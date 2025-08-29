Rancangan Israel untuk menduduki Bandar Gaza menghadapi cabaran yang semakin meningkat apabila lebih banyak askar simpanan enggan melaporkan diri untuk bertugas, dengan menyatakan keletihan dan kekecewaan selepas hampir dua tahun perang, lapor The New York Times .

Pada 8 Ogos, Kabinet Perang Israel meluluskan rancangan untuk menduduki Bandar Gaza yang melibatkan pemindahan kira-kira satu juta rakyat Palestin ke selatan, mengepung bandar itu dan memasukinya selepas serangan berterusan.

Tentera itu bertujuan untuk menggerakkan 60,000 lagi askar simpanan dan melanjutkan perkhidmatan untuk 20,000 lagi.

Tetapi pegawai tidak pasti berapa banyak yang akan benar-benar berkhidmat, memandangkan kehadiran telah menurun secara berterusan.

Kira-kira sedozen pegawai dan askar menggambarkan unit yang berkurangan, dengan sekurang-kurangnya dua melaporkan bahawa 40 hingga 50 peratus rakan sekerja tidak hadir.

Seorang askar berkata pasukannya yang mempunyai 100 anggota telah mengecut kepada 60, manakala seorang lagi melaporkan hanya separuh pasukannya menjawab panggilan terkini.