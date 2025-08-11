ASIA
1 min membaca
Malaysia perkukuh pertahanan radar, siber lindungi sempadan maritim
Perolehan kapal misi pesisir (LMS) dan kapal tempur pesisir (LCS) juga sedang berjalan, iaitu sebahagian daripada “pelan komprehensif untuk mempertahankan kedaulatan,” kata Adly.
Malaysia perkukuh pertahanan radar, siber lindungi sempadan maritim
FOTO FAIL: Adly berkata liputan radar diperluaskan dan aset ketenteraan dinaik taraf bagi memastikan pemantauan berterusan di perairan strategik. / TRT World
11 Ogos 2025

KUALA LUMPUR — Malaysia meningkatkan pemantauan radar dan langkah pertahanan siber bagi melindungi wilayah maritimnya, termasuk perairan di Sabah dan Laut China Selatan, menurut Timbalan Menteri Pertahanan pada Isnin.

Bercakap semasa Waktu Pertanyaan di Parlimen, Adly Zahari berkata liputan radar telah diperluaskan dan aset ketenteraan dinaik taraf bagi memastikan pemantauan berterusan di perairan strategik.

“Peningkatan aset radar bukan sahaja melibatkan isu darat, udara atau laut, tetapi mengukuhkan kesemuanya,” katanya menjawab soalan Ahli Parlimen pembangkang Awang Solahuddin Hashim berhubung rancangan keselamatan maritim.

Disyorkan

Adly berkata kerajaan turut berusaha memperkukuh keupayaan pertahanan siber dan elektromagnet di bawah Rancangan Malaysia Ke-13, termasuk memperluas infrastruktur Markas Pemerintahan Siber Angkatan Tentera. “Kita sedang memperkukuh markas siber dan semua aspek lain bagi memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin,” katanya.

Perolehan kapal misi pesisir (LMS) dan kapal tempur pesisir (LCS) juga sedang berjalan, iaitu sebahagian daripada “pelan komprehensif untuk mempertahankan kedaulatan,” kata Adly.

Beliau menegaskan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan garis sembilan putus-putus China di Laut China Selatan, sambil menambah Kuala Lumpur akan terus berunding melalui Wisma Putra sementara mengekalkan pendirian pertahanan yang tegas.

SUMBER:TRT Global
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us