Aroma nasi lemak dan teh tarik, serta tarian dan muzik yang kaya dengan tradisi memeriahkan sambutan Hari ASEAN 2025 di The Hague, menurut laporan Bernama.

Majlis pada Jumaat itu dianjurkan oleh Kedutaan Malaysia dengan kerjasama Kedutaan Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang mempamerkan kepelbagaian budaya rantau ini sambil mengulangi seruan untuk perpaduan di bawah tema tahun ini: “Ke Arah Masa Depan ASEAN yang Inklusif dan Mampan.”

Hidangan seperti nasi lemak, serawa durian dan teh tarik menjadi tumpuan – memikat para tetamu, termasuk diplomat, pegawai kerajaan dan orang awam yang hadir meraikan majlis tersebut.

“ASEAN telah mencapai pencapaian yang luar biasa sepanjang beberapa dekad ini,” kata Datuk Roseli Abdul, Duta Besar Malaysia ke Belanda, merangkap Pengerusi Jawatankuasa ASEAN di The Hague (ACTH). “Kita mesti memperbaharui usaha untuk membina komuniti ASEAN yang berdaya tahan, inovatif dan mementingkan rakyat.”