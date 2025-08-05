Secara purata, 28 kanak-kanak terbunuh setiap hari di Gaza susulan pembunuhan beramai-ramai oleh Israel yang turut menyekat hampir semua bantuan kemanusiaan, kata Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF).

“Kematian akibat pengeboman. Kematian akibat kekurangan zat dan kebuluran. Kematian akibat kekurangan bantuan dan perkhidmatan penting,” kata UNICEF menerusi satu hantaran di X pada Isnin.

“Di Gaza, secara purata 28 kanak-kanak sehari — bersamaan saiz sebuah bilik darjah — telah terbunuh.”

Agensi itu menggesa akses kemanusiaan segera disalurkan dan peperangan dihentikan, sambil menekankan bahawa kanak-kanak di Gaza sangat memerlukan makanan, air bersih, ubat-ubatan dan perlindungan.

“Lebih daripada segalanya, mereka perlukan gencatan senjata, SEKARANG,” katanya.

Genosid Israel di Gaza