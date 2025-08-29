Saya telah melalui banyak peperangan di Gaza, dari zaman kanak-kanak sehingga hari ini. Pada masa lalu, perang seperti tetamu yang tidak diundang yang datang dan pergi, meninggalkan banyak parut.

Masa mengubati sebahagian parut ini, manakala yang lain kekal perit dan tidak dapat dilupakan. Pada setiap peperangan, saya hidup dalam bayangan ketakutan dan kejutan: ketakutan pada ketakutan itu sendiri, ketakutan untuk ibu bapa dan adik-beradik saya, dan ketakutan untuk saudara-mara dan rakan-rakan terdekat.

Tetapi keadaan berubah secara radikal pada tahun 2017 apabila saya buat pertama kalinya menjadi seorang bapa. Ketakutan tidak lagi duduk diam di dalam diri saya; ia menjadi sesuatu yang menguasai seluruh diri. Hari ini, sebagai seorang bapa kepada tiga orang anak, saya memikul ketakutan yang berganda, kerana anak-anak saya memandang saya sebagai pelindung, yakin saya boleh melindungi mereka daripada kengerian yang mereka baru mula fahami.

Pada saat-saat ini, menjadi tanggungjawab saya untuk menjawab soalan-soalan besar yang mereka tanyakan kepada saya. Mereka mula sedar akan isu-isu kompleks yang disebabkan oleh perang: persoalan hidup dan mati, bahaya dan keselamatan, tinggal dan pergi, kenangan dan melupakan.

Mereka mendapati diri mereka tiba-tiba dikelilingi oleh bunyi dan imej yang menakutkan, terperangkap di sudut tanpa jalan keluar, tidak berupaya untuk menghentikan apa yang sedang berlaku.

Seorang bapa dalam falsafah dan perang

Berabad-abad yang lalu, seorang penyair dan ahli falsafah Syria yang buta, Abu al-Alaa’ al-Ma’arri (973–1057), bergelut dengan dilema moral yang terasa sangat dekat dengan saya sekarang: patutkah kita membawa anak-anak ke dalam dunia yang kejam dan penuh keganasan?

Al-Ma’arri hilang penglihatannya ketika kecil dan menghabiskan sebahagian besar hidupnya dalam pengasingan di kampung halamannya, al-Ma’arra. Seorang pemikir radikal, yang dikagumi dan berkontroversi, dia menolak banyak konvensyen zamannya, mempersoalkan agama, tradisi, dan bahkan perbuatan memperanakkan itself. Pada batu nisannya, dia meminta supaya perkataan ini ditulis: "Inilah jenayah bapaku terhadapku, dan aku tidak akan melakukannya terhadap sesiapa."

Baginya, mempunyai anak bukanlah satu kurniaan tetapi satu kekejaman, satu hukuman yang tidak perlu untuk jiwa-jiwa baru kepada kehidupan yang penuh penderitaan.

Dia berhujah bahawa belas kasihan yang sebenar terletak pada keengganan untuk membawa lebih banyak nyawa ke dalam dunia yang lemas dalam kehodohan dan kebuasan. Pada pandangan pertama, kata-katanya terasa muram, malah mementingkan diri sendiri. Namun terdapat juga kejelasan moral yang nyata di dalamnya, satu gerak hati tentang dunia yang meluru ke arah kemusnahan.

Visi Al-Ma’arri bertentangan sama sekali dengan idea tradisional seorang bapa: dia sebagai perisai, pelindung, dan penjaga, sumber keselamatan dan rasa kepunyaan.

Selama bertahun-tahun, saya menyimpan kata-katanya dalam fikiran dengan campuran rasa hormat dan gerun yang pelik.

Sebagai seseorang yang menyayangi kanak-kanak, saya dahulu, dan masih, tertarik hati dengan idea berkeluarga. Namun saya fikir tidak mempunyai keluarga di tempat yang begitu kejam mungkin merupakan keputusan yang lebih bermurah hati.

Namun, mungkin kerana naluri yang sama ini, saya mendapati diri saya hanyut ke arah membentuk keluarga dan mempunyai anak. Ini merupakan pengalaman yang menggembirakan - tetapi juga yang memakan kos.

Oleh itu, selepas beberapa tahun berkahwin, saya mendapati diri saya menjadi seorang bapa kepada tiga orang anak. Setakat mana yang mungkin, saya berusaha untuk menjadi seorang bapa yang merangkumi semua peranan yang dikaitkan orang dengan peranan seorang bapa. Ini kelihatan mungkin dan berguna sehingga tercetusnya perang, apabila semua konsep yang saya kaitkan dengan peranan seorang bapa hancur berkecai.

