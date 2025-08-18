Perlumbaan AI antara AS dan China bukan hanya tentang algoritma dan pemproses: ia adalah perjuangan untuk mengawal peraturan, infrastruktur, dan masa depan dunia digital.
Seperti perlumbaan senjata nuklear yang menjadi tunjang strategik Perang Dingin, persaingan untuk mendominasi AI dan pengiraan kuantum (QC) kini semakin menjadi medan utama persaingan kuasa besar abad ke-21.
Kemampuan ini bukan lagi projek penyelidikan sampingan. Ia kini menjadi teras keselamatan negara, berpotensi mengubah produktiviti ekonomi, kecekapan ketenteraan, dan pengaruh geopolitik.
Negara yang berjaya memimpin secara muktamad bukan sahaja akan menetapkan kadar untuk aplikasi awam dan ketenteraan generasi seterusnya, tetapi juga mempunyai cara untuk mengimbangi semula keseimbangan kuasa global.
Oleh kerana AI dan QC secara semula jadi adalah teknologi dwi-guna, kemajuan dalam satu bidang boleh dengan pantas diaplikasikan dalam bidang lain. Ini membolehkan pembangunan sistem senjata yang lebih autonomi, seni bina pengawasan yang lebih canggih, serta pengambilan keputusan strategik berasaskan data yang lebih pantas.
Baik Washington mahupun Beijing percaya mereka tidak mampu kalah dalam perlumbaan ini.
Bagi Washington, menyerahkan kepimpinan bukanlah satu pilihan. Konsensus yang berlaku ialah Amerika Syarikat mesti kekal di hadapan untuk memelihara kelebihan ekonomi dan keselamatan negara.
Mencerminkan kesegeraan ini, Naib Presiden JD Vance menggambarkan pembangunan AI sebagai 'perlumbaan senjata' dengan China.
Kembalinya Donald Trump ke Rumah Putih telah membawa pendekatan yang lebih tegas dalam dasar AI, didorong oleh agenda 'America First'.
Pada awal penggal keduanya, beliau mengeluarkan perintah eksekutif bertajuk "Menghapuskan Halangan kepada Kepimpinan Amerika dalam Kecerdasan Buatan", yang secara terang menyatakan komitmen pentadbirannya untuk mempercepat pembangunan AI dengan sekatan minima sebagai cara memastikan dominasi teknologi AS.
Matlamat sama, jalan berbeza
Jika AI akan menjadi asas kuasa global, persoalannya bukan lagi "sama ada negara akan bersaing untuk dominasi, tetapi "bagaimana"—dan atas syarat siapa.
Baik Washington mahupun Beijing yakin bahawa penguasaan infrastruktur AI akan menentukan siapa yang menetapkan piawaian global, melindungi aliran data dunia, dan mengawal sumber pengiraan yang menyokong kewangan, pertahanan, dan lain-lain.
Namun, mereka berbeza dalam kaedah, prinsip, dan naratif.
Logik ini sangat mengingatkan persaingan nuklear semasa Perang Dingin, apabila ketakutan terhadap 'jurang peluru berpandu' dengan Kesatuan Soviet menyebabkan percepatan mendadak program strategik AS.
Ketika itu, seperti sekarang, pembuat dasar melihat kemenangan teknologi sebagai kunci mengekalkan keunggulan global.
Bagi Washington, membenarkan pesaing, terutamanya China, menguasai domain ini bermakna melepaskan pengaruh strategik ke atas rangkaian dan platform yang mentakrifkan dunia moden.
Rancangan terbaharu mereka, "Memenangi Perlumbaan AI: Pelan Tindakan AI Amerika", dibuka dengan pernyataan niat yang jelas: "Amerika Syarikat sedang dalam perlumbaan untuk mencapai dominasi global dalam kecerdasan buatan (AI). Sesiapa yang mempunyai ekosistem AI terbesar akan menetapkan piawaian AI global dan menikmati faedah ekonomi dan ketenteraan yang luas."
Pelan berorientasikan "America First" ini menjadikan kepimpinan AI sebagai tunjang keselamatan negara AS.
Ia mencadangkan menghapuskan sekatan peraturan domestik, mempercepat inovasi, memperluas kapasiti pusat data, dan memastikan kecekapan semikonduktor—langkah-langkah yang direka untuk melindungi kelebihan proprietari Amerika dan mengekalkan pengaruh geopolitiknya dalam era AI.
Pendekatan ini memberi tumpuan kepada akses terkawal, termasuk menyekat eksport teknologi pengkomputeran maju dan pembuatan cip ke China serta berkongsi keupayaan canggih terutamanya dengan 'sekutu dipercayai'.
Pendekatan berasaskan eksklusiviti ini berpunca daripada kepercayaan bahawa melindungi kelebihan proprietari adalah penting untuk mengekalkan pengaruh komersial dan keunggulan strategik.
Strategi 'keterbukaan' China
Beijing menjawab pelan tindakan Washington dengan pelan sendiri, menekankan kerjasama antarabangsa dalam pembangunan dan pengawalseliaan.
