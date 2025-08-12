PERANG GAZA
Singapura laksana operasi penghantaran udara kedua salur bantuan ke Gaza
Ia adalah bantuan ke-9 Singapura untuk Gaza sejak Oktober 2023, dengan nilai keseluruhan melebihi S$22 juta.
Pesawat Tentera Udara Republik Singapura berlepas dari Pangkalan Udara Paya Lebar ke Jordan pada pagi Isnin. / Facebook MINDEF / Others
15 jam yang lepas

Singapura melaksanakan operasi penghantaran udara kedua ke Gaza bagi menyalurkan bantuan kemanusiaan pada 12 Ogos, menurut The Straits Times yang memetik Kementerian Pertahanan (Mindef).

Pesawat pengangkut C-130 Tentera Udara Republik Singapura berlepas dari Pangkalan Udara Paya Lebar ke Jordan pada pagi Isnin membawa bekalan perubatan dan makanan, hasil sumbangan Kementerian Kesihatan serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan, termasuk Humanity Matters, Mercy Relief dan Rahmatan Lil Alamin Foundation.

Operasi ini, yang diuruskan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Serantau Changi, melibatkan 58 anggota pertahanan dan tentera. Ia adalah bantuan ke-9 Singapura untuk Gaza sejak Oktober 2023, dengan nilai keseluruhan melebihi S$22 juta.

Menteri Kanan Negara bagi Pertahanan Zaqy Mohamad berkata SAF sentiasa bersedia menyokong misi kemanusiaan ke Gaza, manakala Menteri Negara Faishal Ibrahim menyeru rakyat terus berdoa dan menyumbang demi keamanan dan keselamatan semua.

