Pemimpin Afrika menutup Sidang Kemuncak Iklim Afrika 2 yang berlangsung selama tiga hari di ibu negara Ethiopia pada hari Rabu dengan menerima Deklarasi Addis Ababa, berikrar untuk menjadikan benua itu sebagai hab global untuk tenaga boleh diperbaharui dan penyelesaian iklim sambil menuntut pembiayaan yang adil dan boleh diramal daripada komuniti antarabangsa.
Presiden Ethiopia Taye Atske Selassie, ketika menutup sidang kemuncak, berkata perhimpunan itu telah menunjukkan Afrika bukan mangsa krisis yang tidak diciptanya tetapi sebaliknya "pusat global untuk penyelesaian iklim."
"Wawasan kami jelas. Kami komited untuk membentuk benua yang makmur, berdaya tahan, dan hijau," katanya.
"Adalah satu ketidakadilan bahawa lebih 600 juta rakyat Afrika masih hidup tanpa akses kepada elektrik. Tindakan iklim kita mesti bermula dengan pelaburan besar-besaran dalam tenaga boleh diperbaharui dan seruan untuk keadilan iklim."
Deklarasi sidang kemuncak, katanya, terletak pada tiga tonggak: mempercepatkan pembangunan tenaga boleh diperbaharui, membentuk gabungan pengeluar mineral kritikal Afrika untuk memastikan nilai yang adil dalam rantaian bekalan global, dan melindungi warisan semula jadi melalui perkongsian penanaman semula dan pemulihan.
Taye menekankan bahawa deklarasi itu tidak seharusnya "menjadi dokumen untuk diletakkan dalam arkib" tetapi merupakan rancangan untuk tindakan segera dan terukur, dipantau melalui papan pemuka Kesatuan Afrika untuk memastikan ketelusan dan akauntabiliti.
"Komitmen yang termaktub dalam Pengisytiharan Addis Ababa adalah tanpa syarat," katanya.
"Kami mempunyai kehendak, sumber, dan perpaduan untuk merealisasikan cita-cita kami. Masa depan Afrika berada di tangan Afrika, dan kami membinanya sekarang."
'Dari krisis kepada peluang'
Bercakap bagi pihak Pengerusi Suruhanjaya Kesatuan Afrika Mahmoud Ali Youssouf, Bankole Adeoye, pesuruhjaya AU bagi hal ehwal politik, keamanan, dan keselamatan, berkata sidang kemuncak itu telah menggerakkan agenda iklim Afrika dari "krisis kepada peluang, dari bantuan kepada pelaburan, dan dari preskripsi luaran kepada inovasi pimpinan Afrika."
"Kami telah menghantar mesej yang jelas dan bersatu menjelang COP30," kata Adeoye merujuk kepada persidangan iklim PBB tahun ini.
"Tuntutan pembiayaan iklim Afrika bukanlah rayuan amal. Ia adalah seruan untuk ekuiti, untuk keadilan, dan untuk tanggungjawab global bersama," tambahnya.
Beliau menekankan keperluan untuk seni bina pembiayaan iklim global yang diubah suai yang mengurangkan beban hutang Afrika dan menjadikan pembiayaan iklim sebagai laluan kepada kedaulatan, bukan perhambaan.
Beliau juga menekankan kepentingan memperkukuh institusi Afrika dan mengurangkan risiko pelaburan melalui perkongsian awam-swasta.
"Afrika bukan masalah untuk diselesaikan. Afrika adalah penyelesaian yang perlu disokong," kata Adeoye.
"Semoga tindakan kita sepadan dengan cita-cita kita. Semoga perpaduan kita menerangi jalan ke hadapan."
Sidang kemuncak itu menghimpunkan ketua negara Afrika, masyarakat sivil, penyelidik, dan rakan kongsi antarabangsa di bawah tema membiayai pembangunan hijau dan berdaya tahan Afrika.
Pemimpin berkata deklarasi sidang kemuncak itu akan berfungsi sebagai peta jalan apabila Afrika bersedia untuk menghadapi perbincangan iklim COP30 pada November dengan front bersatu.