Singapura dinilai sebagai lokasi keenam paling mudah untuk menjalankan perniagaan di rantau Asia Pasifik, menurut laporan VnExpress yang memetik laporan Global Business Complexity Index 2025.

Negara itu berada di kedudukan ke-48 daripada 79 destinasi yang dinilai, di belakang dua rakan serantau iaitu Vietnam (54) dan Thailand (56).

Indeks yang disusun oleh firma perkhidmatan profesional global TMF Group ini menilai tahap kerumitan menubuhkan dan mengurus syarikat berdasarkan 292 indikator, termasuk undang-undang, cukai, pematuhan, sumber manusia serta piawaian perakaunan.