Keupayaan tentera laut Turkiye dijangka akan mengatasi kapal pengangkut pesawat Perancis Charles de Gaulle dengan Kapal Pengangkut Pesawat Nasionalnya yang baharu, demikian dilaporkan oleh akhbar harian Perancis, Le Figaro.
Satu artikel yang diterbitkan pada hari Selasa memetik pengumuman rasmi Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengenai projek Kapal Pengangkut Pesawat Nasional pada minggu lepas di TEKNOFEST, festival penerbangan, aeroangkasa dan teknologi terbesar di dunia.
Menyebutnya sebagai "projek besar-besaran," Le Figaro berkata, "Kapal Pengangkut Pesawat Nasional, yang akan mempunyai panjang 285 meter, lebar 72 meter, dan sesaran lebih daripada 60,000 tan, jelas akan mengatasi kapal pengangkut pesawat Perancis Charles de Gaulle (panjang 261 meter, 42,500 tan), kapal utama di Mediterranean," sambil menambah bahawa Turkiye bertujuan untuk memberi kesan yang kuat terhadap pertahanan maritim dengan projek baharu ini.
Kapal pengangkut pesawat itu, MUGEM (akronim Turki untuk Kapal Pengangkut Pesawat Nasional), dijangka akan dilancarkan pada 2027–2028 dan mula beroperasi menjelang 2030, membawa pesawat pejuang dan pesawat udara tempur tanpa pemandu canggih (UCAV).
Ia akan menjadi kapal pengangkut pesawat pertama Turkiye yang direka dan dibina secara domestik, menandakan satu langkah besar dalam keupayaan tentera laut negara itu, menurut laporan tersebut.
Turkiye sebahagian daripada 'kelab eksklusif' kapal pengangkut pesawat
Projek MUGEM bertujuan untuk mengukuhkan kehadiran tentera laut Turkiye di Mediterranean dan di peringkat maritim global.
Le Figaro, memetik kenyataan oleh Leftenan Jurutera Aykut Demirezen, berkata kapal pengangkut pesawat itu boleh belayar antara Turki dan New York tanpa mengisi minyak, berkat reka bentuk hidrodinamik yang canggih.
Pengiraan menunjukkan bahawa badan kapal akan mengurangkan penggunaan bahan api dianggarkan sebanyak 1.5 peratus, dan meningkatkan kecekapan operasi kapal, menurut jurutera tersebut.
Kapal pengangkut pesawat itu direka untuk membawa kira-kira 50 pesawat, termasuk dron dan pesawat pejuang.
Tidak seperti kapal pengangkut pesawat Barat, MUGEM akan direka dari awal untuk dron seperti KIZILELMA (UCAV berkemampuan kapal pengangkut pesawat, berkuasa jet dan kurang boleh dikesan) dan ANKA 3, sejenis UCAV stealth jenis sayap terbang.
Ia juga akan menampung HURJET, sebuah pesawat latih jet termaju supersonik dan pesawat tempur ringan Turkiye, yang lebih daripada 80 peratus komponennya dihasilkan secara domestik.
Laporan itu juga menekankan kenyataan Erdogan mengenai projek tersebut, dengan menyatakan bahawa ia akan mengatasi TCG Anadolu, sebuah kapal serang amfibia pembawa dron sepanjang 231 meter.
"Jika jadual waktu dipatuhi," kata laporan itu, "Turkiye akan menyertai pangkat eksklusif negara-negara yang mampu membangunkan kapal pengangkut pesawat saiz ini, seperti AS, Rusia, Perancis dan China."