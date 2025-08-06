Menurut jurucakap Tentera Thailand, Mejar Jeneral Winthai Suvaree, sebelum ini, Kemboja telah menceroboh kawasan tersebut dengan mendirikan pasar dan tempat perlindungan, meskipun Thailand telah membantah secara rasmi di semua peringkat, menurut laporan Thai PBS .

Kini, Tentera Thailand telah berjaya menguasai semula kawasan itu sepenuhnya, dengan memasang pagar dawai tajam di sekelilingnya.

Pada 4 Ogos, Kementerian Pertahanan Kemboja mendakwa Tentera Thailand telah mengerahkan pasukan bersenjata dan peralatan ketenteraan ke kawasan yang didakwa milik Kemboja.

Kementerian itu juga mendakwa tindakan Tentera Thailand berlaku selepas pelaksanaan rasmi perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada 28 Julai di Malaysia, serta mendakwa pihak Thailand melakukan rondaan dan jelas telah menceroboh kawasan berkenaan.

Bagaimanapun, Winthai menegaskan bahawa memandangkan kawasan itu terletak dalam wilayah Thailand dan kini di bawah kawalan Tentera Thailand, jentera telah digunakan untuk membersihkan kawasan tersebut daripada periuk api yang mungkin telah ditanam secara rahsia oleh pasukan Kemboja.