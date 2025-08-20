Ahli Kongres Republikan Marjorie Taylor Greene mengkritik Jabatan Negara AS kerana menghentikan semua visa untuk kanak-kanak Gaza yang memerlukan rawatan perubatan di AS dan membenarkan seorang pegawai kanan Israel yang dituduh mendera kanak-kanak melarikan diri dari negara itu.

"Kita perlu menjadi Amerika yang membenarkan kanak-kanak yang terjejas perang datang ke sini untuk pembedahan menyelamatkan nyawa dan Amerika yang tidak akan membebaskan pemangsa seks kanak-kanak asing yang ditangkap pihak berkuasa kita," kata Taylor Greene, yang dikenali dengan inisialnya (MTG), di X pada hari Selasa.

"Tetapi dalam keadaan ini, kanak-kanak yang terjejas perang itu berasal dari Gaza, dan pemangsa seks kanak-kanak asing ini berasal dari Israel dan bekerja langsung untuk Netanyahu," tambahnya, memberi bayangan kepada sebab kedua-dua keputusan itu dibuat.

MTG berkata ia bukan antisemitik untuk membawa pulang Tom Artiom Alexandrovich, Pengarah Eksekutif Siber Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, untuk dibicarakan, dan juga membenarkan kanak-kanak Palestin mendapatkan rawatan perubatan di AS, sambil menolak dakwaan ahli sayap kanan bahawa kanak-kanak Gaza adalah pelarian AS.

"Adakah ia antisemitik untuk membawa pulang Pengarah Eksekutif Siber Netanyahu dan mendakwa individu ini sepenuhnya di bawah undang-undang, dan pada masa yang sama membenarkan kanak-kanak Palestin yang telah hancur anggota badan dan badan mereka akibat letupan menerima pembedahan di Amerika?" katanya.

Beliau mempersoalkan sejak bila "hati Amerika menjadi begitu dingin" untuk menolak pembedahan yang dibiayai secara persendirian untuk kanak-kanak yang tidak bersalah.

"Jika kanak-kanak Israel yang memerlukan pembedahan, bukankah kami akan membenarkan mereka masuk? Atau kanak-kanak yang terjejas perang dari mana-mana negara lain?" tambahnya.

Beliau juga berkata AS menjadi "pak turut Israel" dengan segera membebaskan seorang lelaki yang dituduh melakukan penderaan kanak-kanak, menonjolkan sikap dua darjat dalam dasar luar AS, sambil mengatakan jika tertuduh itu berasal dari Mexico atau China, mereka tidak akan dibebaskan.

"Adakah kita akan berbuat demikian dengan pemangsa seks kanak-kanak Mexico? Pemangsa seks kanak-kanak China? Pemangsa seks kanak-kanak dari mana-mana negara lain?" katanya.

Tom Artiom Alexandrovich

Sebelum ini, Jabatan Negara menafikan memainkan peranan dalam pembebasan Alexandrovich, yang ditangkap di Las Vegas atas susikan meminta penderaan terhadap kanak-kanak di AS.