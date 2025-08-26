ASIA
Singapura keenam paling mudah untuk berniaga di Asia Pasifik, di belakang Vietnam dan Thailand
Singapura berada di kedudukan ke-48 daripada 79 destinasi yang dinilai, di belakang dua rakan serantau iaitu Vietnam (54) dan Thailand (56).
FOTO FAIL: Singapura dinilai sebagai lokasi keenam paling mudah untuk menjalankan perniagaan di rantau Asia Pasifik. / AFP
26 Ogos 2025

Singapura dinilai sebagai lokasi keenam paling mudah untuk menjalankan perniagaan di rantau Asia Pasifik, menurut laporan VnExpress yang memetik laporan Global Business Complexity Index 2025.

Negara itu berada di kedudukan ke-48 daripada 79 destinasi yang dinilai, di belakang dua rakan serantau iaitu Vietnam (54) dan Thailand (56).

Indeks yang disusun oleh firma perkhidmatan profesional global TMF Group ini menilai tahap kerumitan menubuhkan dan mengurus syarikat berdasarkan 292 indikator, termasuk undang-undang, cukai, pematuhan, sumber manusia serta piawaian perakaunan.

Di rantau ini, lokasi yang lebih mesra perniagaan berbanding Singapura termasuk New Zealand (77), Hong Kong (76), Vietnam (54), Thailand (56) dan Taiwan (51).

Laporan itu menyebut pelaburan berterusan Singapura dalam infrastruktur fizikal dan digital, termasuk pelabuhan, lapangan terbang dan rangkaian digital, terus mengukuhkan peranannya sebagai hab perdagangan utama di rantau ini.

Namun, laporan itu turut mencatat peningkatan kerumitan peraturan di Singapura, khususnya berhubung langkah pencegahan pengubahan wang haram serta kawal selia perkhidmatan korporat yang lebih ketat.

