Perlumbaan AI antara AS dan China bukan hanya tentang algoritma dan pemproses: ia adalah perjuangan untuk mengawal peraturan, infrastruktur, dan masa depan dunia digital.

Seperti perlumbaan senjata nuklear yang menjadi tunjang strategik Perang Dingin, persaingan untuk mendominasi AI dan pengiraan kuantum (QC) kini semakin menjadi medan utama persaingan kuasa besar abad ke-21.

Kemampuan ini bukan lagi projek penyelidikan sampingan. Ia kini menjadi teras keselamatan negara, berpotensi mengubah produktiviti ekonomi, kecekapan ketenteraan, dan pengaruh geopolitik.

Negara yang berjaya memimpin secara muktamad bukan sahaja akan menetapkan kadar untuk aplikasi awam dan ketenteraan generasi seterusnya, tetapi juga mempunyai cara untuk mengimbangi semula keseimbangan kuasa global.

Oleh kerana AI dan QC secara semula jadi adalah teknologi dwi-guna, kemajuan dalam satu bidang boleh dengan pantas diaplikasikan dalam bidang lain. Ini membolehkan pembangunan sistem senjata yang lebih autonomi, seni bina pengawasan yang lebih canggih, serta pengambilan keputusan strategik berasaskan data yang lebih pantas.

Baik Washington mahupun Beijing percaya mereka tidak mampu kalah dalam perlumbaan ini.

Bagi Washington, menyerahkan kepimpinan bukanlah satu pilihan. Konsensus yang berlaku ialah Amerika Syarikat mesti kekal di hadapan untuk memelihara kelebihan ekonomi dan keselamatan negara.

Mencerminkan kesegeraan ini, Naib Presiden JD Vance menggambarkan pembangunan AI sebagai 'perlumbaan senjata ' dengan China.

Kembalinya Donald Trump ke Rumah Putih telah membawa pendekatan yang lebih tegas dalam dasar AI, didorong oleh agenda ' America First '.

Pada awal penggal keduanya, beliau mengeluarkan perintah eksekutif bertajuk "Menghapuskan Halangan kepada Kepimpinan Amerika dalam Kecerdasan Buatan", yang secara terang menyatakan komitmen pentadbirannya untuk mempercepat pembangunan AI dengan sekatan minima sebagai cara memastikan dominasi teknologi AS.

Matlamat sama, jalan berbeza

Jika AI akan menjadi asas kuasa global, persoalannya bukan lagi "sama ada negara akan bersaing untuk dominasi, tetapi "bagaimana"—dan atas syarat siapa.

Baik Washington mahupun Beijing yakin bahawa penguasaan infrastruktur AI akan menentukan siapa yang menetapkan piawaian global, melindungi aliran data dunia, dan mengawal sumber pengiraan yang menyokong kewangan, pertahanan, dan lain-lain.

Namun, mereka berbeza dalam kaedah, prinsip, dan naratif.

Logik ini sangat mengingatkan persaingan nuklear semasa Perang Dingin, apabila ketakutan terhadap 'jurang peluru berpandu' dengan Kesatuan Soviet menyebabkan percepatan mendadak program strategik AS.

Ketika itu, seperti sekarang, pembuat dasar melihat kemenangan teknologi sebagai kunci mengekalkan keunggulan global.

Bagi Washington, membenarkan pesaing, terutamanya China, menguasai domain ini bermakna melepaskan pengaruh strategik ke atas rangkaian dan platform yang mentakrifkan dunia moden.

Rancangan terbaharu mereka, " Memenangi Perlumbaan AI: Pelan Tindakan AI Amerika ", dibuka dengan pernyataan niat yang jelas: "Amerika Syarikat sedang dalam perlumbaan untuk mencapai dominasi global dalam kecerdasan buatan (AI). Sesiapa yang mempunyai ekosistem AI terbesar akan menetapkan piawaian AI global dan menikmati faedah ekonomi dan ketenteraan yang luas."

Pelan berorientasikan "America First" ini menjadikan kepimpinan AI sebagai tunjang keselamatan negara AS.

Ia mencadangkan menghapuskan sekatan peraturan domestik, mempercepat inovasi, memperluas kapasiti pusat data, dan memastikan kecekapan semikonduktor—langkah-langkah yang direka untuk melindungi kelebihan proprietari Amerika dan mengekalkan pengaruh geopolitiknya dalam era AI.

Pendekatan ini memberi tumpuan kepada akses terkawal, termasuk menyekat eksport teknologi pengkomputeran maju dan pembuatan cip ke China serta berkongsi keupayaan canggih terutamanya dengan 'sekutu dipercayai'.