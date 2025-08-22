Beberapa wartawan Reuters mendakwa agensi berita antarabangsa itu menunjukkan kecenderungan pro-Israel dalam liputan konflik di Gaza, menurut pendedahan yang dilaporkan oleh Declassified UK.

Tuduhan ini dibuat susulan kematian wartawan Palestin Anas al-Sharif yang pernah berkhidmat dengan Reuters dan merupakan sebahagian daripada pasukan yang memenangi Hadiah Pulitzer 2024.

Walaupun rekod itu jelas, laporan Reuters menggunakan tajuk: “Israel kills Al Jazeera journalist it says was Hamas leader”, mencetuskan bantahan di media sosial serta kebimbangan dalaman di kalangan kakitangannya.

Menurut Declassified UK, beberapa kakitangan Reuters menghubungi mereka secara sulit bagi menyuarakan keresahan mengenai hal ini.

Seorang editor turut meletak jawatan pada Ogos 2024 selepas menghantar e-mel kepada rakan sekerja, menyatakan bahawa nilai peribadinya “tidak lagi sehaluan dengan syarikat.” E-mel itu juga mendedahkan kewujudan laporan dalaman serta surat terbuka kepada pihak pengurusan, namun Reuters menafikan pernah menerimanya.

Seorang sumber Reuters berkata sekumpulan wartawan telah menjalankan kajian dalaman terhadap 499 laporan antara 7 Oktober hingga 14 November 2023. Hasil analisis mendapati terdapat “pola yang konsisten” yang memberi tumpuan lebih besar terhadap kisah-kisah berkaitan Israel berbanding Palestin.

“Beberapa minggu selepas serangan 7 Oktober, ramai di antara kami sedar liputan Reuters tidak objektif,” kata sumber itu.