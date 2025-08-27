WASHINGTON, DC – Perubahan ketara dalam sentimen awam Amerika Syarikat (AS) terhadap konflik Israel-Palestin kian jelas, dengan lebih ramai rakyat Amerika kini menyatakan simpati terhadap rakyat Palestin berbanding Israel, menurut satu tinjauan terbaharu Universiti Maryland.

Tinjauan yang dijalankan dari 29 Julai hingga 7 Ogos 2025 dan dikeluarkan pada 25 Ogos itu mendedahkan bahawa 28 peratus rakyat Amerika lebih cenderung menyebelahi Palestin, manakala hanya 22 peratus berpihak kepada Israel. Sebanyak 26 peratus bersimpati dengan kedua-dua pihak secara seimbang, dan 12 peratus tidak memihak mana-mana.

Perbezaan generasi ketara

Secara mengejut, 26 peratus mengekalkan keseimbangan neutral, bersimpati dengan kedua-dua pihak secara sama rata, manakala 12 peratus menyatakan "tidak kedua-duanya". Selebihnya masih tidak pasti.

Dalam kalangan generasi muda – kohort “18 hingga 34 tahun" yang terkenal – peralihan ini terasa seismik. Ianya begitu nyata dan mendesak.

Sebanyak 37 peratus lebih bersimpati dengan rakyat Palestin, manakala hanya 11 peratus memihak kepada Israel. Seramai 19 peratus cenderung secara sama rata.

Tinjauan yang dijalankan oleh SSRS (Penyelidikan Penyelesaian Sains Sosial) melalui Panel Pendapat SSRS dari 29 Julai – 7 Ogos 2025, dan dikeluarkan pada 25 Ogos, mengetengahkan jurang yang semakin melebar dalam kalangan Republikan.

Di kalangan Republikan berusia 35 tahun ke atas, 52 peratus menyatakan mereka lebih bersimpati dengan Israel. Namun, dalam kalangan Republikan bawah 35 tahun, hanya 24 peratus berpendirian sama.

Percanggahan pendapat juga ketara dalam polisi. Secara nasional, 40 peratus rakyat Amerika berpendapat pendekatan AS terhadap konflik ini "terlalu pro-Israel," manakala 27 peratus menganggapnya "tepat," dan 30 peratus tidak pasti.

Di kalangan Demokrat, hampir dua pertiga (63 peratus) memandang sikap pentadbiran Trump sebagai terlalu pro-Israel.

Dalam kalangan Republikan, majoriti (57 peratus) menyatakan dasar tersebut adalah "tepat." Namun, jurang usia sangat ketara: Republikan lebih tua 49 mata lebih cenderung menganggap dasar ini seimbang berbanding condong, manakala bagi Republikan lebih muda, margin tersebut menjunam kepada hanya 14 mata.

Tindakan Israel di Gaza: Genosid atau pertahanan diri?

Sebanyak 41 peratus responden menyifatkan tindakan Israel di Gaza sebagai "genosid" (22 peratus) atau "hampir menyamai pembunuhan beramai-ramai" (19 peratus). Sebaliknya, 22 peratus mempertahankan Israel dengan menyatakan tindakannya "dijustifikasi sebagai hak pertahanan diri."

Dalam kalangan generasi muda, hampir separuh (47 peratus) berpendapat tindakan tentera Israel di Gaza merupakan genosid atau menyamainya. Perbandingan ini agak ketara dengan Ogos 2024, di mana 23 peratus rakyat Amerika berpendapat tindakan Israe; di Gaza adalah genosid atau menyamainya.