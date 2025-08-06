Presiden J Street, salah satu kumpulan advokasi pro-Israel terbesar di Amerika Syarikat, mengakui bahawa Israel telah melanggar konvensyen genosid antarabangsa dalam kekejamannya di Gaza.

"Saya telah...diyakinkan secara rasional oleh hujah undang-undang dan ilmiah bahawa mahkamah antarabangsa suatu hari nanti akan mendapati Israel telah melanggar konvensyen genosid antarabangsa," tulis Jeremy Ben-Ami dalam catatan blog yang diterbitkan pada hari Ahad.

Ben-Ami menggambarkan kesedaran ini sebagai sesuatu yang sangat peribadi dan menyakitkan, dengan bertanya: "Bagaimana mungkin Israel – negara yang ditubuhkan oleh kaum yang pernah mengalami genosid – sendiri boleh melakukan jenayah paling keji ini?"

Beliau menyatakan bahawa bagi banyak orang dalam komuniti Yahudi, idea ini "tidak dapat difahami," dan bahkan mengemukakan soalan ini dianggap sebagai "tindakan keterlaluan."

Tokoh yang sudah lama berkecimpung dalam aktiviti pro-Israel ini menyenaraikan penafian Israel terhadap makanan dan keperluan asas untuk orang awam, askar yang menembak orang yang cuba mengumpul bantuan, kemusnahan seluruh infrastruktur Gaza, dan pemindahan paksa penduduk ke "kawasan sempit" sebagai pelanggaran yang "tidak mempunyai justifikasi."

"Sehingga kini, saya cuba mengelak dan mempertahankan apabila dicabar untuk menyebut ini sebagai genosid," akui Ben-Ami.

"Saya tidak boleh dan tidak akan berhujah lagi menentang mereka yang menggunakan istilah ini. Saya tidak akan mempertahankan sesuatu yang tidak boleh dipertahankan."

Beliau berkata keraguannya sebelum ini berpunca daripada sejarah keluarganya dan keengganan untuk menyamakan Israel dengan rejim genosid, tetapi menambah bahawa fakta telah mengubah pendiriannya.

Ben-Ami meramalkan bahawa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan lain-lain dalam kerajaan Israel suatu hari nanti akan dipertanggungjawabkan di mahkamah, walaupun prosiding itu akan "dianggap antisemitik" oleh beberapa organisasi Yahudi.

"Kerajaan dan pemimpin ini akan dikenang dengan rasa jijik atas kekejaman yang mereka lakukan," tulisnya.