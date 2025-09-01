PERANG GAZA
"Kebuluran buatan manusia": Lammy UK kecam Israel sekatan bantuan ke Gaza
Reputasi Israel "semakin merosot di mata golongan belia di seluruh dunia yang memandang keadaan ini dengan ngeri," kata menteri luar Britain itu.
Beliau memberi amaran bahawa, jika tidak dikawal, krisis itu akan "berleluasa." / Reuters
1 September 2025

Menyuarakan kemarahan terhadap penolakan Israel untuk membenarkan bantuan yang mencukupi ke Gaza, Menteri Luar Britain David Lammy telah menggambarkan krisis itu sebagai kebuluran yang sengaja dibuat, dengan menyatakan: "Ini adalah kebuluran buatan manusia pada abad ke-21."

Bercakap di Dewan Rakyat pada hari Isnin, Lammy memberi amaran bahawa reputasi Israel akibat krisis kemanusiaan di Gaza "semakin merosot di mata golongan muda di seluruh dunia yang memandang keadaan ini dengan ngeri."

Lammy menggesa kerajaan Israel "untuk menarik diri dan mengakui kerosakan reputasi yang disebabkan oleh tindakan mereka."

"Mereka tidak dapat memahaminya, jadi saya menggesa kerajaan Israel untuk menarik diri dan mengakui kerosakan yang mereka lakukan terhadap reputasi mereka, secara kolektif," katanya.

'Menular ke wilayah lebih luas'

Lammy memetik laporan Integrated Food Security Phase Classification  (IPC) yang menemui kebuluran di Bandar Gaza dan kawasan kejiranan lain, dengan menyatakan ia kini "menular ke wilayah yang lebih luas."

Beliau memberi amaran bahawa, jika tidak dikawal, krisis itu akan "berleluasa," sambil memperhatikan bahawa sejak 1 Julai, lebih 300 orang—termasuk 119 kanak-kanak—telah mati akibat kekurangan zat makanan.

"PBB dan pertubuhan bantuan telah melaporkan halangan dan gangguan yang besar dalam mengumpul dan mengagihkan bantuan di Gaza. Israel berulang kali menafikan bahawa kebuluran sedang berlaku di Gaza dan menyatakan bahawa jika terdapat kelaparan, ia adalah kesalahan agensi bantuan dan Hamas," kata Lammy.

Mengesahkan tambahan dana $20 juta daripada UK untuk bantuan dan rawatan perubatan, beliau berkata: "Kita memerlukan respons kemanusiaan yang besar, sangat besar untuk mengelakkan lebih banyak kematian."

