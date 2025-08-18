PERANG GAZA
AS 'berkomplot dalam genosid Gaza' - laporan hak asasi China
Dokumen Beijing mengkritik 'penggunaan sekatan unilateral berlebihan' Washington, katanya ia memburukkan krisis kemanusiaan.
AS 'berkomplot dalam genosid Gaza' - laporan hak asasi China
Genosid di Gaza yang dilakukan oleh rejim Zionis Israel telah meragut nyawa lebih dari 61,900 rakyat Palestin sejak Oktober 2023. / AA
18 Ogos 2025

AS "berkomplot dalam genosid di Gaza," kata China pada hari Ahad dalam laporan tahunannya mengenai hak asasi manusia di AS, yang dikeluarkan oleh Pejabat Maklumat Majlis Negara dan disiarkan oleh agensi berita negara Xinhua.  

"Amerika Syarikat telah bertindak sebagai pembantu dalam genosid di Gaza," menurut laporan 2024 itu, sambil menambah bahawa Washington telah "memberikan sokongan ketenteraan dan diplomatik yang tidak berbelah bahagi kepada Israel."  

Laporan itu menyatakan AS berulang kali menggagalkan usaha antarabangsa untuk gencatan senjata pada tahun kedua genosid di Gaza, dengan menyebut Washington "telah menggunakan kuasa vetonya sebanyak tujuh kali untuk menyekat resolusi Majlis Keselamatan PBB yang menyeru gencatan senjata."  

Laporan itu juga mengkritik apa yang disebut sebagai "penggunaan sekatan unilateral yang berlebihan" oleh AS, menuduh Washington "memperburuk krisis kemanusiaan" dan menjadi "pengguna sanksi unilateral terbesar di dunia."  

Perang Israel ke atas Gaza telah membunuh hampir 61,900 rakyat Palestin sejak Oktober 2023, memusnahkan wilayah tersebut, dan menolaknya ke ambang kebuluran, menurut kementerian kesihatan tempatan.  

Pada November lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) mengeluarkan waran tangkap terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga berhadapan dengan kes genosid di Mahkamah Keadilan Antarabangsa (ICJ).

