Delegasi Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) ke Gaza kini berada di Kepulauan Menorca, Sepanyol, sementara menunggu ketibaan beberapa kapal lain yang berpatah balik susulan masalah teknikal serta ribut yang melanda laluan mereka dua hari lalu.

Aktivis Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (Mapim), Zulfadhli Khiruddin, yang turut serta sebagai salah seorang daripada 15 wakil Malaysia, berkata keadaan cuaca kini semakin baik dan kru flotilla sudah menyesuaikan diri dengan rutin harian di atas kapal, menurut laporan Bernama.

“Insya Allah, apabila kapal-kapal lain tiba di Menorca, kita akan kembali bergabung dan bergerak bersama ke destinasi seterusnya iaitu Tunisia, dalam beberapa hari lagi,” katanya dalam kenyataan video semalam.

Beliau turut menyeru rakyat Malaysia agar terus mendoakan keselamatan serta kejayaan dalam misi flotilla ke Gaza.