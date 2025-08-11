KUALA LUMPUR — Malaysia meningkatkan pemantauan radar dan langkah pertahanan siber bagi melindungi wilayah maritimnya, termasuk perairan di Sabah dan Laut China Selatan, menurut Timbalan Menteri Pertahanan pada Isnin.
Bercakap semasa Waktu Pertanyaan di Parlimen, Adly Zahari berkata liputan radar telah diperluaskan dan aset ketenteraan dinaik taraf bagi memastikan pemantauan berterusan di perairan strategik.
“Peningkatan aset radar bukan sahaja melibatkan isu darat, udara atau laut, tetapi mengukuhkan kesemuanya,” katanya menjawab soalan Ahli Parlimen pembangkang Awang Solahuddin Hashim berhubung rancangan keselamatan maritim.
Adly berkata kerajaan turut berusaha memperkukuh keupayaan pertahanan siber dan elektromagnet di bawah Rancangan Malaysia Ke-13, termasuk memperluas infrastruktur Markas Pemerintahan Siber Angkatan Tentera. “Kita sedang memperkukuh markas siber dan semua aspek lain bagi memastikan keselamatan negara sentiasa terjamin,” katanya.
Perolehan kapal misi pesisir (LMS) dan kapal tempur pesisir (LCS) juga sedang berjalan, iaitu sebahagian daripada “pelan komprehensif untuk mempertahankan kedaulatan,” kata Adly.
Beliau menegaskan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan garis sembilan putus-putus China di Laut China Selatan, sambil menambah Kuala Lumpur akan terus berunding melalui Wisma Putra sementara mengekalkan pendirian pertahanan yang tegas.