Dengan memberi amaran terhadap AI yang menjadi "permainan eksklusif" dikawal oleh beberapa negara dan syarikat, China memposisikan dirinya sebagai juara keterbukaan.
Inisiatif Tadbir Urus AI Global China berjanji untuk memperluas pembangunan sumber terbuka dan berkongsi keupayaan dengan negara membangun, terutamanya di Dunia Selatan (Global South), serta mempromosikan tadbir urus multilateral melalui badan antarabangsa baru yang beribu pejabat di Shanghai.
Inisiatif ini bukan sahaja bertujuan untuk menginstitusikan peranan kepimpinan China tetapi juga membawa peraturan, piawaian, dan norma global lebih selari dengan kepentingan strategiknya.
Dua objektif menyokong keterbukaan ini.
Pertama, dengan mengeluarkan model sumber terbuka yang maju, Beijing mencabar pendekatan AS yang memonopoli AI sebagai produk proprietari eksklusif. Jika platform sumber terbuka ini mencapai prestasi setanding dengan rakan AS, kelebihan komersial eksklusiviti—salah satu aset kompetitif utama Washington—boleh berkurangan dengan ketara.
Kedua, dengan membolehkan model ini disesuaikan dan dieksport secara bebas, China menanamkan teknologinya dalam infrastruktur digital ekonomi baru muncul. Ini mewujudkan kebergantungan jangka panjang dan memberi Beijing lebih pengaruh ke atas piawaian teknikal dan rangka kerja tadbir urus global.
Siapa yang akan mendominasi kedaulatan AI?
Kemajuan terkini oleh firma AI China semakin mengurangkan jurang prestasi dengan AS, meningkatkan kemungkinan dunia di mana dominasi Amerika tidak lagi terjamin—dan di mana model China boleh diterima pakai setara atau lebih meluas berbanding AS.
Dalam senario sedemikian, persaingan akan beralih daripada keunggulan teknikal kepada kawalan ke atas piawaian, ekosistem, dan model tadbir urus yang tertanam dalam infrastruktur digital global.
Seperti yang dikatakan oleh Presiden Microsoft Brad Smith, "Faktor No. 1 yang akan menentukan sama ada AS atau China memenangi perlumbaan ini ialah teknologi siapa yang paling luas diterima pakai di seluruh dunia. Sesiapa yang sampai dahulu akan sukar digantikan."
Model berpusat dan dipimpin negara China membolehkannya menggerakkan sumber, menyelaraskan industri, dan mengeksploitasi peluang disruptif dengan lebih pantas berbanding pendekatan berasaskan sektor swasta AS. Kelincahan ini boleh meletakkan Washington dalam kedudukan paradoks: maju dari segi teknologi, tetapi ketinggalan secara strategik.
Bagi kuasa pertengahan dan ekonomi baru muncul, risikonya sama tinggi. Baik Washington mahupun Beijing bukan sahaja mengeksport produk tetapi ekosistem teknologi yang membawa pengaruh politik.
Bersekutu dengan mana-mana kuasa besar berisiko menyebabkan kebergantungan jangka panjang; mengelakkan kedua-duanya memerlukan pelaburan besar dalam kapasiti domestik—jalan yang sukar secara politik dan memakan masa.
Pelan Tindakan AI Washington secara tersirat menawarkan penyelesaian siap sebagai pilihan pragmatik. Namun, sejarah menunjukkan bahawa kebergantungan pada pembekal luar sering datang dengan sekatan strategik.
Oleh itu, konsep Sovereign AI atau Kedaulatan AI—keupayaan untuk membangun, melaksanakan, dan mentadbir sistem AI sendiri tanpa bergantung pada infrastruktur asing—semakin mendapat perhatian.
Kedaulatan AI bukan sekadar tentang kebanggaan teknologi; ia tentang memastikan kawalan ke atas tempat operasi AI dijalankan, bagaimana data kritikal disimpan dan digunakan, dan siapa yang akhirnya mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan sistem tersebut.
Dalam sektor sensitif—pertahanan, perisikan, tenaga, dan infrastruktur kritikal—autonomi sedemikian boleh bertindak sebagai perisai strategik, melindungi negara daripada paksaan, espionaj, atau gangguan rantaian bekalan.
Ramai negara lebih tertarik dengan pilihan segera memilih sistem siap yang ditawarkan oleh platform proprietari Washington atau sumber terbuka Beijing.
Namun, kedua-dua pilihan mempunyai risiko. Penyelesaian AS sering mengikat pengguna dalam ekosistem komersial tertutup, sementara tawaran China, walaupun terbuka dalam bentuk, boleh mewujudkan kebergantungan struktur yang sukar diubah.
Persoalan sebenar bukan sekadar kuasa besar mana yang akan "menang" dalam perlumbaan AI, tetapi sama ada dunia lain dapat mengumpul kapasiti—dan kemahuan politik—untuk mencipta laluan bebas.
Jika tidak, kedaulatan dalam era digital mungkin menjadi korban pertama persaingan kuasa besar.