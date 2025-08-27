Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. memecat Ketua Polis negara, Jeneral Nicolas Torre III, yang terkenal kerana mengetuai operasi penangkapan bekas Presiden Rodrigo Duterte atas perintah Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) serta televangelis Apollo Carreon Quiboloy, yang disenarai paling dikehendaki FBI atas tuduhan pemerdagangan kanak-kanak untuk tujuan seksual, menurut kenyataan rasmi kerajaan pada hari Selasa.

Setiausaha Eksekutif, Lucas Bersamin tidak menyatakan sebab pemecatan Torre sebagai ketua pasukan polis seramai 232,000 anggota itu, jawatan yang disandangnya sejak dilantik Marcos pada Mei lalu dan dijangka berkhidmat sehingga 2027. Beliau digantikan dengan seorang jeneral polis kanan, Jose Melencio Nartatez Jr., yang sudah mengangkat sumpah pada hari Selasa.

Dalam surat kepada Torre yang diumumkan kepada media, Bersamin memaklumkan beliau dipecat serta-merta sebagai ketua polis atas perintah Presiden dan diarahkan "memastikan proses penyerahan semua urusan, dokumen dan maklumat berkaitan jawatannya berjalan dengan teratur."

Torre tidak dapat dihubungi untuk mengulas.

Sebelum pemecatannya, Torre dilaporkan mempunyai pendirian berbeza dengan pegawai kerajaan berhubung keputusannya memecat lebih sedozen pegawai polis, termasuk Nartatez. Suruhanjaya Polis Kebangsaan mengarahkan pegawai-pegawai itu dikembalikan ke jawatan mereka pada bulan ini, namun arahan tersebut didakwa tidak dilaksanakan dengan segera.

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Jonvic Remulla berkata dalam satu sidang media, "Beliau tidak melanggar undang-undang, tidak didakwa secara jenayah atau pentadbiran. Ini semata-mata pilihan Presiden untuk membawa hala tuju baru dalam pasukan polis negara," tanpa memberikan huraian lanjut.

Menurut Remulla, Marcos dan Torre mempunyai "hubungan yang baik dan produktif," namun beliau menegaskan "kita sebuah negara yang diperintah undang-undang, bukan individu, institusi harus lebih besar daripada orang yang menjalankannya."

“Hanya Presiden boleh menjawab secara khusus sebab Torre dipecat,” kata Remulla. Tidak jelas sama ada Torre akan ditawarkan jawatan kerajaan yang lain.