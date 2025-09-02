Apabila Torben, seorang doktor perubatan dan saintis dari Jerman, membuat keputusan untuk menyertai Flotilla Global Sumud yang membawa bantuan ke Gaza yang disekat Israel, dia sedar bahawa dia mengambil risiko tinggi.

Tetapi, katanya, ia tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan berjuta-juta orang yang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal di Gaza.

“Saya takut, dan sudah tentu gementar, tetapi saya seorang yang mempunyai suara hati dan telah membuat keputusan untuk melakukan perkara yang betul,” kata Torben, yang hanya memperkenalkan dirinya dengan nama pertamanya atas sebab-sebab keselamatan, kepada TRT World di Tunisia.

“Inilah sebabnya saya menyertai usaha untuk membawa bantuan ke Gaza,” tambahnya.

Flotilla Sumud merupakan yang terkini dan terbesar setakat ini yang memulakan misi untuk menamatkan sekatan menyeksa Israel, yang telah membunuh 185 orang di Gaza akibat kebuluran buatan manusia dalam masa hanya sebulan.

Jumlah kematian berkaitan kebuluran sejak Oktober 2023 dianggarkan sebanyak 348. Pemantau kelaparan global yang disokong PBB, Pengelasan Keselamatan Makanan Bersepadu (IPC), secara rasmi telah mengisytiharkan kebuluran di enclave itu.

Ditangkap atau lebih teruk

Kira-kira 300 aktivis, ahli politik dan artis dari 44 negara yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza bertolak dari pelabuhan Barcelona lewat hari Isnin.

Misi ini dianjurkan oleh empat gabungan utama, yang bertujuan untuk memecah sekatan Israel di Gaza dan membekalkan bantuan yang sangat diperlukan kepada rakyat Palestin.

“Sudah terlalu lama saya berasa tidak berdaya di sebuah negara dimana orang awam dan media adalah bersubahat dalam genosid yang sedang berlaku,” kata Torben.

“Jadi apabila saya berpeluang, saya mengambilnya kerana ia merupakan perkara paling berkesan yang boleh saya lakukan sebagai rakyat biasa dengan kemahiran yang saya miliki.”

Apabila flotilla memulakan perjalanannya pada hari Isnin, suasana adalah begitu muram dan tegang.

Ramai yang bimbang, mengetahui mereka berhadapan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang telah bertindak dengan imuniti sejak Israel melancarkan perang ke atas Gaza pada 7 Oktober 2023.

Ketakutan terhadap penangkapan atau nasib yang lebih teruk masih membayangi kerana keadilan jarang ditemui, walaupun selepas Israel telah membunuh lebih 63,000 orang, termasuk 247 wartawan dan berpuluh-puluh kanak-kanak dan bayi, sejak 7 Oktober 2023.

“Saya bimbang, ya, tetapi berada di sini bersama semua peserta lain yang begitu berani benar-benar membantu saya mengatasi kebimbangan tersebut,” tambahnya.

Apabila konvoi pertama, yang terdiri daripada puluhan kapal awam kecil, bertolak dari pelabuhan Sepanyol, peserta melaungkan 'Free Palestine' dan melambai-lambaikan bendera Palestin.

Kumpulan kedua kapal dijadualkan berlepas dari Tunisia pada 4 September, menyambung dengan kapal-kapal dari Itali, Greece, dan destinasi Mediterranean yang lain.

“Ini adalah misi perpaduan terbesar dalam sejarah, dengan lebih ramai orang dan lebih banyak bot berbanding semua percubaan sebelumnya yang digabungkan,” kata aktivis Brazil Thiago Avila dalam satu sidang akhbar di Barcelona.