PERANG GAZA
2 min membaca
28 kanak-kanak maut setiap hari di Gaza — UNICEF
Agensi PBB beri amaran kematian kanak-kanak akibat pengeboman, kebuluran dan kekurangan bantuan asas semakin meningkat susulan perang genosid Israel di Gaza.
28 kanak-kanak maut setiap hari di Gaza — UNICEF
Kanak-kanak Gaza yang menghadapi kesukaran mendapatkan makanan akibat sekatan yang dikenakan oleh Israel menunggu untuk menerima makanan di Gaza. / AA
5 Ogos 2025

Secara purata, 28 kanak-kanak terbunuh setiap hari di Gaza susulan pembunuhan beramai-ramai oleh Israel yang turut menyekat hampir semua bantuan kemanusiaan, kata Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF).

“Kematian akibat pengeboman. Kematian akibat kekurangan zat dan kebuluran. Kematian akibat kekurangan bantuan dan perkhidmatan penting,” kata UNICEF menerusi satu hantaran di X pada Isnin.

“Di Gaza, secara purata 28 kanak-kanak sehari — bersamaan saiz sebuah bilik darjah — telah terbunuh.”

Agensi itu menggesa akses kemanusiaan segera disalurkan dan peperangan dihentikan, sambil menekankan bahawa kanak-kanak di Gaza sangat memerlukan makanan, air bersih, ubat-ubatan dan perlindungan.

“Lebih daripada segalanya, mereka perlukan gencatan senjata, SEKARANG,” katanya.

Genosid Israel di Gaza

recommended

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan pembunuhan beramai-ramai di Gaza.

Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, hampir 61,000 rakyat Palestin telah terbunuh — kira-kira separuh daripadanya adalah wanita dan kanak-kanak — manakala puluhan ribu lagi cedera.

Perang ini telah memusnahkan infrastruktur kesihatan dan sanitasi Gaza, memaksa hampir semua hospital ditutup, dan menghumban wilayah itu ke ambang kebuluran.

Agensi bantuan berkata penghantaran makanan, ubat-ubatan dan bahan api dihalang oleh sekatan Israel di lintasan sempadan.

Walaupun semakin banyak gesaan antarabangsa untuk gencatan senjata dilaksanakan, Israel terus membantai Gaza.

UNICEF dan kumpulan kemanusiaan lain memberi amaran jika keganasan Israel tidak dihentikan dengan segera, jumlah kematian kanak-kanak di Gaza akan terus meningkat.

SUMBER:TRT World & Agencies
Cari Berita Lain
Perang Israel ke atas Gaza ada kesan global: Türkiye di BRICS
Gunung berapi Lewotobi Laki-Laki di Indonesia meletus sekali lagi
Trump umum tarif baharu ke atas 14 Negara, termasuk Malaysia, Jepun dan Korea Selatan
AI jadikan ruang siber medan pertempuran konflik Israel-Iran
Oleh Edibe Betul Yucer
Gencatan senjata dan kelangsungan politik Netanyahu: Apa makna pertemuan PM Israel dengan Trump
Trump kecam parti politik Musk sebagai 'mengarut'
Elon Musk tubuh parti politik baharu di AS
Tarif AS bermula 1 Ogos jika tiada perjanjian perdagangan dicapai: Bessent
Tentera Israel tembak penduduk Palestin, serangan penduduk haram meningkat di Tebing Barat
Serangan Iran hentam 5 pangkalan tentera Israel semasa perang 12 hari - data radar
ECO tetapkan matlamat baharu untuk kerjasama serantau
BRICS bersatu tentang genjatan senjata Gaza, serangan ke atas Iran, dan tarif Trump
Kandungan pelan gencatan senjata Gaza
Malaysia kenakan cukai anti-lambakan ke atas keluli dari China, Korea Selatan, dan Vietnam
Turkiye harap perdamaian Baku-Yerevan memenuhi tuntutan sah Azerbaijan: Erdogan
Jenguk TRT Global. Kongsikan maklum balas anda!
Contact us