan lebih 740,000 etnik Rohingya terpaksa melarikan diri pada musim luruh tahun 2017, manakala 300 kampung dibakar atas nama "operasi pembersihan keselamatan" terhadap "pengganas Muslim."
Pada waktu itu, kerajaan Myanmar diketuai oleh Aung San Suu Kyi yang menghalalkan pembersihan etnik dan mempertahankannya di peringkat global dengan menggunakan jawatan tingginya sebagai kaunselor negara dan menteri luar negeri.
Apabila penghijrahan besar-besaran itu reda, kami berdua telah mengembara ke Cox's Bazaar di Bangladesh – yang kini menempatkan salah sebuah kem pelarian terbesar di dunia – serta bertemu dan mendengar sendiri kisah-kisah rogol beramai-ramai, pembunuhan, pembakaran dan pengusiran secara ganas daripada puluhan mangsa yang terselamat dalam kalangan etnik Rohingya.
Bagi etnik Rohingya, genosid Myanmar masih belum berakhir.
Mereka tidak mempunyai sebarang hak atau perlindungan, mahupun harapan realistik untuk kembali – tidak berbeza dengan apa yang dialami oleh rakyat Palestin di tanah air mereka sendiri.
Kegagalan global
Lapan tahun kemudian, satu pengajaran yang jelas dapat kita ambil ialah corak kegagalan berulang sistem antarabangsa negara-negara politik – dan organ kehakiman utamanya, Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ) – dalam memastikan negara-negara yang bersalah dipertanggungjawabkan.
Ini secara langsung mengakibatkan keadaan kekebalan daripada hukuman untuk jenayah selanjutnya di Myanmar. Corak kekebalan daripada hukuman ini juga melampaui Myanmar kepada jenayah kekejaman kontemporari yang lain.
Sebagai contoh, di Gaza, sebanyak 83 peratus daripada mereka yang terbunuh dalam "perang bandar" palsu Zionis Israel terhadap Hamas adalah orang awam, menurut satu laporan tentera Israel yang dibocorkan.
Seperti Israel, Myanmar berada dalam fasa merit kes genosidnya yang dimulakan oleh Gambia di ICJ, selepas mahkamah itu sebulat suara menentukan bahawa bukti awal genosid memenuhi standard kebolehpercayaan mahkamah tentang Myanmar melanggar Konvensyen Genosid dalam layanannya terhadap etnik Rohingya.
Pada Januari 2020, ICJ mengisytiharkan 600,000 etnik Rohingya yang masih berada di Myanmar sebagai kumpulan yang dilindungi dan memerintahkan Yangon untuk mencegah sebarang keganasan selanjutnya terhadap kumpulan tersebut.
Walau bagaimanapun, sejak itu, kekebalan daripada hukuman di Myanmar hanya meningkat. Dalam mencegah perbuatan genosid selanjutnya, organ kehakiman utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah gagal secara jelas.
Genosid terhadap etnik Rohingya berjalan dengan lebih pantas daripada prosiding undang-undang ICJ.
Selepas rampasan kuasa pada tahun 2021, di mana tentera Myanmar menggulingkan Suu Kyi dan kerajaan awamnya yang dipilih dua kali, junta itu telah melakukan jenayah perang di seluruh negara terhadap etnik minoriti lain dan pembangkang politik anti-rampasan kuasa.
Sementara itu, apabila konflik bersenjata melanda negara, lebih banyak pelaku telah muncul yang menyasarkan orang awam Rohingya.
Tentera Arakan, sebuah militia Buddha Rakhine etnik yang telah menguasai sebahagian besar negeri Rakhine, kini dituduh secara kredibel oleh PBB dan pengawas hak asasi manusia antarabangsa atas pembunuhan beramai-ramai dan penderaan terhadap etnik Rohingya yang masih tinggal di wilayah tersebut.
