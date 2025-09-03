Turkiye telah menghantar bantuan kemanusiaan untuk menyokong mangsa gempa bumi di wilayah Kunar, Afghanistan ketika operasi menyelamat dan bantuan memasuki hari ketiga selepas gempa bumi dahsyat yang menyebabkan beribu-ribu orang kehilangan tempat tinggal dan seluruh kampung hancur.

"Sebagai tindak balas kepada bencana gempa bumi di wilayah Kunar, Afghanistan, sebuah pesawat A400M Angkatan Udara kami telah berlepas dari Lapangan Terbang Kayseri/Erkilet untuk menghantar bekalan bantuan kemanusiaan yang disediakan oleh AFAD dan Bulan Sabit Merah Turkiye," menurut Kementerian Pertahanan Turkiye dalam kenyataan di X pada hari Rabu.

Seorang pegawai Taliban di wilayah Kunar, yang bercakap kepada Anadolu dengan menyembunyikan identiti, berkata beberapa bekalan bantuan mula tiba malam tadi di beberapa kawasan terpencil kerana pentadbiran sementara pada mulanya merancang untuk memindahkan orang ke kawasan yang lebih selamat.

"Penduduk tempatan enggan berpindah kerana mayat orang tersayang mereka masih berada di bawah runtuhan. Kami kemudian mula mengedarkan khemah dan barang keperluan lain," kata pegawai itu.

Wilayah Kunar adalah kawasan yang paling terjejas di timur Afghanistan, di mana lebih 1,400 orang telah mati setakat ini.

Pegawai berkata, bentuk muka bumi bergunung-ganang dan jalan rosak menyukarkan penghantaran bantuan, tetapi pasukan menyelamat dan bantuan masih tiba di semua kawasan yang terjejas.

"Kami menghantar barang bantuan dengan kenderaan di mana mungkin, tetapi di kawasan yang terputus oleh gempa bumi, helikopter digunakan untuk mengangkut bekalan dan mengeluarkan yang cedera ke hospital," kata pegawai itu.

‘Sangat mencabar’

Abdul Wahid, seorang penduduk tempatan di wilayah Kunar, berkata gegaran susulan masih berterusan, menimbulkan ketakutan dalam kalangan orang awam.