KUALA LUMPUR – Berjaya Food Bhd, pengendali Starbucks di Malaysia, melaporkan kerugian bersih rekod mencecah RM292 juta untuk tahun kewangan lalu, menurut laporan Bloomberg. Kerugian tersebut dikaitkan dengan boikot pengguna yang berpanjangan di Malaysia berkaitan gensoid di Gaza yang dilakukan oleh Israel.

Prestasi kewangan syarikat itu merosot dengan ketara daripada kerugian bersih RM91 juta pada tahun sebelumnya. Hasil juga menjunam sebanyak 36 peratus kepada RM477 juta, membuktikan besarnya tindak balas pengguna terhadap jenama Barat yang dilihat mempunyai hubungan dengan Israel.

Dalam satu kenyataan pada hari Khamis, firma itu secara langsung mengaitkan kerugian tersebut kepada "kesan berpanjangan daripada sentimen berterusan berkaitan konflik Timur Tengah," yang dikatakannya "menjejaskan dinamik pasaran dan mempengaruhi corak perbelanjaan pelanggan."

Bebanannya diburukkan lagi oleh cas penurunan nilai yang besar iaitu RM152.8 juta, meningkat hampir enam kali ganda, akibat penutupan kedai yang kurang prestasi. Bilangan francais Starbucks di Malaysia telah dikurangkan daripada 408 pada pertengahan 2024 kepada 320 pada masa ini.

Tindakan balas rentas serantau

Catatan kerugian daripada Starbucks Malaysia merupakan kesan ekonomi ketara daripada gerakan boikot akar umbi di negara-negara majoriti Islam. Gergasi makanan segera Amerika Syarikat seperti KFC dan Pizza Hut, turut menghadapi tindakan pengguna yang sama di Malaysia dan Indonesia, menyebabkan jualan merudum.