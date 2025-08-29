Rancangan Israel untuk menduduki Bandar Gaza menghadapi cabaran yang semakin meningkat apabila lebih banyak askar simpanan enggan melaporkan diri untuk bertugas, dengan menyatakan keletihan dan kekecewaan selepas hampir dua tahun perang, lapor The New York Times.
Pada 8 Ogos, Kabinet Perang Israel meluluskan rancangan untuk menduduki Bandar Gaza yang melibatkan pemindahan kira-kira satu juta rakyat Palestin ke selatan, mengepung bandar itu dan memasukinya selepas serangan berterusan.
Tentera itu bertujuan untuk menggerakkan 60,000 lagi askar simpanan dan melanjutkan perkhidmatan untuk 20,000 lagi.
Tetapi pegawai tidak pasti berapa banyak yang akan benar-benar berkhidmat, memandangkan kehadiran telah menurun secara berterusan.
Kira-kira sedozen pegawai dan askar menggambarkan unit yang berkurangan, dengan sekurang-kurangnya dua melaporkan bahawa 40 hingga 50 peratus rakan sekerja tidak hadir.
Seorang askar berkata pasukannya yang mempunyai 100 anggota telah mengecut kepada 60, manakala seorang lagi melaporkan hanya separuh pasukannya menjawab panggilan terkini.
Leftenan Jeneral Eyal Zamir, ketua tentera Israel, dilaporkan membantah keputusan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengembangkan pembunuhan, sebahagiannya atas kebimbangan tentang kesediaan askar simpanan, menurut akhbar itu.
Pada mulanya, kehadiran askar simpanan melebihi 100 peratus apabila sukarelawan berpusu-pusu menyertai.
Tetapi pembunuhan dan keganasan berpanjangan telah menekankan keluarga, kerjaya dan kesihatan mental.
Sesetengah askar simpanan telah mula menolak perkhidmatan atas alasan ideologi, mengatakan perang telah kehilangan hala tuju atau "tidak lagi adil."
Kapten Simpanan Ron Feiner menerima hukuman penjara 25 hari kerana enggan dikerahkan, dengan mengatakan kerajaan melanjutkan konflik "walaupun ia bermakna meninggalkan tebusan di belakang."
Kebencian juga semakin meningkat terhadap pengecualian yang diberikan kepada pelajar ultra-Ortodoks daripada wajib khidmat, menyebabkan askar simpanan berasa mereka memikul beban yang tidak adil.