Jenayah Tentera Arakan dilaporkan didorong oleh strain ethno-nasionalisme Buddha anti-Islam yang ganas.
Masyarakat Myanmar, secara kebetulan, hanya sebahagiannya memproses genosid tersebut.
Walaupun mereka menunding jari kepada tentera sebagai pelaku utama terhadap orang Rohingya, mereka tidak mengakui dengan betul peranan kolaborasi parti politik, perintah Buddha, organisasi rintangan etnik anti-junta dan masyarakat sivil.
‘Genosid secara perlahan’
Dalam kajian tiga tahun kami yang diterbitkan pada tahun 2014, kami memberi amaran kepada komuniti antarabangsa tentang sifat berinstitusi pengecualian, penderaan dan pemusnahan etnik Rohingya oleh Myanmar.
Dengan genosid perlahan, kami maksudkan proses yang dipimpin oleh negara untuk pemusnahan secara sengaja sesuatu kumpulan – dalam kes ini etnik Rohingya – menggunakan kedua-dua keganasan dan undang-undang negara sebagai instrumen pembunuhan beramai-ramai.
Yang penting, genosid juga didayakan dan difasilitasi oleh masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Myanmar, orang ramai telah disediakan untuk mengikuti ideologi Islamofobia di sebalik penderaan tentera terhadap etnik Rohingya.
Apabila Aung San Suu Kyi, yang pada masa itu merupakan "demokrasi terpilih" dalam pandangan Barat, memasuki ICJ sebagai 'agen madam' negaranya pada tahun 2020, dan mempertahankan negaranya daripada tuduhan genosid, dia bukan sahaja memusnahkan sisa-sisa terakhir autoriti moralnya, tetapi juga merosakkan potensi untuk bahagian besar masyarakat Myanmar untuk berdamai dengan apa ertinya menjadi ahli masyarakat yang melakukan jenayah.
Berikutan jenayah terkini terhadap etnik Rohingya oleh Tentera Arakan, apabila kubur besar-besaran 600 etnik Rohingya yang disembelih ditemui, kesunyian oleh ahli kumpulan pembangkang bersenjata dan politik Myanmar yang lain sangat berat.
Perikatan dengan Tentera Arakan nampaknya lebih bernilai kepada organisasi rintangan ini daripada pembunuhan beramai-ramai, penindasan dan pengusiran secara paksa etnik Rohingya yang berterusan. Berhadapan dengan genosid yang sedang berlaku, kesunyian adalah persekongkolan.
Orang ramai Myanmar tidak belajar daripada kejatuhan Suu Kyi, yang dalam tahanan sejak rampasan kuasa 2021, yang penafian aktifnya menyebabkan dia kehilangan sokongan dunia.
Dia menghadapi waran tangkapan dalam kes seperti Pinochet untuk peranan aktifnya dalam jenayah terhadap kemanusiaan Myanmar.
Di luar Myanmar, pemimpin individu terus beroperasi dengan kekebalan daripada hukuman yang hampir lengkap, tanpa dikenakan sekatan oleh sistem keadilan antarabangsa.
Kami telah memasuki tempoh yang sangat membimbangkan dalam sejarah manusia, di mana negara-negara Barat yang mencipta susunan politik pasca-Holokus dan rangka kerja undang-undang antarabangsa telah membuang sebarang pretensi untuk komited kepada nilai-nilai hak asasi manusia atau pencegahan genosid.
Sebaliknya, Amerika Syarikat memuji Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mengenakan sekatan terhadap pegawai Mahkamah Jenayah Antarabangsa sebagai tindak balas kepada waran tangkapan yang dikeluarkan untuk pemimpin Israel.
Sementara itu, negara-negara Eropah seperti UK terus menyalahgunakan undang-undang anti-keganasan domestik untuk menghukum sebarang bantahan rakyat terhadap genosid Israel yang sedang berlaku di Gaza dan aparteid supremasis Yahudi.