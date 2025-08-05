Secara purata, 28 kanak-kanak terbunuh setiap hari di Gaza susulan pembunuhan beramai-ramai oleh Israel yang turut menyekat hampir semua bantuan kemanusiaan, kata Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF).
“Kematian akibat pengeboman. Kematian akibat kekurangan zat dan kebuluran. Kematian akibat kekurangan bantuan dan perkhidmatan penting,” kata UNICEF menerusi satu hantaran di X pada Isnin.
“Di Gaza, secara purata 28 kanak-kanak sehari — bersamaan saiz sebuah bilik darjah — telah terbunuh.”
Agensi itu menggesa akses kemanusiaan segera disalurkan dan peperangan dihentikan, sambil menekankan bahawa kanak-kanak di Gaza sangat memerlukan makanan, air bersih, ubat-ubatan dan perlindungan.
“Lebih daripada segalanya, mereka perlukan gencatan senjata, SEKARANG,” katanya.
Genosid Israel di Gaza
Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melancarkan pembunuhan beramai-ramai di Gaza.
Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, hampir 61,000 rakyat Palestin telah terbunuh — kira-kira separuh daripadanya adalah wanita dan kanak-kanak — manakala puluhan ribu lagi cedera.
Perang ini telah memusnahkan infrastruktur kesihatan dan sanitasi Gaza, memaksa hampir semua hospital ditutup, dan menghumban wilayah itu ke ambang kebuluran.
Agensi bantuan berkata penghantaran makanan, ubat-ubatan dan bahan api dihalang oleh sekatan Israel di lintasan sempadan.
Walaupun semakin banyak gesaan antarabangsa untuk gencatan senjata dilaksanakan, Israel terus membantai Gaza.
UNICEF dan kumpulan kemanusiaan lain memberi amaran jika keganasan Israel tidak dihentikan dengan segera, jumlah kematian kanak-kanak di Gaza akan terus meningkat.