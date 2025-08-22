Beberapa wartawan Reuters mendakwa agensi berita antarabangsa itu menunjukkan kecenderungan pro-Israel dalam liputan konflik di Gaza, menurut pendedahan yang dilaporkan oleh Declassified UK.
Tuduhan ini dibuat susulan kematian wartawan Palestin Anas al-Sharif yang pernah berkhidmat dengan Reuters dan merupakan sebahagian daripada pasukan yang memenangi Hadiah Pulitzer 2024.
Walaupun rekod itu jelas, laporan Reuters menggunakan tajuk: “Israel kills Al Jazeera journalist it says was Hamas leader”, mencetuskan bantahan di media sosial serta kebimbangan dalaman di kalangan kakitangannya.
Menurut Declassified UK, beberapa kakitangan Reuters menghubungi mereka secara sulit bagi menyuarakan keresahan mengenai hal ini.
Seorang editor turut meletak jawatan pada Ogos 2024 selepas menghantar e-mel kepada rakan sekerja, menyatakan bahawa nilai peribadinya “tidak lagi sehaluan dengan syarikat.” E-mel itu juga mendedahkan kewujudan laporan dalaman serta surat terbuka kepada pihak pengurusan, namun Reuters menafikan pernah menerimanya.
Seorang sumber Reuters berkata sekumpulan wartawan telah menjalankan kajian dalaman terhadap 499 laporan antara 7 Oktober hingga 14 November 2023. Hasil analisis mendapati terdapat “pola yang konsisten” yang memberi tumpuan lebih besar terhadap kisah-kisah berkaitan Israel berbanding Palestin.
“Beberapa minggu selepas serangan 7 Oktober, ramai di antara kami sedar liputan Reuters tidak objektif,” kata sumber itu.
Kajian tersebut turut menegur keputusan editorial yang menghalang penggunaan istilah “Palestine” serta kekurangan laporan mengenai dakwaan pakar bahawa Israel sedang melakukan genosid di Gaza.
Walaupun terdapat kemas kini garis panduan Reuters pada Mei lalu yang membenarkan penggunaan istilah “genocide”, Declassified UK berkata ia mendapati perkataan itu hanya digunakan 14 kali daripada 300 laporan berkaitan perang Gaza dalam tempoh dua bulan.
Sebaliknya, istilah seperti “conflict”, “escalation” atau “military campaign” lebih kerap digunakan, sering disertai dengan penafian oleh Israel.
“Corak ini pada asasnya adalah satu bentuk penafian genosid,” kata Dr. Assal Rad, seorang sarjana sejarah Asia Barat kepada Declassified.
Laporan itu turut menyebut bahawa garis panduan baharu Reuters masih memberi penekanan ke atas naratif dari sudut pandangan Israel dan mengabaikan fakta-fakta penting seperti peranan Amerika Syarikat dalam mensabotaj rundingan gencatan senjata serta tahap kemusnahan yang sebenar di Gaza.
Bekas peguam hak asasi manusia PBB Craig Mokhiber pernah menulis: “Media Barat sedar tentang realiti di lapangan tetapi secara sedar memilih untuk menutupinya.”
Seorang jurucakap Reuters pula mempertahankan liputan mereka kepada Declassified, dengan menyatakan ia dijalankan secara adil dan mengikut Trust Principles syarikat itu, walaupun mengakui liputan konflik Gaza sentiasa dipantau rapat dan menerima banyak maklum balas, termasuk daripada wartawan mereka sendiri.