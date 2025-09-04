Dalam satu langkah signifikan untuk memperkukuh kerjasama alam sekitar antarabangsa, ASEAN dan Kesatuan Eropah (EU) berikrar untuk berganding bahu dalam agenda kelestarian dan tindakan iklim, lapor The Star.
Komitmen ini dibuat semasa Dialog Menteri ASEAN-EU Pertama mengenai Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, yang diadakan pada hari Khamis di Langkawi, Malaysia. Mesyuarat tersebut, yang berlangsung di sidang sidang kemuncak Mesyuarat Menteri-Menteri Alam Sekitar ASEAN ke-18 (AMME-18), menghimpunkan menteri-menteri alam sekitar dari 12 negara anggota ASEAN dan wakil-wakil EU peringkat tinggi.
Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Johari Abdul Ghani, yang mempengerusikan dialog tersebut dalam kapasitinya sebagai pemangku Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, menyatakan bahawa kedua-dua blok itu berkongsi "cabaran dan aspirasi bersama untuk masa depan yang mampan." Beliau menekankan bahawa kepimpinan EU, terutamanya melalui inisiatif seperti Perjanjian Hijau Eropah (European Green Deal), melengkapkan agenda alam sekitar ASEAN yang semakin berkembang.
“Dialog sulung ini memberikan kita peluang yang belum pernah berlaku sebelum ini untuk mewujudkan rangka kerja yang kukuh bagi kerjasama alam sekitar ASEAN-EU, berkongsi penyelesaian inovatif dan amalan terbaik, serta meneroka sinergi dalam menangani pencemaran plastik, kehilangan biodiversiti dan perubahan iklim,” kata Johari dalam ucapannya.
Pesuruhjaya Alam Sekitar EU, Jessika Roswall, menyambut baik sentimen ini dengan menyatakan bahawa mesyuarat itu memberi isyarat kuat bahawa hubungan ASEAN-EU "lebih penting daripada sebelumnya."
“Wilayah kita jauh terpisah di peta, tetapi kita sangat terhubung dalam cabaran yang kita hadapi dan juga dalam peluang yang boleh kita teroka bersama. Persekitaran yang terdegradasi tidak berhenti di sebarang sempadan. Kebanyakan cabaran alam sekitar adalah global, dan ia juga memerlukan penyelesaian antarabangsa,” kata Roswall.
Mendesaknya untuk menangani krisis iklim disampaikan oleh Wopke Hoekstra, Pesuruhjaya Iklim EU. Beliau menekankan bahawa 2024 adalah tahun terpanas dalam rekod dan tahun pertama yang melebihi 1.5 darjah Celsius melebihi paras pra-industri, justeru menyeru untuk tindakan segera.
“Kadar tindakan iklim global, malangnya, masih terlalu perlahan... Jadi, kita tidak mempunyai pilihan. Kita perlu menjadi lebih ambitios. Dan bagi kami, dialog kami pada hari ini mengesahkan komitmen bersama dan pakatan kami untuk menyokong tindakan iklim domestik dan antarabangsa yang ambitios,” kata Hoekstra.
Dialog ini menetapkan nada kerjasama untuk Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 dan Sidang Kemuncak Berkaitan yang akan datang, yang dijadualkan berlangsung pada bulan Oktober di Kuala Lumpur. Di bawah pengerusiannya dan tema "Keterangkuman dan Kemampanan," Malaysia akan menjadi tuan rumah bagi salah satu perhimpunan terbesar dalam sejarah blok tersebut.