Sebuah "peta hala tuju" keamanan yang bakal ditandatangani antara pemimpin Azerbaijan dan Armenia akan menetapkan laluan transit yang lama diidamkan serta memperdalam hubungan dua hala kedua-dua negara dengan Washington, menurut Rumah Putih.

Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, tiba di Rumah Putih secara berasingan pada Jumaat lepas, dengan Pashinyan tiba terlebih dahulu, diikuti Aliyev. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala berasingan dengan Trump sebelum berkumpul untuk upacara penandatanganan trilateral di Bilik Makan Negara.

"Peta hala tuju yang mereka persetujui akan membina masa depan kerjasama yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara, rantau Kaukasus Selatan, dan seterusnya," jurucakap Rumah Putih, Anna Kelly, memberitahu pemberita dalam panggilan persidangan. "Dengan mengukuhkan jalan ke arah keamanan ini, kami membuka potensi besar rantau Kaukasus Selatan dalam perdagangan, transit, dan tenaga."

Perjanjian ini termasuk pembangunan apa yang dirujuk sebagai "Laluan Trump untuk Keamanan dan Kemakmuran Antarabangsa," yang menurut Kelly akan menjadi "kawasan transit pelbagai mod yang menghubungkan tanah besar Azerbaijan dengan Republik Autonomi Nakhchivan, sambil menghormati kedaulatan dan integriti wilayah Armenia serta rakyatnya."

Cadangan sebelumnya untuk menyelesaikan konflik termasuk laluan antara eksklaf Nakhchivan dan tanah besar Azerbaijan yang dikenali sebagai Koridor Zangezur. Salah seorang pegawai yang memberitahu pemberita dengan syarat tidak dikenali berkata bahawa dengan perjanjian ini, "tidak ada lagi sebutan tentang koridor. Tiada koridor."

"Cara Presiden Trump menyelesaikan isu ini dengan elegan adalah dengan memperkenalkan Laluan Trump untuk Keamanan dan Kemakmuran Antarabangsa," kata pegawai itu.

Mencari pembubaran Kumpulan Minsk