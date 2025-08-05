Washington, DC — Sayap politik kanan di Amerika Syarikat, yang sebelum ini hampir sebulat suara menyokong Israel, kini mula berpecah.
Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, sekumpulan kecil tetapi sangat berpengaruh dalam kalangan konservatif yang sehaluan dengan gerakan MAGA mula menyuarakan rasa tidak senang secara terbuka — malah ada yang mengecam secara terus — terhadap perang berterusan Israel di Gaza, tatkala angka korban terus meningkat dan imej kanak-kanak kelaparan memenuhi skrin-skrin di Amerika.
Profesor Russell Lucas dari James Madison College di Michigan State University memberitahu TRT World bahawa situasi ini mungkin menandakan satu perubahan dalam kalangan penyokong konservatif Trump.
“Kita perlu ingat bahawa penyokong MAGA Presiden Trump mempunyai lebih daripada satu pandangan,” katanya.
“Terdapat komitmen kuat dalam kalangan penganut Kristian Evangelis untuk menyokong Israel. Namun, ada juga golongan berfahaman dasar berkecuali yang mahu mengutamakan Amerika terlebih dahulu dengan menarik diri daripada komitmen luar negara.”
Ketegangan itu kini semakin kelihatan.
Ahli Kongres Marjorie Taylor Greene, yang dikenali sebagai tokoh penting era Trump, minggu lalu menjadi ahli Republikan pertama dalam Kongres yang menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai satu “genosid.”
Dalam satu hantaran di platform X, beliau berkata:
“Adakah nyawa rakyat Israel yang tidak bersalah lebih berharga daripada nyawa rakyat Palestin dan Kristian yang tidak bersalah? Dan mengapa Amerika harus terus membiayai hal ini?”
Beliau turut menuduh kerajaan Israel melakukan “pembersihan secara sistematik” terhadap rakyat Palestin dari tanah mereka dan menggesa penganut Kristian supaya menilai semula moraliti sokongan Amerika.
“Ramai antara kami, walaupun beragama Kristian, tidak lagi mahu membiayai dan terlibat dalam peperangan Israel yang bersenjata nuklear dan sekular, terutama apabila ia menyebabkan kanak-kanak kelaparan dan kematian orang awam yang tidak bersalah, termasuk penganut Kristian,” tulisnya.
Menurut laporan Kementerian Kesihatan Palestin yang diterbitkan pada 2 Ogos 2025, sekurang-kurangnya 169 orang — termasuk 93 kanak-kanak — telah meninggal dunia akibat kebuluran dan kekurangan zat makanan di Gaza.
Dana Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) turut mengecam kadar kematian kanak-kanak di Gaza, yang menurut mereka melibatkan purata 28 orang setiap hari — “bersamaan dengan satu bilik darjah”.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menafikan bahawa kebuluran sedang berlaku.
Namun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengakui bahawa terdapat “kebuluran” di Gaza. Trump baru-baru ini menggambarkan keadaan di Gaza sebagai dalam “kebuluran” dan bahawa “anda tidak boleh berpura-pura mengenainya.”
Kenyataan itu mencetuskan satu gelombang luar biasa dalam kalangan konservatif.
Naib Presiden JD Vance, ketika berucap dalam sebuah majlis di Ohio, menyifatkan imej kanak-kanak kelaparan di Gaza sebagai “sangat menyayat hati”, dan menggesa Israel membenarkan lebih banyak bantuan kemanusiaan disalurkan ke wilayah yang dikepung itu.
Steve Bannon, bekas penasihat strategi Trump dan suara berpengaruh dalam kalangan populis kanan, memberitahu Politico bahawa perubahan pendirian Trump secara terbuka “akan mempercepatkan keruntuhan sokongan” terhadap Israel dalam kalangan konservatif.
“Bagi golongan penyokong MAGA bawah usia 30 tahun, sokongan terhadap Israel hampir tidak wujud,” kata Bannon.
Tucker Carlson, pengulas konservatif terkemuka, dalam wawancara bersama hos progresif Ana Kasparian, berkata, “Mereka (Israel) tidak dibenar menggunakan wang cukai saya untuk mengebom Gaza,” sambil menuduh Tel Aviv melakukan jenayah perang dan mempersoalkan kewajaran bantuan ketenteraan berterusan dari AS.
Profesor Lucas, yang mengajar hubungan antarabangsa, politik domestik, dan budaya Timur Tengah serta teori kajian global, berkata perpecahan ini mencerminkan pergelutan ideologi yang lebih mendalam dalam gerakan konservatif.
“Oleh kerana AS telah banyak melabur dalam menyokong Israel — melalui sokongan diplomatik dan yang lebih membimbangkan bagi kumpulan ini, pemindahan senjata berskala besar — golongan berkecuali membantah,” katanya.
“Dengan situasi ngeri yang jelas kelihatan — bukan sahaja genosid yang dilihat sedang berlaku, tetapi juga dasar kebuluran — pengaruh golongan berkecuali kini semakin kuat.”
Profesor Lucas turut menyatakan bahawa ini menunjukkan perubahan pengaruh antara puak dalam gerakan MAGA, sambil menambah: “Ia juga mencerminkan hakikat bahawa menyokong kebuluran rakyat Gaza sukar untuk diselaraskan dengan nilai-nilai Kristian yang sering dilaungkan oleh golongan Evangelis.”
Michelle Parsons, presiden 38th District Republican Club PAC di Delaware, menyuarakan kebimbangan yang sama apabila memberitahu TRT World, “Make America Great Again (MAGA), slogan yang dipopularkan oleh Trump, saya percaya, hanya mahukan keamanan.”
Namun, kenyataan Greene turut mendapat tentangan di Washington. Senator John Fetterman (D-Pa.), penyokong tegar Israel, menolak dakwaannya.
“Itu bukan genosid. Dia berhak memberi pendapatnya, tetapi saya juga berhak untuk tidak ambil peduli langsung tentang pandangannya,” katanya kepada wartawan.
‘Label manipulatif’
Walaupun menerima tentangan, Greene tetap bertegas pada Khamis: “Semua ini bukan anti-Semitik dan saya, bersama jutaan rakyat Amerika, menolak label manipulatif itu.”
Kenyataannya — serta kenyataan tokoh seperti Bannon dan Vance — dibuat ketika beberapa negara Eropah dan Kanada mengumumkan hasrat mereka untuk mengiktiraf sebuah negara Palestin baru-baru ini.
Sama ada ‘gegaran kecil’ di kalangan sayap kanan Amerika ini akan bertukar menjadi satu pilihan raya yang menggegarkan seperti satu ‘gempa bumi’ masih belum dapat dipastikan. Dalam sesi Senat minggu lalu, kebanyakan ahli Republikan kekal mempertahankan pendirian mereka.
Senator Lindsey Graham, ahli Republikan dari South Carolina, berkata tiada genosid sedang berlaku di Gaza.
Ketika tokoh berpengaruh seperti penulis Israel, David Grossman, mula bersuara menentang “genosid di Gaza”, suara pro-Israel di AS seperti Jeremy Ben-Ami, pengasas dan pengarah J Street, kini berkata mereka “tidak akan berdebat” dengan mereka yang menyifatkannya sebagai genosid.
Namun, di pentas podcast konservatif, media sosial, stesen radio sayap kanan di Amerika, dan dalam kalangan penyokong Trump, kelihatan satu perubahan halus sedang berlaku.
Profesor Lucas menegaskan bahawa detik ini “mungkin lebih menjurus kepada jenis identiti konservatif yang ingin ditampilkan oleh gerakan MAGA dalam dunia pasca-perang.”