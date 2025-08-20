Australia membalas teguran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas beliau memanggil Perdana Menteri Australia Anthony Albanese "ahli politik lemah yang mengkhianati Israel," dalam ketegangan terbaru antara Australia dan Israel.
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Tony Burke berkata luahan amarah itu menunjukkan Netanyahu ialah "pemimpin yang frustrasi yang sedang meluahkan kemarahan."
"Kekuatan tidak diukur melalui berapa banyak orang yang anda boleh bom atau berapa banyak kanak-kanak yang anda boleh biarkan kelaparan," kata Burke kepada ABC.
"Apa yang kita lihat dengan beberapa tindakan yang mereka ambil ialah pengasingan Israel yang berterusan dari dunia, dan itu juga tidak demi kepentingan mereka."
Ucapan ini berlaku selepas Canberra mengumumkan minggu lalu bahawa ia akan mengiktiraf kenegaraan Palestin, menyertai Perancis, Kanada, dan United Kingdom.
Netanyahu bertindak balas dengan marah, menuduh Albanese "mengabaikan orang Yahudi Australia."
Hubungan antara kedua-dua negara telah merosot dengan teruk dalam beberapa hari kebelakangan ini.
Pembatalan visa
Pada hari Isnin, Australia membatalkan visa ahli politik Israel sayap kanan Simcha Rothman, dengan menyatakan lawatan yang dirancangnya akan "menyebarkan perpecahan."
Israel membalas pada hari Selasa dengan membatalkan visa yang dipegang oleh diplomat Australia ke Pihak Berkuasa Palestin.
Hantaran lewat malam Netanyahu di X menambah minyak kepada pertikaian ini: "Sejarah akan mengingati Albanese atas siapa dia: Seorang ahli politik lemah yang mengkhianati Israel dan meninggalkan orang Yahudi Australia."
Australia sudah lama dianggap sebagai rakan rapat Israel, dengan Melbourne suatu ketika dahulu menjadi rumah kepada komuniti terbesar mangsa Holocaust di luar Israel.
Namun, genosid di Gaza yang masih berlangsung telah mengubah hubungan mereka.
Perdana Menteri New Zealand Christopher Luxon minggu lalu berkata Netanyahu telah "hilang pertimbangan," apabila Israel mendapati dirinya semakin terpencil di peringkat antarabangsa.
New Zealand juga menyatakan ia mempertimbangkan untuk mengiktiraf Palestin.
Hubungan antara Australia dan Israel telah pun tegang akibat satu siri serangan anti-Semit di Sydney dan Melbourne pada akhir tahun lepas.