Wanita Pertama Turkiye, Emine Erdogan, telah mengambil bahagian dalam program kebudayaan yang dihoskan oleh Wanita Pertama China, Peng Liyuan, di luar Sidang Kemuncak Majlis Ketua Negara Pertubuhan Kerjasama Shanghai (SCO) ke-25.

Beliau disambut dengan mesra oleh Peng semasa tiba di acara itu, yang mengumpulkan pasangan ketua negara untuk sesi fotografi keluarga sebelum menghadiri program kebudayaan yang menonjolkan tradisi pelbagai negara yang mengambil bahagian, kata Presiden Turkiye dalam satu kenyataan pada hari Isnin.

Wanita pertama Nepal, Armenia, Malaysia, Mongolia, Azerbaijan, Iran, Mesir, dan Uzbekistan, bersama dengan anak perempuan presiden Iran, turut hadir.

Perhimpunan itu memberikan peluang kepada peserta untuk bertukar pandangan mengenai warisan budaya dan nilai bersama, kata kenyataan itu.