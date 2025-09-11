Pemimpin Afrika menutup Sidang Kemuncak Iklim Afrika 2 yang berlangsung selama tiga hari di ibu negara Ethiopia pada hari Rabu dengan menerima Deklarasi Addis Ababa, berikrar untuk menjadikan benua itu sebagai hab global untuk tenaga boleh diperbaharui dan penyelesaian iklim sambil menuntut pembiayaan yang adil dan boleh diramal daripada komuniti antarabangsa.

Presiden Ethiopia Taye Atske Selassie, ketika menutup sidang kemuncak, berkata perhimpunan itu telah menunjukkan Afrika bukan mangsa krisis yang tidak diciptanya tetapi sebaliknya "pusat global untuk penyelesaian iklim."

"Wawasan kami jelas. Kami komited untuk membentuk benua yang makmur, berdaya tahan, dan hijau," katanya.

"Adalah satu ketidakadilan bahawa lebih 600 juta rakyat Afrika masih hidup tanpa akses kepada elektrik. Tindakan iklim kita mesti bermula dengan pelaburan besar-besaran dalam tenaga boleh diperbaharui dan seruan untuk keadilan iklim."

Deklarasi sidang kemuncak, katanya, terletak pada tiga tonggak: mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui, membentuk gabungan pengeluar mineral kritikal Afrika untuk memastikan nilai yang adil dalam rantaian bekalan global, dan melindungi warisan semula jadi melalui perkongsian penanaman semula dan pemulihan.

Taye menekankan bahawa deklarasi itu tidak seharusnya "menjadi dokumen untuk diletakkan dalam arkib" tetapi merupakan rancangan untuk tindakan segera dan terukur, dipantau melalui papan pemuka Kesatuan Afrika untuk memastikan ketelusan dan akauntabiliti.

"Komitmen yang termaktub dalam Pengisytiharan Addis Ababa adalah tanpa syarat," katanya.

"Kami mempunyai kehendak, sumber, dan perpaduan untuk merealisasikan cita-cita kami. Masa depan Afrika berada di tangan Afrika, dan kami membinanya sekarang."

'Dari krisis kepada peluang'