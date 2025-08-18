AS "berkomplot dalam genosid di Gaza," kata China pada hari Ahad dalam laporan tahunannya mengenai hak asasi manusia di AS, yang dikeluarkan oleh Pejabat Maklumat Majlis Negara dan disiarkan oleh agensi berita negara Xinhua.

"Amerika Syarikat telah bertindak sebagai pembantu dalam genosid di Gaza," menurut laporan 2024 itu, sambil menambah bahawa Washington telah "memberikan sokongan ketenteraan dan diplomatik yang tidak berbelah bahagi kepada Israel."

Laporan itu menyatakan AS berulang kali menggagalkan usaha antarabangsa untuk gencatan senjata pada tahun kedua genosid di Gaza, dengan menyebut Washington "telah menggunakan kuasa vetonya sebanyak tujuh kali untuk menyekat resolusi Majlis Keselamatan PBB yang menyeru gencatan senjata."