Washington, DC — Sayap politik kanan di Amerika Syarikat, yang sebelum ini hampir sebulat suara menyokong Israel, kini mula berpecah.

Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, sekumpulan kecil tetapi sangat berpengaruh dalam kalangan konservatif yang sehaluan dengan gerakan MAGA mula menyuarakan rasa tidak senang secara terbuka — malah ada yang mengecam secara terus — terhadap perang berterusan Israel di Gaza, tatkala angka korban terus meningkat dan imej kanak-kanak kelaparan memenuhi skrin-skrin di Amerika.

Profesor Russell Lucas dari James Madison College di Michigan State University memberitahu TRT World bahawa situasi ini mungkin menandakan satu perubahan dalam kalangan penyokong konservatif Trump.

“Kita perlu ingat bahawa penyokong MAGA Presiden Trump mempunyai lebih daripada satu pandangan,” katanya.

“Terdapat komitmen kuat dalam kalangan penganut Kristian Evangelis untuk menyokong Israel. Namun, ada juga golongan berfahaman dasar berkecuali yang mahu mengutamakan Amerika terlebih dahulu dengan menarik diri daripada komitmen luar negara.”

Ketegangan itu kini semakin kelihatan.

Ahli Kongres Marjorie Taylor Greene, yang dikenali sebagai tokoh penting era Trump, minggu lalu menjadi ahli Republikan pertama dalam Kongres yang menggambarkan perang Israel di Gaza sebagai satu “genosid.”

Dalam satu hantaran di platform X, beliau berkata:

“Adakah nyawa rakyat Israel yang tidak bersalah lebih berharga daripada nyawa rakyat Palestin dan Kristian yang tidak bersalah? Dan mengapa Amerika harus terus membiayai hal ini?”

Beliau turut menuduh kerajaan Israel melakukan “pembersihan secara sistematik” terhadap rakyat Palestin dari tanah mereka dan menggesa penganut Kristian supaya menilai semula moraliti sokongan Amerika.

“Ramai antara kami, walaupun beragama Kristian, tidak lagi mahu membiayai dan terlibat dalam peperangan Israel yang bersenjata nuklear dan sekular, terutama apabila ia menyebabkan kanak-kanak kelaparan dan kematian orang awam yang tidak bersalah, termasuk penganut Kristian,” tulisnya.

Menurut laporan Kementerian Kesihatan Palestin yang diterbitkan pada 2 Ogos 2025, sekurang-kurangnya 169 orang — termasuk 93 kanak-kanak — telah meninggal dunia akibat kebuluran dan kekurangan zat makanan di Gaza.

Dana Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) turut mengecam kadar kematian kanak-kanak di Gaza, yang menurut mereka melibatkan purata 28 orang setiap hari — “bersamaan dengan satu bilik darjah”.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menafikan bahawa kebuluran sedang berlaku.

Namun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengakui bahawa terdapat “kebuluran” di Gaza. Trump baru-baru ini menggambarkan keadaan di Gaza sebagai dalam “kebuluran” dan bahawa “anda tidak boleh berpura-pura mengenainya.”

Kenyataan itu mencetuskan satu gelombang luar biasa dalam kalangan konservatif.

Naib Presiden JD Vance, ketika berucap dalam sebuah majlis di Ohio, menyifatkan imej kanak-kanak kelaparan di Gaza sebagai “sangat menyayat hati”, dan menggesa Israel membenarkan lebih banyak bantuan kemanusiaan disalurkan ke wilayah yang dikepung itu.

Steve Bannon, bekas penasihat strategi Trump dan suara berpengaruh dalam kalangan populis kanan, memberitahu Politico bahawa perubahan pendirian Trump secara terbuka “akan mempercepatkan keruntuhan sokongan” terhadap Israel dalam kalangan konservatif.