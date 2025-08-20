Australia membalas teguran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas beliau memanggil Perdana Menteri Australia Anthony Albanese "ahli politik lemah yang mengkhianati Israel," dalam ketegangan terbaru antara Australia dan Israel.

Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Tony Burke berkata luahan amarah itu menunjukkan Netanyahu ialah "pemimpin yang frustrasi yang sedang meluahkan kemarahan."

"Kekuatan tidak diukur melalui berapa banyak orang yang anda boleh bom atau berapa banyak kanak-kanak yang anda boleh biarkan kelaparan," kata Burke kepada ABC.

"Apa yang kita lihat dengan beberapa tindakan yang mereka ambil ialah pengasingan Israel yang berterusan dari dunia, dan itu juga tidak demi kepentingan mereka."

Ucapan ini berlaku selepas Canberra mengumumkan minggu lalu bahawa ia akan mengiktiraf kenegaraan Palestin, menyertai Perancis, Kanada, dan United Kingdom.

Netanyahu bertindak balas dengan marah, menuduh Albanese "mengabaikan orang Yahudi Australia."

Hubungan antara kedua-dua negara telah merosot dengan teruk dalam beberapa hari kebelakangan ini.

Pembatalan visa