Perang telah mentakrifkan semula erti menjadi seorang bapa untuk saya dan anak-anak saya, mencabut sepenuhnya tugas-tugas tradisionalnya dan meninggalkan kita dengan makna peranan yang baru, pelik, dan pahit.

Menjadi bapa pada masa perang

Sebulan selepas perang tercetus, kami menghadapi gelombang pengeboman yang paling ganas berhampiran rumah kami di Bandar Hamad, Khan Younis. Malam itu merupakan ujian saya sebagai seorang bapa yang pertama yang kejam dalam pandangan anak-anak saya.

Pengeboman bermula secara tiba-tiba selepas tengah malam, apabila puluhan letupan berturut-turut menerangi bandar dengan cahaya kemerah-kuningan. Bunyi itu menggegarkan dinding apartment dan menebarkan ketakutan di hati kami. Kami berlindung di lorong sempit di rumah kami, diliputi dengan ketakutan.

Anak lelaki sulung saya, Baraa, berusia lapan tahun, menggigil, dengan rusuk yang bergetar dan bibir kebiruan. Dia berpaut pada saya, badannya semakin sejuk. Ini bukan sekadar ketakutan sementara, tetapi penutupan sepenuhnya seorang kanak-kanak kecil yang hanya pernah mengenali kepastian rumah kami dan suara saya.

Namun saya tidak dapat menenangkannya, atau mengatasi ketakutan saya sendiri untuknya. Saya cuba meyakinkannya bahawa kami selamat, dan bom itu tidaklah dekat seperti yang disangkanya. Tetapi bagaimana dia boleh mempercayai saya apabila dinding bergegar, apabila bau busuk bahan letupan memenuhi udara, apabila dia dapat melihat cahaya letupan tercermin dalam ketakutan di mata saya, dan merasai saya menggigil sama sepertinya?

Saya berasa seperti seseorang yang cuba meyakinkan api bahawa air tidak akan memadamkannya. Namun saya bimbang dia akan mati semata-mata kerana ketakutan. Jadi saya berkata kepadanya: "Dalam beberapa jam lagi, matahari akan terbit, dan sebaik sahaja ia terbit, kita akan tinggalkan apartmen ini dan pergi ke tempat yang lebih selamat." Baraa mula meminta supaya matahari cepat terbit.

Pada waktu subuh, Baraa mengingatkan saya bahawa kami perlu meninggalkan apartmen dan dia mahu pergi ke tempat lain.

Sementara dia mendesak matahari supaya cepat terbit, saya memberitahu diri sendiri bahawa saya salah, cuai, dan mementingkan diri sendiri kerana mempunyai anak di sini, di bahagian dunia ini yang telah dihukum mati.

Dan betapa tidak berdayanya saya mesti kelihatan sekarang: tidak dapat meyakinkannya bahawa saya seorang bapa yang boleh melindunginya daripada kematian, tidak dapat menerangkan realiti rumit yang terpaksa dialaminya pada usia begitu muda. Sungguh satu dosa, dosa yang tidak dapat diampuni.

Malam itu meninggalkan retakan pertama yang dalam dalam imejnya terhadap saya sebagai pelindung. Dan ia menghancurkan tanggapan saya sendiri tentang apa erti menjadi seorang bapa.

Untuk membaiki imej yang rosak itu, walaupun sedikit, saya memutuskan kami mesti melarikan diri sebelum bom semakin hampir, sebelum anak-anak saya melalui satu lagi malam menakutkan seperti ini. Saya membuat keputusan ini bukan kerana saya percaya saya boleh menjaga keselamatan mereka, tetapi kerana saya perlu menebus rasa bersalah yang tidak tertanggung kerana membawa mereka ke dalam penderitaan ini.

Saya tidak dapat menjamin keputusan ini akan berjaya. Tetapi itulah cara saya melarikan diri dari rasa bersalah yang saya rasa ketika memandang mata anak-anak saya, dan ketakutan yang menghantui mereka, ketika mereka menyedari betapa tidak berdayanya saya untuk melakukan apa-apa untuk melindungi mereka.

Maka bermulalah satu siri perpindahan awal, di mana kami melarikan diri dari ketakutan yang akan dialami oleh kanak-kanak, ke tempat-tempat yang saya fikirkan lebih selamat.

Roti atau buku

Gelombang kelaparan sebenar pertama di Gaza bermula pada November 2023. Tepung hilang dari pasaran, kedai roti menutup pintu, dan makanan dirompak dari gudang-gudang UNRWA, yang menyimpan bertan-tan beg tepung.

Apabila saya akhirnya berjaya membeli sebuah beg tepung yang dicuri dengan harga yang melambung tinggi, ia terasa seperti harta karun.