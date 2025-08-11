KUALA LUMPUR — Malaysia meningkatkan pemantauan radar dan langkah pertahanan siber bagi melindungi wilayah maritimnya, termasuk perairan di Sabah dan Laut China Selatan, menurut Timbalan Menteri Pertahanan pada Isnin.

Bercakap semasa Waktu Pertanyaan di Parlimen, Adly Zahari berkata liputan radar telah diperluaskan dan aset ketenteraan dinaik taraf bagi memastikan pemantauan berterusan di perairan strategik.

“Peningkatan aset radar bukan sahaja melibatkan isu darat, udara atau laut, tetapi mengukuhkan kesemuanya,” katanya menjawab soalan Ahli Parlimen pembangkang Awang Solahuddin Hashim berhubung rancangan keselamatan maritim.