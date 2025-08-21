KUALA LUMPUR — Perhimpunan Bersamamu Gaza dan 1000 Flotilla Nusantara Break the Siege yang dijadualkan berlangsung Ahad ini di Dataran Merdeka bakal menyaksikan penyertaan Ahli-Ahli Parlimen Malaysia, sekali gus menyeru semua untuk bersama menunjukkan solidariti terhadap perjuangan rakyat Palestin.

Pengerusi Kelab Backbenchers Mohd Shahar Abdullah yang juga Ahli Parlimen Paya Besar berkata, setakat ini seramai 30 Ahli Parlimen sudah mengesahkan penyertaan, dengan lebih ramai lagi menunjukkan minat untuk hadir.

“Kami, Ahli-ahli Parlimen Malaysia, dengan penuh tanggungjawab kemanusiaan, mengecam keras jenayah genosid serta pembunuhan kejam 239 wartawan dan pengamal media di Gaza oleh rejim Zionis Israel.

"Serangan sistematik ke atas wartawan ini jelas bertujuan menutup kebenaran daripada sampai kepada masyarakat antarabangsa,” katanya pada sidang media di Parlimen pada Khamis.

Shahar turut menegaskan sokongan penuh terhadap inisiatif 1000 Flotilla Break the Siege dan Sumud Nusantara, gerakan solidariti kemanusiaan yang diterajui Malaysia bersama rangkaian serantau dan antarabangsa.