Sambutan Hari ASEAN 2025 di The Hague
FOTO FAIL: Majlis itu diraikan dengan tema “Ke Arah Masa Depan ASEAN yang Inklusif dan Mampan.” / AFP
11 Ogos 2025

Aroma nasi lemak dan teh tarik, serta tarian dan muzik yang kaya dengan tradisi memeriahkan sambutan Hari ASEAN 2025 di The Hague, menurut laporan Bernama.

Majlis pada Jumaat itu dianjurkan oleh Kedutaan Malaysia dengan kerjasama Kedutaan Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang mempamerkan kepelbagaian budaya rantau ini sambil mengulangi seruan untuk perpaduan di bawah tema tahun ini: “Ke Arah Masa Depan ASEAN yang Inklusif dan Mampan.”

Hidangan seperti nasi lemak, serawa durian dan teh tarik menjadi tumpuan – memikat para tetamu, termasuk diplomat, pegawai kerajaan dan orang awam yang hadir meraikan majlis tersebut.

“ASEAN telah mencapai pencapaian yang luar biasa sepanjang beberapa dekad ini,” kata Datuk Roseli Abdul, Duta Besar Malaysia ke Belanda, merangkap Pengerusi Jawatankuasa ASEAN di The Hague (ACTH). “Kita mesti memperbaharui usaha untuk membina komuniti ASEAN yang berdaya tahan, inovatif dan mementingkan rakyat.”

Sambutan itu turut dihadiri Duta-Duta ASEAN dari Brussels, Duta Timor-Leste dari London, pegawai kanan Belanda, wakil organisasi antarabangsa dan media.

Mewakili Kementerian Luar Belanda, Gerrie Willems menegaskan hubungan erat antara kedua-dua rantau, sambil menyatakan keyakinan terhadap “peluang baharu dan kerjasama yang lebih erat berdasarkan sikap saling menghormati dan nilai bersama.”

Dengan sokongan Pejabat Kaunselor Pertanian, MATRADE dan Tourism Malaysia di The Hague, majlis itu menjadi peringatan akan komitmen bersama Negara-Negara Anggota ASEAN untuk memperkukuh persahabatan, kerjasama dan persefahaman budaya di Belanda dan di peringkat antarabangsa.

