Singapura melaksanakan operasi penghantaran udara kedua ke Gaza bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan pada 12 Ogos, menurut The Straits Times yang memetik Kementerian Pertahanan (Mindef).

Pesawat pengangkut C-130 Tentera Udara Republik Singapura berlepas dari Pangkalan Udara Paya Lebar ke Jordan pada pagi Isnin membawa bekalan perubatan dan makanan, hasil sumbangan Kementerian Kesihatan serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan, termasuk Humanity Matters, Mercy Relief dan Rahmatan Lil Alamin Foundation.