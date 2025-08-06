ASIA
Tentera Thailand berjaya kuasai semula Chong An Ma di Ubon
Tentera Thailand menegaskan bahawa negara itu memiliki hak kedaulatan ke atas kawasan Chong An Mah di wilayah Ubon Ratchathani.
Atase tentera dari pelbagai negara melawat tapak stesen minyak yang rosak selepas Kemboja melepaskan tembakan artileri di Sisaket, Thailand. / AP
sehari yang lepas

Menurut jurucakap Tentera Thailand, Mejar Jeneral Winthai Suvaree, sebelum ini, Kemboja telah menceroboh kawasan tersebut dengan mendirikan pasar dan tempat perlindungan, meskipun Thailand telah membantah secara rasmi di semua peringkat, menurut laporan Thai PBS.  

Kini, Tentera Thailand telah berjaya menguasai semula kawasan itu sepenuhnya, dengan memasang pagar dawai tajam di sekelilingnya.  

Pada 4 Ogos, Kementerian Pertahanan Kemboja mendakwa Tentera Thailand telah mengerahkan pasukan bersenjata dan peralatan ketenteraan ke kawasan yang didakwa milik Kemboja.  

Kementerian itu juga mendakwa tindakan Tentera Thailand berlaku selepas pelaksanaan rasmi perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada 28 Julai di Malaysia, serta mendakwa pihak Thailand melakukan rondaan dan jelas telah menceroboh kawasan berkenaan.  

Bagaimanapun, Winthai menegaskan bahawa memandangkan kawasan itu terletak dalam wilayah Thailand dan kini di bawah kawalan Tentera Thailand, jentera telah digunakan untuk membersihkan kawasan tersebut daripada periuk api yang mungkin telah ditanam secara rahsia oleh pasukan Kemboja.  

Tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan penggempuran pasukan, mengekalkan kawalan wilayah, dan mempertahankan kedaulatan Thailand selaras dengan garis panduan operasi negara itu.  

Kira-kira pukul 5 petang semalam, sekumpulan lima askar Kemboja menghampiri dan cuba memotong pagar dawai tajam tersebut. Pasukan Thailand mengarahkan mereka berhenti, dan mereka mematuhi arahan sebelum meninggalkan kawasan itu.  

Sebelum ini, pasukan Thailand tidak dapat memasuki kawasan berkenaan kerana askar Kemboja telah mendudukinya dan mendirikan puluhan tempat perlindungan serta gerai pasar.  

Namun, menurut Winthai, sebelum perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa pada 28 Julai lalu, pasukan Thailand telah berjaya mengambil alih kawalan kawasan tersebut daripada pihak Kemboja.

