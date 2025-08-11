Penyerang Liverpool Mohamed Salah mengkritik kenyataan UEFA ke atas Allahyarham Suleiman Al-Obeid yang dikenali sebagai “Pele Palestin”, selepas badan induk bola sepak Eropah itu gagal menyatakan bahawa beliau dibunuh oleh Israel ketika sedang menunggu bantuan makanan di Gaza yang terkepung.

Dalam satu hantaran ringkas di platform media sosial X pada Sabtu, UEFA menyifatkan bekas pemain kebangsaan itu sebagai “bakat yang memberi harapan kepada ramai kanak-kanak.”

Ciapan UEFA itu tidak menyebut bagaimana beliau mati, serta tiada kecaman atau gesaan dibuat untuk gencatan senjata di Gaza.

Salah membalas ciapan tersebut: “Boleh beritahu kami bagaimana dia mati, di mana, dan mengapa?”

Persatuan Bola Sepak Palestin berkata Al-Obeid, 41, terbunuh akibat serangan udara Israel yang menyasarkan orang awam yang sedang menunggu bantuan kemanusiaan di selatan Gaza.

Salah, bintang Mesir berusia 33 tahun, sebelum ini pernah menggesa agar bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke Gaza dan supaya gencatan senjata dicapai dengan segera.