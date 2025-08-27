Kementerian Luar Negeri Thailand memaklumkan bahawa pada 22 Ogos 2025, Wakil Tetap Thailand ke PBB di New York telah menyerahkan surat kepada Setiausaha Agung PBB yang menyediakan maklumat tambahan berkenaan penggunaan periuk api anti-personel oleh Kemboja di wilayah Thailand, menurut laporan The Nation.

Thailand telah melakukan segala usaha untuk menangani isu serius ini dengan penuh ketelusan dan selaras dengan kewajipannya di bawah Konvensyen mengenai Larangan Periuk Api Anti-Personel, atau Konvensyen Ottawa.

Penjelasan ini bertujuan untuk memupuk pemahaman menyeluruh mengenai situasi semasa, berdasarkan bukti yang boleh disahkan.