Apabila Torben, seorang doktor perubatan dan saintis dari Jerman, membuat keputusan untuk menyertai Flotilla Global Sumud yang membawa bantuan ke Gaza yang disekat Israel, dia sedar bahawa dia mengambil risiko tinggi.
Tetapi, katanya, ia tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan berjuta-juta orang yang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal di Gaza.
“Saya takut, dan sudah tentu gementar, tetapi saya seorang yang mempunyai suara hati dan telah membuat keputusan untuk melakukan perkara yang betul,” kata Torben, yang hanya memperkenalkan dirinya dengan nama pertamanya atas sebab-sebab keselamatan, kepada TRT World di Tunisia.
“Inilah sebabnya saya menyertai usaha untuk membawa bantuan ke Gaza,” tambahnya.
Flotilla Sumud merupakan yang terkini dan terbesar setakat ini yang memulakan misi untuk menamatkan sekatan menyeksa Israel, yang telah membunuh 185 orang di Gaza akibat kebuluran buatan manusia dalam masa hanya sebulan.
Jumlah kematian berkaitan kebuluran sejak Oktober 2023 dianggarkan sebanyak 348. Pemantau kelaparan global yang disokong PBB, Pengelasan Keselamatan Makanan Bersepadu (IPC), secara rasmi telah mengisytiharkan kebuluran di enclave itu.
Ditangkap atau lebih teruk
Kira-kira 300 aktivis, ahli politik dan artis dari 44 negara yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza bertolak dari pelabuhan Barcelona lewat hari Isnin.
Misi ini dianjurkan oleh empat gabungan utama, yang bertujuan untuk memecah sekatan Israel di Gaza dan membekalkan bantuan yang sangat diperlukan kepada rakyat Palestin.
“Sudah terlalu lama saya berasa tidak berdaya di sebuah negara dimana orang awam dan media adalah bersubahat dalam genosid yang sedang berlaku,” kata Torben.
“Jadi apabila saya berpeluang, saya mengambilnya kerana ia merupakan perkara paling berkesan yang boleh saya lakukan sebagai rakyat biasa dengan kemahiran yang saya miliki.”
Apabila flotilla memulakan perjalanannya pada hari Isnin, suasana adalah begitu muram dan tegang.
Ramai yang bimbang, mengetahui mereka berhadapan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah bertindak dengan imuniti sejak Israel melancarkan perang ke atas Gaza pada 7 Oktober 2023.
Ketakutan terhadap penangkapan atau nasib yang lebih teruk masih membayangi kerana keadilan jarang ditemui, walaupun selepas Israel telah membunuh lebih 63,000 orang, termasuk 247 wartawan dan berpuluh-puluh kanak-kanak dan bayi, sejak 7 Oktober 2023.
“Saya bimbang, ya, tetapi berada di sini bersama semua peserta lain yang begitu berani benar-benar membantu saya mengatasi kebimbangan tersebut,” tambahnya.
Apabila konvoi pertama, yang terdiri daripada puluhan kapal awam kecil, bertolak dari pelabuhan Sepanyol, peserta melaungkan 'Free Palestine' dan melambai-lambaikan bendera Palestin.
Kumpulan kedua kapal dijadualkan berlepas dari Tunisia pada 4 September, menyambung dengan kapal-kapal dari Itali, Greece, dan destinasi Mediterranean yang lain.
“Ini adalah misi perpaduan terbesar dalam sejarah, dengan lebih ramai orang dan lebih banyak bot berbanding semua percubaan sebelumnya yang digabungkan,” kata aktivis Brazil Thiago Avila dalam satu sidang akhbar di Barcelona.
Negara-negara dari enam benua mengambil bahagian dalam gerakan ini, termasuk negara-negara seperti Australia, Afrika Selatan, Brazil dan banyak negara dari negara-negara Eropah dalam misi untuk memecah kepungan haram Israel di Gaza.
Armada ini akan mengambil masa tujuh hingga lapan hari untuk membuat perjalanan kira-kira 3,000km ke Gaza.
Rakyat Palestin menghadapi risiko lebih besar di atas kapal
Di Tunisia, Moa Jihad, seorang Palestin dari Ramallah, walaupun tidak dapat menyertai armada itu, telah menunggu berjam-jam untuk ketibaan konvoi pertama.
“Flotilla Sumud akan ke Gaza sekali lagi mengingatkan orang ramai bahawa rakyat Palestin sedang dibunuh dan dilaparkan, dan bahawa pembunuhan beramai-ramai sedang berlaku; rakyat sedang menderita,” katanya kepada TRT World.
“Hari ini kami berdiri di sini untuk menyokong misi ini walaupun saya tidak dapat menaiki kapal.”
Moa menghadapi risiko yang lebih besar untuk ditangkap atau dicederakan berbanding orang dari negara lain kerana dia memegang pasport Palestin.
“Jika tentera Israel menangkap saya dan memasukkan saya ke dalam penjara, itu sahajalah untuk saya. Saya akan berada dalam penjara selama 10 tahun atau lebih lama,” kata Moa.
“Jadi saya berada di sini untuk menunjukkan rasa terima kasih saya kepada semua orang yang bertujuan untuk memecah kepungan.”
Sejak 2007, Israel telah mengawal ruang udara dan perairan wilayah Gaza, dengan ketat menghadkan pergerakan barangan dan orang. Tidak ada lapangan terbang yang berfungsi setelah Israel mengebom dan memusnahkan lapangan terbang Gaza pada tahun 2001.
Jadi, apabila laluan bekalan tradisional, seperti koridor udara dan darat, disekat, misi seperti Flotilla Sumud dianjurkan. Sumud adalah istilah Arab untuk "daya tahan".
Aktivis pro-Palestin, termasuk aktivis iklim Greta Thunberg dan pelakon Game of Thrones Liam Cunningham, berada di atas kapal.
Penerbit TRT Français, Sena Polat, juga merupakan salah seorang peserta yang menunggu di Tunisia untuk menyertai flotilla Sumud dalam perjalanannya ke Gaza.
Pada tahun 2008, dua kapal dari Pergerakan Gaza Bebas berjaya sampai ke Gaza, menjadi yang pertama berjaya memecah sekatan laut Israel.
Ditubuhkan pada tahun 2006 di tengah-tengah perang Israel ke atas Lubnan, pergerakan itu melancarkan 31 bot antara 2008 dan 2016, dengan lima daripadanya berjaya sampai ke Gaza meskipun terdapat kawalan ketat Israel.
Walau bagaimanapun, sejak 2010, setiap flotilla yang cuba memecah sekatan Gaza telah dipintas atau dihadang oleh Israel di perairan antarabangsa. Serangan ke atas Mavi Marmara pada 2010 membunuh 10 aktivis dan mencederakan puluhan yang lain, menyebabkan kemarahan global.
“Saya bukan seorang aktivis atau wira atau apa-apa selain seorang yang mempunyai suara hati yang membuat keputusan untuk melakukan perkara yang betul,” tambah Torben.
“Saya mempunyai keluarga, saya mempunyai kawan, saya mempunyai impian di Jerman, dan saya mempunyai banyak untuk hilang, tetapi anda tahu ia tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang sedang berlaku di Gaza.”
Penerbit TRT Français Sena Polat menyumbang kepada laporan ini dari Tunisia.