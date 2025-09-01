Menyuarakan kemarahan terhadap penolakan Israel untuk membenarkan bantuan yang mencukupi ke Gaza, Menteri Luar Britain David Lammy telah menggambarkan krisis itu sebagai kebuluran yang sengaja dibuat, dengan menyatakan: "Ini adalah kebuluran buatan manusia pada abad ke-21."

Bercakap di Dewan Rakyat pada hari Isnin, Lammy memberi amaran bahawa reputasi Israel akibat krisis kemanusiaan di Gaza "semakin merosot di mata golongan muda di seluruh dunia yang memandang keadaan ini dengan ngeri."

Lammy menggesa kerajaan Israel "untuk menarik diri dan mengakui kerosakan reputasi yang disebabkan oleh tindakan mereka."

"Mereka tidak dapat memahaminya, jadi saya menggesa kerajaan Israel untuk menarik diri dan mengakui kerosakan yang mereka lakukan terhadap reputasi mereka, secara kolektif," katanya.

'Menular ke wilayah lebih luas'