Emine Erdogan seru kerjasama budaya dan alam sekitar yang lebih kukuh di acara sidang kemuncak SCO
Wanita pertama Turkiye, Nepal, Armenia, Malaysia, Mongolia, Azerbaijan, Iran, Mesir, dan Uzbekistan, bersama dengan anak perempuan presiden Iran, menghadiri acara kebudayaan di luar Sidang Kemuncak SCO.
Emine Erdogan menyatakan pertemuan itu akan mengukuhkan lagi ikatan antara negara terbabit. / Others
3 September 2025

Wanita Pertama Turkiye, Emine Erdogan, telah mengambil bahagian dalam program kebudayaan yang dihoskan oleh Wanita Pertama China, Peng Liyuan, di luar Sidang Kemuncak Majlis Ketua Negara Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO) ke-25.

Beliau disambut dengan mesra oleh Peng semasa tiba di acara itu, yang mengumpulkan pasangan ketua negara untuk sesi fotografi keluarga sebelum menghadiri program kebudayaan yang menonjolkan tradisi pelbagai negara yang mengambil bahagian, kata Presiden Turkiye dalam satu kenyataan pada hari Isnin.

Wanita pertama Nepal, Armenia, Malaysia, Mongolia, Azerbaijan, Iran, Mesir, dan Uzbekistan, bersama dengan anak perempuan presiden Iran, turut hadir.

Perhimpunan itu memberikan peluang kepada peserta untuk bertukar pandangan mengenai warisan budaya dan nilai bersama, kata kenyataan itu.

Berikutan acara itu, Emine Erdogan berkongsi refleksi di media sosial, menyatakan keseronokannya menyertai mesyuarat yang dihoskan oleh Peng.

"Dalam program istimewa ini di mana kami meneroka kekayaan budaya dan seni bina Tianjin, kami mengadakan perbualan mesra dan bertukar pandangan mengenai nilai-nilai bersama seperti keamanan, keluarga, alam sekitar dan kerjasama budaya," katanya.

Saya berharap pertemuan yang bermakna ini akan terus mengukuhkan ikatan antara negara kita.

Presiden China Xi Jinping menjadi tuan rumah sidang kemuncak dua hari pemimpin SCO serta "SCO plus," yang menghimpunkan kira-kira 20 ketua negara dan kerajaan, selain pemimpin organisasi antarabangsa.

Ia adalah perhimpunan terbesar SCO serta kali kelima dianjurkan oleh China sejak blok itu dibentuk pada tahun 2001.

