Kementerian Luar Negeri Thailand memaklumkan bahawa pada 22 Ogos 2025, Wakil Tetap Thailand ke PBB di New York telah menyerahkan surat kepada Setiausaha Agung PBB yang menyediakan maklumat tambahan berkenaan penggunaan periuk api anti-personel oleh Kemboja di wilayah Thailand, menurut laporan The Nation.
Thailand telah melakukan segala usaha untuk menangani isu serius ini dengan penuh ketelusan dan selaras dengan kewajipannya di bawah Konvensyen mengenai Larangan Periuk Api Anti-Personel, atau Konvensyen Ottawa.
Penjelasan ini bertujuan untuk memupuk pemahaman menyeluruh mengenai situasi semasa, berdasarkan bukti yang boleh disahkan.
Sebagai Negara Pihak kepada Konvensyen Ottawa, Thailand kekal beriltizam untuk mencapai matlamat dunia bebas periuk api dan menyatakan kebimbangan mendalam terhadap penggunaan senjata sebegini secara rambang, yang bukan sahaja mengancam nyawa, menyebabkan penderitaan berpanjangan, malah menghalang pembangunan sempadan serta menggugat kestabilan serantau.
Kerajaan Thailand mengesahkan tekadnya untuk menyelesaikan konflik sempadan Thai-Kemboja secara aman melalui saluran diplomatik dan selaras sepenuhnya dengan undang-undang antarabangsa, sekali gus memelihara keselamatan sempadan dan rakyatnya.
Dalam pada itu, Wakil Tetap Thailand itu dijadualkan menemui Setiausaha Agung PBB pada 28 Ogos 2025 bagi membincangkan perkara tersebut dengan lebih lanjut dan mengkaji perkembangan terkini di sepanjang sempadan Thai-Kemboja.