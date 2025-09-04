Keupayaan tentera laut Turkiye dijangka akan mengatasi kapal pengangkut pesawat Perancis Charles de Gaulle dengan Kapal Pengangkut Pesawat Nasionalnya yang baharu, demikian dilaporkan oleh akhbar harian Perancis, Le Figaro.

Satu artikel yang diterbitkan pada hari Selasa memetik pengumuman rasmi Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengenai projek Kapal Pengangkut Pesawat Nasional pada minggu lepas di TEKNOFEST, festival penerbangan, aeroangkasa dan teknologi terbesar di dunia.

Menyebutnya sebagai "projek besar-besaran," Le Figaro berkata, "Kapal Pengangkut Pesawat Nasional, yang akan mempunyai panjang 285 meter, lebar 72 meter, dan sesaran lebih daripada 60,000 tan, jelas akan mengatasi kapal pengangkut pesawat Perancis Charles de Gaulle (panjang 261 meter, 42,500 tan), kapal utama di Mediterranean," sambil menambah bahawa Turkiye bertujuan untuk memberi kesan yang kuat terhadap pertahanan maritim dengan projek baharu ini.

Kapal pengangkut pesawat itu, MUGEM (akronim Turki untuk Kapal Pengangkut Pesawat Nasional), dijangka akan dilancarkan pada 2027–2028 dan mula beroperasi menjelang 2030, membawa pesawat pejuang dan pesawat udara tempur tanpa pemandu canggih (UCAV).

Ia akan menjadi kapal pengangkut pesawat pertama Turkiye yang direka dan dibina secara domestik, menandakan satu langkah besar dalam keupayaan tentera laut negara itu, menurut laporan tersebut.

Turkiye sebahagian daripada 'kelab eksklusif' kapal pengangkut pesawat

Projek MUGEM bertujuan untuk mengukuhkan kehadiran tentera laut Turkiye di Mediterranean dan di peringkat maritim global.