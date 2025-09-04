Moscow menafikan tuduhan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, bahawa pemimpin Rusia, China, dan Korea Utara berpakat menentang Washington di tengah-tengah perarakan besar-besaran yang diadakan di Dataran Tiananmen, Beijing.

Saya ingin mengatakan bahawa tiada siapa yang merancang (terhadap AS), tiada siapa yang merangka apa-apa, tiada konspirasi. Selain itu, tiada seorang pun yang terfikirkan perkara ini; tiada seorang pun daripada ketiga-tiga pemimpin ini yang terfikirkannya," kata pembantu presiden Rusia Yuri Ushakov kepada wartawan Rusia Pavel Zarubin dalam temu bual yang dikongsi di akaun Telegramnya pada hari Rabu.

Kenyataan Ushakov dibuat berikutan perarakan besar-besaran yang dianjurkan oleh China untuk memperingati ulang tahun ke-80 kekalahan Jepun dalam Perang Dunia II, yang dihadiri oleh beberapa pemimpin asing, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Beijing secara rasmi merujuk kepada tempoh 1937-1945 sebagai "Perang Penentangan terhadap Pencerobohan Jepun" dan menganggapnya sebagai sebahagian penting daripada "Perang Anti-Fasis Dunia" yang lebih luas.

"Selain itu, saya boleh katakan bahawa semua orang memahami peranan yang dimainkan oleh Amerika Syarikat, pentadbiran semasa Presiden Trump dan Presiden Trump sendiri dalam situasi antarabangsa semasa," kata Ushakov, sambil menambah bahawa beliau berpendapat kenyataan Trump "tidak tanpa ironi."