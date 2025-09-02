Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meneruskan hari ketiga lawatan kerja beliau ke China pada Selasa, dengan pertemuan berprofil tinggi di Beijing, yang bertujuan untuk memperkukuh hubungan strategik dan meluaskan kerjasama perdagangan dua hala, lapor Bernama.

Agenda utama hari ini ialah kunjungan hormat Anwar ke atas Presiden Xi Jinping di Great Hall of the People pada jam 6 petang, menandakan komitmen Malaysia untuk memperteguhkan lagi hubungan erat yang telah lama terjalin.

Ini merupakan pertemuan keempat antara kedua-dua pemimpin selepas lawatan rasmi Xi ke Malaysia pada April lalu.

Anwar dijadual mengadakan perbincangan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang, dan disusuli dengan jamuan makan malam istimewa yang dihoskan oleh Li di Diaoyutai State Guesthouse.

Menurut Duta Besar Malaysia ke China Norman Muhamad jamuan itu, yang diadakan bagi pihak Presiden Xi, merupakan satu-satunya majlis makan malam eksklusif yang dianjurkan kerajaan China untuk pemimpin asing pada tempoh ini.